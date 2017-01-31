Алтайские единороссы «раздали» последние должности внутри президиума политсовета

1 февраля в Барнауле прошло заседание президиума регионального политсовета «Единой России». Партийцы определились с кандидатурами на должность заместителей секретаря, кроме того, были распределены сферы ответственности среди главных краевых единороссов на 2017 год.

По итогам голосования первым заместителем секретаря был избран зампредседателя регионального Заксобрания Сергей Серов. Заместителями по направлениям стали: алтайский думец Виктор Зобнев (по проектной деятельности), депутат Барнаульской гордумы Александр Иванов (по работе с молодежью), депутат АКЗС Татьяна Ильюченко (по агитационной деятельности), политтехнолог Андрей Клюзов (руководитель регионального исполкома), глава фракции ЕР в АКЗС Сергей Приб (по работе с депутатами и депутатскими объединениями). Экс-лидер алтайских единороссов Борис Трофимов ограничился креслом руководителя региональной общественной приемной.

Еще одной темой стало обсуждение партийных проектов, которые будут реализованы в 2017 году. Секретарь реготделения Александр Романенко отметил, что социально-значимые инфраструктурные проекты станут приоритетными для партии в текущем году. В рамках проекта «Городская среда» в регион поступят 516 млн рублей на благоустройство дворовых территорий. Скорее всего, в проекте примут участие не только города, но и городские поселения. Проект «Парки малых городов» предполагает привлечение федерального финансирования в размере 11 млн рублей на благоустройство парковых зон в городах до 250 тысяч жителей. Проект «Местный дом культуры» предусматривает финансирование в размере 25 млн рублей на ремонт сельских домов культуры. А в проект «Театры малых городов» войдут Бийский и Рубцовский драмтеатры, которые получат по 4 млн рублей на развитие художественной деятельности.

Новые партийные проекты, утвержденные к реализации, возглавили Виктор Зобнев («Городская среда», «Театры малых городов»), Татьяна Ильюченко («Парки малых городов») и председатель Молодежного парламента Алтайского края Артем Сингач («Местный дом культуры»). До 1 марта состоится подписание соглашений между профильными федеральными и региональными министерствами. Планируется, что большую часть проектов реализуют летом, когда будут собраны заявки для участия в программах и подготовлены дизайн-проекты.

Напомним, в конце декабря президиум регионального политсовета «Единой России» в Алтайском крае обновился практически полностью. Из руководящего органа реготделения было выведено девять членов из 14, им на смену пришло 11 человек, ныне определяющих лицо «партии власти». 23 декабря единороссы в рамках конференции избрали не только нового секретаря реготделения (им стал председатель краевого Заксобрания Александр Романенко), но и сформировали политсовет из 115 человек, а также исполком. Затем из обновленного состава политсовета был выделен президиум — главный руководящий орган. От прежнего состава в нем остались губернатор Алтайского края Александр Карлин, первый вице-премьер регионального правительства Сергей Локтев, сенатор Михаил Щетинин, депутат Госдумы Иван Лоор, а также депутат АКЗС Борис Трофимов, утративший статус лидера алтайских единороссов. Помимо них, в президиум вошли новоиспеченные алтайские думцы Виктор Зобнев, Даниил Бессарабов, Валерий Елыкомов, а также спикер АКЗС Александр Романенко, депутаты ЗакСа Татьяна Ильюченко, Сергей Приб, Сергей Серов, глава администрации Алейского района Светлана Агаркова, барнаульский сити-менеджер Сергей Дугин, депутат БГД Александр Иванов и политтехнолог Андрей Клюзов.

Выбыли из состава президиума регионального политсовета сенатор Сергей Белоусов, депутаты Госдумы Николай Герасименко и Наталья Кувшинова, депутаты АКЗС Александр Лазарев, Андрей Осипов и Всеволод Кондратьев, экс-руководитель алтайского Главстроя Станислав Набоко, депутат БГД Иван Огнев, а также политтехнолог Павел Ясевич.