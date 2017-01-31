Психиатры вылечат юрисконсульта барнаульского ЧОПа, который размахивал пистолетом и пинал собаку

Мировой суд Центрального района отправил на принудительное психиатрическое лечение 33-летнего барнаульца, который совершил неадекватные действия в отношении своего соседа и его собаки. Что примечательно, несмотря на вскрывшийся в ходе дознания диагноз, нарушитель работал юрисконсультом одного из городских ЧОПов. Информация опубликована на сайте прокуратуры Алтайского края.

Суд установил, что в июне 2016 года мужчина увидел во дворе своего дома соседа, выгуливавшего собаку на поводке, но без намордника. По неясной причине, проходя мимо, нарушитель сначала пнул животное, а после замечания хозяина достал газовый баллончик и распылил содержимое. Едкие газы попали в лицо заводчику. После этого неадекватный гражданин достал из кармана боевой пистолет и начал угрожать оппоненту убийством.

В сообщении прокуратуры не уточняется, каким образом мужчину удалось задержать. В ходе дознания выяснилось, что он страдает психическим заболеванием. В этой связи от уголовного наказания по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы) его освободили. Вместо этого его направили на принудительное лечение в психиатрический стационар. Изъятые пистолет и газовый баллончик суд постановил уничтожить.