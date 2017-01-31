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Главная Лента новостей В Барнауле иномарка «пригвоздила» пенсионерку-нарушительницу к столбу

В Барнауле иномарка «пригвоздила» пенсионерку-нарушительницу к столбу

03.02.2017 12:27

Утром 3 февраля у дома по проспекту Комсомольскому, 134 произошла авария — иномарка сбила пенсионерку, перебегавшую проезжую часть в неположенном месте. Несмотря на видео, создающее впечатление жесткого столкновения, женщина не пострадала, сообщили ИА «Банкфакс» в отделе пропаганды ГИБДД по Барнаулу.

Дорожное происшествие случилось примерно в 9:45. 81-летняя женщина начала перебегать проезжую часть в неположенном месте, чтобы попасть на расположенную напротив остановку общественного транспорта «Госпиталь». Автомобиль в левом ряду притормозил, однако правый ряд остался свободным, по нему на крейсерской скорости двигалась Honda Fit.

Пенсионерка, вместо того, чтобы пропустить машину, начала перебегать дорогу. 36-летний водитель не успел среагировать и сбил женщину. Ее раскрутило вокруг центра тяжести, а иномарка, съехав с проезжей части, врезалась в столб.

В ГИБДД уточнили, что пострадавшей женщине была предложена медпомощь, однако она от нее отказалась. Водитель не пострадал. По словам стражей порядка, ситуация выглядит прозрачной, однако в любом случае будет назначено разбирательство. В частности, водитель своим решением съехать в проезжей части предотвратил более тяжелые последствия, однако его действия проверят на соответствие п. 10.1 ПДД. Женщина же переходила дорогу в неположенном месте и создала аварийную ситуацию.

Видео: сообщество Barnaul 22 «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 5
Лен4ик

03.02.2017 14:26

Суровые барнаульские бабки!
Автолюбитель

03.02.2017 15:05

Но Хонда же видела, что на левой полосе 738-й стоит, значит есть причина. Крайняя правая полоса вообще-то не для разгона предназначена. Не, ну баушка тут виновата, если б 36-летний не гнал, то и бампер бы остался цел.
Гость

03.02.2017 15:12

738 даже поворотник включил, видел что несется ...
iRobot-Barnaul

03.02.2017 15:19

Суровость бабушки зашкаливает - когда я подошел она сама ходила и спокойно разговаривала. Видимых повреждений не имела. Говорят ей 81 (!) год.
Анжела

03.02.2017 15:25

Вот из-за таких пешеходов ни за что страдают невиновные ни в чем водители. Зла не хватает