«Добро пожаловать в бомжи»: алтайский думец раскритиковал идею «жилищной экспроприации»

Инициатива Минюста, согласно которой можно будет в счет погашения долга изымать единственное жилье, может привести к тому, что на улице окажутся сотни тысяч людей, которые пополнят собой когорту асоциальных личностей, а это — путь к расчеловечиванию и гибели, считает депутат Госдумы от Алтайского края Сергей Шаргунов. Мнение представителя фракции КПРФ передает портал svpressa.ru.

По оценке замглавы Федеральной службы судебных приставов Татьяны Игнатьевой, законопроект может затронуть до 20 тысяч человек. Сейчас его обсуждают в Общественной палате, после чего он должен попасть в Госдуму. Идею уже поддержали на разных уровнях власти. Тем не менее, как полагает г-н Шаргунов, цифры «потенциальных жертв» могут быть совсем другими, в разы большими. «У нас десятки млн бедных. Конечно, я полностью согласен с патриархом Кириллом, который совсем недавно с трибуны Думы сказал депутатам, что отбирать единственное жилье за долги нравственно недопустимо. Это может привести людей, оказавшихся на улице, к асоциальному образу жизни. Да что там, быстрая дорожка к расчеловечеванию и гибели. Конечно, буду голосовать против такой инициативы. Но не сомневаюсь, когда ее внесут, польются потоки красноречия, объяснений и оправданий «эффективности» и «целесообразности» очередной «вынужденной меры», - спрогнозировал будущее законопроекта народный избранник.

В настоящее время согласно ст. 446 Гражданского процессуального кодекса должника нельзя лишать жилья, если оно у него единственное. Именно в эту статью хотят внести поправки. В Минюсте утверждают, что ничего страшного не произойдет: выселять будут только тех, у кого на члена семьи приходится вдвое больше социальной нормы. Это от 14 до 18 кв. м в зависимости от региона. Изъятое жилье должны продать, вернуть кредитору долг, а разницу отдать выселенному. Разница эта должна быть не меньше минимальной суммы на покупку нового жилья. Но если человек за три месяца новое жилье не приобретет, то деньги уйдут в бюджет муниципалитета, который и должен предоставить новое жилище.

Сергей Шаргунов, депутат Госдумы: Но мы же знаем, какова у нас практика. Во-первых, у кого квадратных метров много больше, чем прописано в нормативах? Речь прежде всего о владельцах домовладений. У нас полстраны живет в своих домах. В любом, даже крупном городе, за исключением, пожалуй, только Москвы и Санкт-Петербурга, значительную территорию занимает частный сектор. И что же, людей будут выкидывать из домов, которые подчас строили их деды? Во-вторых, стоимость таких домов часто невелика. После возврата долга, зачастую тоже не такого значительного, на покупку нового ничего не останется. Хотя чиновники, возможно, и найдут в своем регионе какую-нибудь халупу и предложат человеку. У нас сотни тысяч семей живут в аварийном и ветхом жилье, когда потолок буквально валится на головы. Но по документам такие бараки проходят зачастую как современное и благоустроенное жилье. Какие начнутся махинации после введения нового закона, можно только догадываться. Даже если предположить невероятное — строгое выполнение всех правил, то не снимается вопрос, насколько в принципе допустимо отнимать единственный дом.

Представитель КПРФ напоминает, что по Конституции высшей ценностью считается человек, а Россия позиционируется как социальное государство. Конституция вменяет в обязанность платить только налоги. При этом каждый имеет право на жилище, никто не может быть его лишен произвольно. Это тоже прописано в основном законе.

Сергей Шаргунов, депутат Госдумы: Станут отнимать единственное жилье — поставят под удар самых слабых, беззащитных, брошенных. За которых некому заступиться. Которым не по карману непомерные поборы, попросту нечем платить за ЖКХ и «капремонт», кто от беспросветности запутался в банковских кредитах... Эти люди — помеха. Они все эти годы пополняли великую армию обреченных — бомжей... Не случайно, некоторые чиновники уже предлагали отстреливать бездомных. Не исключаю, что инициатива Минюста — тест. Как воспримут, будут ли соглашаться? До какого предела можно дойти? «Оптимизация», то есть уничтожение больниц, школ, библиотек, даже электросетей... Недавняя идея взимать налог на безработицу... И вот, новый «пробный камень». Летящий в голову простого человека.

Напомним, в начале января, сразу же после новогодних каникул, стало известно о том, что Министерство юстиции РФ разработало процедуру взыскания у должника единственного жилья в счет погашения кредита, если жилплощадь по размеру и стоимости явно превышают разумную потребность в жилище заемщика и его семьи. При этом предполагалось, что будут учитываться площадь квартиры, ее рыночная стоимость. В ведомстве поясняли, что изъять жилье у должника могут только в том случае, если у него нет другого имущества, чтобы погасить долг, а его доходы несоразмерны долговым обязательствам. После того как суд примет решение об изъятии жилья, он должен будет установить сумму, которую должнику выплатят для приобретения другого жилья в том же населенном пункте. Также Минюст подчеркивал, что проект не предполагает введения какого-либо «уплотнения». Речь не идет о создании коммунальных квартир или отчуждении доли в праве на квартиру, принадлежащую должнику, с целью «подселения» иных лиц. Согласно проекту, должник сам будет определять, какое жилье приобрести.

Ранее глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков назвал предложение Минюста законным и не противоречащим Конституции, которая устанавливает право россиян на жилье.