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Главная Лента новостей Возмущенные барнаульцы принялись сличать в Сети «непомерные» суммы за январскую «коммуналку»

Возмущенные барнаульцы принялись сличать в Сети «непомерные» суммы за январскую «коммуналку»

03.02.2017 10:51

Жители Барнаула после получения январских квитанций на оплату ЖКУ стали выражать массовое возмущение значительно выросшими, по их мнению, суммами по квартплате. Примечательно, что в большей части претензии горожан касаются не нововведения по оплате ОДН (теперть - ОИ), а счетов, выставленных напротив граф «горячее водоснабжение» и «отопление».

Баталии разгорелись в паблике Barnaul 22 после того, как один из пользователей выложил скан со своей квитанцией за прошлый месяц. Как следует из документа, за однокомнатную квартиру в январе было начислено 4190 рублей при площади помещения в 32,8 кв. м. Около 50 % от суммы приходится на отопление и горячую воду. Между тем из дальнейших комментариев выяснилось, что почти все горожане почувствовали рост коммунальной платы за январь. Впрочем, этому есть логическое объяснение. Все данные по воде и теплу за декабрь 2016 года в УК передавались раньше обычного на 4-5 дней в связи с тем, что расчеты нужно было успеть произвести до Нового года. Соответственно выпавшие дни в таком случае автоматически «отошли» к январю, что и увеличило стоимость квитанции. Кроме того, многие отмечают излишне горячие батареи и кипяток, хлеставший из крана, несмотря на в целом довольно теплый первый месяц 2017 года. За счет этого также произошла коммунальная надбавка.

При этом многие недоверчивые барнаульцы выражают сомнение в корректности расчетов и предлагают обратиться в УК за пояснениями. Ряд недовольных горожан и вовсе призывают к протестным акциям. Другая часть комментаторов предлагает «не ныть», а просто смириться с тем, что тарифы в России растут ежегодно, но особенно заметным это бывает зимой.

Кстати, многие, подробно анализируя причины роста «коммуналки», сетуют на несоответствие прописанных по квитанции и выставленных сумм. Горожане указывают, что иногда большие, на их взгляд, платежи начисляются там, где есть один прописанный в помещении либо таковых нет вовсе. Объяснений такому раскладу несколько. Во-первых, квартира без счетчиков, в которых зарегистрирован один человек, а реально проживает больше, может стать причиной того, что ощутимо вырастет плата за потребление на общедомовые нужды. Многие, вероятно, не в курсе очередного законодательного ноу-хау в сфере ЖКХ. Если ранее в квартире никто не был зарегистрирован и в ней отсутствовали счетчики — платежи по воде и свету равнялись нулю. Отныне собственникам жилья будет начисляться потребление по нормативу, что опять же не в лучшую сторону скажется на квитанциях. Кроме того, если в доме (подъезде) часть жильцов специально будет занижать показания по счетчикам это может стать еще одной причиной чересчур высоких данных по ОДН, рассчитанных впоследствии управляющей компанией.

Отметим, что законодательство было ужесточено еще и в таком аспекте, как перерасчет за услуги ЖКХ из-за длительного отсутствия в квартире. До 1 января 2017 года жильцы помещений без счетчиков, уезжая из дома больше, чем на пять дней, имели право потребовать перерасчет платы за ЖКУ при предъявлении документов, доказывающих отсутствие. По новым правилам, перерасчет не производится, если квартира не оборудована счетчиком при наличии технической возможности.

PrintScreen: группа Barnaul 22 «ВКонтакте» Павел Иванов

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Комментарий

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Комментариев 6
и

03.02.2017 11:16

все структуры, имеющие статус юр.лица и в первую очередь гос.надзорные органы, являются клетками и частями одного организма-государства, имеют основную функцию-организацию комфортного существования организма. А мы, являемся питательной средой ... Поэтому не гундеть в интернете надо, а массово тормошить части этого организма (для дискомфорта), например массово обращаться в прокуратуру с требованием проверить законность расчетов, начислений и т.д. При полной инертности "народонаселения" мы уже смирились со средними зарплатами в АК 20-27т.р. (по данным администрации), с законностью выселения за долги, так молча проглотим и предложение эвтаназии неплательщиков?
Хе-хе...

03.02.2017 11:25

И неча волноваться. Просто всем необходимо не оплачивать квитанции до полного выяснения обстоятельств властью предержащей . Так хамить и обдирать население - это уже выше высшего!
зато

03.02.2017 11:41

крымняш и лугандония впридачу. и в сириях усех победили. А вы думали что за эти развлечения будет Сечин из своего кармана платить? Вперде!
гость

03.02.2017 11:48

"зато".
Ты то что здесь забыл,мразь свидомая?
Пенсионер

03.02.2017 11:57

Как лихо УКоковцы стали "гасить" здесь недовольных! Прям хором минусы ставят в комментариях. Захлебнулись бы Вы своими калькуляторами!
М. Горький

03.02.2017 12:08

Рэкет 90-ых с улиц перешел в иную, бумажную плоскость. Тогда платили барыги, сейчас весь народ!