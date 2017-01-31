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Главная Лента новостей Психиатры вылечат юрисконсульта барнаульского ЧОПа, который размахивал пистолетом и пинал собаку

Психиатры вылечат юрисконсульта барнаульского ЧОПа, который размахивал пистолетом и пинал собаку

03.02.2017 13:29

Мировой суд Центрального района отправил на принудительное психиатрическое лечение 33-летнего барнаульца, который совершил неадекватные действия в отношении своего соседа и его собаки. Что примечательно, несмотря на вскрывшийся в ходе дознания диагноз, нарушитель работал юрисконсультом одного из городских ЧОПов. Информация опубликована на сайте прокуратуры Алтайского края.

Суд установил, что в июне 2016 года мужчина увидел во дворе своего дома соседа, выгуливавшего собаку на поводке, но без намордника. По неясной причине, проходя мимо, нарушитель сначала пнул животное, а после замечания хозяина достал газовый баллончик и распылил содержимое. Едкие газы попали в лицо заводчику. После этого неадекватный гражданин достал из кармана боевой пистолет и начал угрожать оппоненту убийством.

В сообщении прокуратуры не уточняется, каким образом мужчину удалось задержать. В ходе дознания выяснилось, что он страдает психическим заболеванием. В этой связи от уголовного наказания по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы) его освободили. Вместо этого его направили на принудительное лечение в психиатрический стационар. Изъятые пистолет и газовый баллончик суд постановил уничтожить.

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 9
Горыныч

03.02.2017 13:39

рехнуться можно, Чикаго, блин
александр

03.02.2017 14:26

Ф.И.О кто выдал разрешение на ношение и хранение оружия.
Олег

03.02.2017 15:14

Молодец мужик, уважение ему, жаль не пристрелил собаку без намордника
Чехов А.П.

03.02.2017 15:44

— Гм!.. Хорошо...— говорит полицейский надзиратель Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. — Хорошо... Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу Кузькину мать!.. Елдырин,— обращается надзиратель к городовому,— узнай, чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Немедля! Она наверное бешеная... Чья это собака, спрашиваю?
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Рома

03.02.2017 17:37

Психиатрам бы проверить всех юристов РФ, одни "косяки" у нас от этих специалистов, а уж тяга к наживе повсеместно...
Александру

03.02.2017 18:02

Разрешение выдало доблестное МВД, под руководством, кто там счас штаны просиживает, не помню. Чисто так для журналистского расследования, ктонидь из писующих мог бы посмотреть, на своём примере. Дегенератов принимают в охрану, водительские права выдают, разрешение на оружие. А пропуск, везде бабло. Пришёл в наркологию, ну не в состоянии опьянения конечно, лишние слова не говори, бабосы в регистратуре внеси и годен. Пришёл в дурку, такая-же реакция, преданными глазами на врача и на три вопроса правильный ответ, без самокритики не дай Бог, без вопросов в сторону врача (ему не до тебя). Годен. Пришёл учиться на охранника, там вооще легко, деньги и положение есть можно и не учиться, да даже на экзамены можно не ходить. Самое главное сфотаться там, на веб камеру, вроде как ха экзаменационным столом. Там такие чудес а творят. а что при нонешних технологиях-то. И вот ты с удостоверением охранника и разрешением на ствол.
прохожий

03.02.2017 18:22

Сообщите, пожалуйста, какие меры приняты в отношении владельца собаки, нарушившего закон?
Выгул собак без намордника запрещен. Кстати, пса выгуливали на спецплощадке? Животное было зарегистрировано надлежащим образом (владельцы обязаны уведомить районную администрацию о наличии домашних животных , есть такое постановление)?
Умора!

03.02.2017 18:48

А если проверить всё ЧОПы, там разве все адекватные?
Думаю что нет.
А лучше проверить на болезнь с диагнозом "коррупция" всю Администрацию Алтайского края, вот где зрелище неописуемое будет.
Больных не будет!
DS: Бери больше, кидай дальше, по другому ворон ворону глаз не выклюет.
Куда катимся господа?
Мистер Вульф

03.02.2017 19:28

Юристы все такие нервные, в силу специфики профессии, но очень хорошие! А парня сразу в дурку упаковали... Он же хозяина не пинал. Ну а пистолет подкинули!