Психиатры вылечат юрисконсульта барнаульского ЧОПа, который размахивал пистолетом и пинал собаку

03.02.2017 13:29
Мировой суд Центрального района отправил на принудительное психиатрическое лечение 33-летнего барнаульца, который совершил неадекватные действия в отношении своего соседа и его собаки. Что примечательно, несмотря на вскрывшийся в ходе дознания диагноз, нарушитель работал юрисконсультом одного из городских ЧОПов. Информация опубликована на сайте прокуратуры Алтайского края.
Суд установил, что в июне 2016 года мужчина увидел во дворе своего дома соседа, выгуливавшего собаку на поводке, но без намордника. По неясной причине, проходя мимо, нарушитель сначала пнул животное, а после замечания хозяина достал газовый баллончик и распылил содержимое. Едкие газы попали в лицо заводчику. После этого неадекватный гражданин достал из кармана боевой пистолет и начал угрожать оппоненту убийством.
В сообщении прокуратуры не уточняется, каким образом мужчину удалось задержать. В ходе дознания выяснилось, что он страдает психическим заболеванием. В этой связи от уголовного наказания по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы) его освободили. Вместо этого его направили на принудительное лечение в психиатрический стационар. Изъятые пистолет и газовый баллончик суд постановил уничтожить.
03.02.2017 13:39
03.02.2017 14:26
03.02.2017 15:14
03.02.2017 15:44
— Это, кажись, генерала Жигалова! — кричит кто-то из толпы.
— Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас как жарко! Должно полагать, перед дождем... Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? — обращается Очумелов к Хрюкину.— Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, чертей!
03.02.2017 17:37
03.02.2017 18:02
03.02.2017 18:22
Выгул собак без намордника запрещен. Кстати, пса выгуливали на спецплощадке? Животное было зарегистрировано надлежащим образом (владельцы обязаны уведомить районную администрацию о наличии домашних животных , есть такое постановление)?
03.02.2017 18:48
Думаю что нет.
А лучше проверить на болезнь с диагнозом "коррупция" всю Администрацию Алтайского края, вот где зрелище неописуемое будет.
Больных не будет!
DS: Бери больше, кидай дальше, по другому ворон ворону глаз не выклюет.
Куда катимся господа?
03.02.2017 19:28