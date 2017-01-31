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Главная Лента новостей Прокуратура получила фото охотников на аргали в Кош-Агачском районе

Прокуратура получила фото охотников на аргали в Кош-Агачском районе

03.02.2017 11:29

На электронную почту национального парка «Сайлюгемский» в Республике Алтай прислали фото- и видеоматериалы, на которых неизвестные мужчины на снегоходах преследуют аргали. Изучив местность, специалисты пришли к выводу, что действие происходит в Кош-Агачском районе, и обратились по этому поводу в прокуратуру, рассказали ИА «Банкфакс» в пресс-службе парка.

На снимках и видеозаписи видны не только лица предполагаемых браконьеров, слышны их голоса, но также зафиксировано оружие и марки снегоходов, которые они использовали во время охоты. Специалисты национального парка уверены, что по имеющимся данным преступников будет легко установить. Сотрудники «Сайлюгемского» предполагают, что браконьеры преследовали горного барана аргали на территории Кош-Агачского района. Это могло быть как на территории парка, так и на прилегающих участках. В связи с этим 2 февраля полученный от анонимного адресата фактический материал направили в комитет по охране, использованию и воспроизводству животного мира Республики Алтай, а также в Горно-Алтайскую природоохранную прокуратуру. Чиновникам и правоохранителям теперь предстоит разобраться в ситуации и при необходимости провести собственные проверки. Оперативно получить комментарий в региональной прокуратуре по данным сведениям на момент публикации не удалось.

Согласно ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и производных), мужчинам может грозить лишение свободы на срок от 5 до 7 лет со штрафом в размере до 2 млн рублей.

Фото: пресс-служба национального парка «Сайлюгемский»

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Комментарий

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Комментариев 1
вседозволенность

03.02.2017 12:06

Опять вип персоны развлекаются