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Главная Лента новостей Алтайские единороссы «раздали» последние должности внутри президиума политсовета

Алтайские единороссы «раздали» последние должности внутри президиума политсовета

03.02.2017 12:53

1 февраля в Барнауле прошло заседание президиума регионального политсовета «Единой России». Партийцы определились с кандидатурами на должность заместителей секретаря, кроме того, были распределены сферы ответственности среди главных краевых единороссов на 2017 год.

По итогам голосования первым заместителем секретаря был избран зампредседателя регионального Заксобрания Сергей Серов. Заместителями по направлениям стали: алтайский думец Виктор Зобнев (по проектной деятельности), депутат Барнаульской гордумы Александр Иванов (по работе с молодежью), депутат АКЗС Татьяна Ильюченко (по агитационной деятельности), политтехнолог Андрей Клюзов (руководитель регионального исполкома), глава фракции ЕР в АКЗС Сергей Приб (по работе с депутатами и депутатскими объединениями). Экс-лидер алтайских единороссов Борис Трофимов ограничился креслом руководителя региональной общественной приемной.

Еще одной темой стало обсуждение партийных проектов, которые будут реализованы в 2017 году. Секретарь реготделения Александр Романенко отметил, что социально-значимые инфраструктурные проекты станут приоритетными для партии в текущем году. В рамках проекта «Городская среда» в регион поступят 516 млн рублей на благоустройство дворовых территорий. Скорее всего, в проекте примут участие не только города, но и городские поселения. Проект «Парки малых городов» предполагает привлечение федерального финансирования в размере 11 млн рублей на благоустройство парковых зон в городах до 250 тысяч жителей. Проект «Местный дом культуры» предусматривает финансирование в размере 25 млн рублей на ремонт сельских домов культуры. А в проект «Театры малых городов» войдут Бийский и Рубцовский драмтеатры, которые получат по 4 млн рублей на развитие художественной деятельности.

Новые партийные проекты, утвержденные к реализации, возглавили Виктор Зобнев («Городская среда», «Театры малых городов»), Татьяна Ильюченко («Парки малых городов») и председатель Молодежного парламента Алтайского края Артем Сингач («Местный дом культуры»). До 1 марта состоится подписание соглашений между профильными федеральными и региональными министерствами. Планируется, что большую часть проектов реализуют летом, когда будут собраны заявки для участия в программах и подготовлены дизайн-проекты.

Напомним, в конце декабря президиум регионального политсовета «Единой России» в Алтайском крае обновился практически полностью. Из руководящего органа реготделения было выведено девять членов из 14, им на смену пришло 11 человек, ныне определяющих лицо «партии власти». 23 декабря единороссы в рамках конференции избрали не только нового секретаря реготделения (им стал председатель краевого Заксобрания Александр Романенко), но и сформировали политсовет из 115 человек, а также исполком. Затем из обновленного состава политсовета был выделен президиум — главный руководящий орган. От прежнего состава в нем остались губернатор Алтайского края Александр Карлин, первый вице-премьер регионального правительства Сергей Локтев, сенатор Михаил Щетинин, депутат Госдумы Иван Лоор, а также депутат АКЗС Борис Трофимов, утративший статус лидера алтайских единороссов. Помимо них, в президиум вошли новоиспеченные алтайские думцы Виктор Зобнев, Даниил Бессарабов, Валерий Елыкомов, а также спикер АКЗС Александр Романенко, депутаты ЗакСа Татьяна Ильюченко, Сергей Приб, Сергей Серов, глава администрации Алейского района Светлана Агаркова, барнаульский сити-менеджер Сергей Дугин, депутат БГД Александр Иванов и политтехнолог Андрей Клюзов.

Выбыли из состава президиума регионального политсовета сенатор Сергей Белоусов, депутаты Госдумы Николай Герасименко и Наталья Кувшинова, депутаты АКЗС Александр Лазарев, Андрей Осипов и Всеволод Кондратьев, экс-руководитель алтайского Главстроя Станислав Набоко, депутат БГД Иван Огнев, а также политтехнолог Павел Ясевич.

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Комментарий

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Комментариев 11
Ура! Нечаянная мысль!

03.02.2017 13:29

Мафия не иначе как, в сборе! Срочно как я полагаю, одеть всем наручники -губернатор Алтайского края Александр Карлин, первый вице-премьер регионального правительства Сергей Локтев, сенатор Михаил Щетинин, депутат Госдумы Иван Лоор, а также депутат АКЗС Борис Трофимов, утративший статус лидера алтайских единороссов. Помимо них, в президиум вошли новоиспеченные алтайские думцы Виктор Зобнев, Даниил Бессарабов, Валерий Елыкомов, а также спикер АКЗС Александр Романенко, депутаты ЗакСа Татьяна Ильюченко, Сергей Приб, Сергей Серов, глава администрации Алейского района Светлана Агаркова, барнаульский сити-менеджер Сергей Дугин, депутат БГД Александр Иванов и политтехнолог Андрей Клюзов. ФСБ и СК РФ вы где???? ау......)))))
от сторонников ЕР Рубцовска

03.02.2017 13:49

Когда руководство партии наведет порядок в Рубцовске? Если кто то думает, что В.Зобнев способен и, что самое главное, хочет что-то менять в городе то это глубочайшее заблуждение. Зобнев все и всегда делал чужими руками, обманывая и обещая то. что ни когда в последствии не исполнял. Ему ни кто в Рубцовске не поверит и перемен от него ни кто не ждет. А ЕР в это время теряет все, что было сделано в предыдущие годы. Сейчас беспартийные и партийные члены фракции ЕР в ГСД за какие-нибудь блага изберут беспартийного Фельдмана и все вместе приведут город к победе оппозиции на муниципальных выборах. Друг Фельдмана - справедливоросс Криволапов будет очень рад. Рубцовчан только жалко, которые искренне верили и голосовали за ЕР все предыдущие годы.
Виктор

03.02.2017 14:55

Кто в какое кресло сел мне наплевать. Вот если бы они сели на нары, это было бы другое дело.
Из наукограда

03.02.2017 16:19

Какая Илюченко нахрен???это же пустышка полная)))они все освобождаться уже должны,а они ещё не сидели даже.Но думаю не долго осталось,и их закроют.
Для забывчивых

03.02.2017 17:11

С 2012 года Карлин, Бессарабов и Безрукова на каждом углу твердили о необходимости реконструкции Рубцовского Драматического театра. Приезжали. Качали головами. Обещали включить в перечень объектов, реконструируемых к 80-летию края. Там и денег на ремонт надо миллионов 100-120 минимум. А теперь выделили. 4 млн. И курировать поставили.. Витю Зобнева - который плохо знает где драмтеатр находится. Какую художественную деятельность в полуразвалившемся сарае может вести труппа полуголодных актеров с зарплатой в 1 МРОТ? Зачем вы людей смешите, клоуны.
Пы. Сы. Еще более комично Вите Зобневу, захватившему сквер по ул. Сельмашской и тихонечко строящему себе на бывшей муниципальной земле особнячок, поручить курировать "Городскую среду". Уж он вам накурирует, будьте уверены.
Рубцовский драмтеатр: Обещали в 2014. Не сделано ни ...

03.02.2017 17:19

Губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что ремонт Рубцовского драматического театра начнется уже в июле этого года. (2014 т.е)
Во время рабочей поездки в Рубцовск губернатор сказал, что проектно-сметная документация уже готова.
«Через неделю администрация города намерена объявить тендер на выбор подрядной организации. Александр Карлин подчеркнул, что после ремонта театр в Рубцовске не будет уступать даже столичным. Глава региона пообещал оказать всевозможное содействие в решении обозначенных вопросов», — пишут на сайте края.
Напомним, Рубцовский драматический театр включили в список восьмидесяти особо значимых социальных объектов, реконструкция которых приурочена к 80-летию Алтайского края.
Планируется отремонтировать сценическую площадку, поворотный круг, подъемные механизмы, световое и звуковое оборудование, зрительный зал, фасад и внутренние производственные помещения. (Не сделано ни ......)
Рома

03.02.2017 17:39

Ура! Нечаянная мысль! писал(а):
Мафия не иначе как, в сборе! Срочно как я полагаю, одеть всем наручники -губернатор


Они себя сами закуют что ли?
повар

03.02.2017 17:49

Ну и рассмешил едроссовский балаган. Витю Зобнева поставили курировать проекты? Да какой из этого свистуна проэктант, да еще театров. Дремучий, завистливый и недалекий рубцовский хулиган. Он знает одну работу - тащить, отжать, присвоить
Можно подумать Администрация Алтайского края знает другое.

03.02.2017 18:41

повар писал(а):
Он знает одну работу - тащить, отжать, присвоить
Кроме как отжать, присвоить и растащить.
Рома не дури.

03.02.2017 18:43

Рома писал(а):
Они себя сами закуют что ли?
Ура! Нечаянная мысль! писал(а):
Мафия не иначе как, в сборе! Срочно как я полагаю, одеть всем наручники
Ура! Нечаянная мысль! писал(а):
ФСБ и СК РФ вы где???? ау......)))))
Читай что написано. Одеть наручники, это обязанность СК РФ и ФСБ РФ не иначе!
Мистер Вульф

03.02.2017 19:46

Экс-лидер алтайских единороссов Борис Трофимов ограничился креслом руководителя региональной общественной приемной.

Скоро в приемную Управляющего Пенсионного Фонда по АК переедет.