В Барнауле иномарка «пригвоздила» пенсионерку-нарушительницу к столбу

Утром 3 февраля у дома по проспекту Комсомольскому, 134 произошла авария — иномарка сбила пенсионерку, перебегавшую проезжую часть в неположенном месте. Несмотря на видео, создающее впечатление жесткого столкновения, женщина не пострадала, сообщили ИА «Банкфакс» в отделе пропаганды ГИБДД по Барнаулу.

Дорожное происшествие случилось примерно в 9:45. 81-летняя женщина начала перебегать проезжую часть в неположенном месте, чтобы попасть на расположенную напротив остановку общественного транспорта «Госпиталь». Автомобиль в левом ряду притормозил, однако правый ряд остался свободным, по нему на крейсерской скорости двигалась Honda Fit.

Пенсионерка, вместо того, чтобы пропустить машину, начала перебегать дорогу. 36-летний водитель не успел среагировать и сбил женщину. Ее раскрутило вокруг центра тяжести, а иномарка, съехав с проезжей части, врезалась в столб.

В ГИБДД уточнили, что пострадавшей женщине была предложена медпомощь, однако она от нее отказалась. Водитель не пострадал. По словам стражей порядка, ситуация выглядит прозрачной, однако в любом случае будет назначено разбирательство. В частности, водитель своим решением съехать в проезжей части предотвратил более тяжелые последствия, однако его действия проверят на соответствие п. 10.1 ПДД. Женщина же переходила дорогу в неположенном месте и создала аварийную ситуацию.