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Главная Лента новостей «Добро пожаловать в бомжи»: алтайский думец раскритиковал идею «жилищной экспроприации»

«Добро пожаловать в бомжи»: алтайский думец раскритиковал идею «жилищной экспроприации»

03.02.2017 14:31

Инициатива Минюста, согласно которой можно будет в счет погашения долга изымать единственное жилье, может привести к тому, что на улице окажутся сотни тысяч людей, которые пополнят собой когорту асоциальных личностей, а это — путь к расчеловечиванию и гибели, считает депутат Госдумы от Алтайского края Сергей Шаргунов. Мнение представителя фракции КПРФ передает портал svpressa.ru.

По оценке замглавы Федеральной службы судебных приставов Татьяны Игнатьевой, законопроект может затронуть до 20 тысяч человек. Сейчас его обсуждают в Общественной палате, после чего он должен попасть в Госдуму. Идею уже поддержали на разных уровнях власти. Тем не менее, как полагает г-н Шаргунов, цифры «потенциальных жертв» могут быть совсем другими, в разы большими. «У нас десятки млн бедных. Конечно, я полностью согласен с патриархом Кириллом, который совсем недавно с трибуны Думы сказал депутатам, что отбирать единственное жилье за долги нравственно недопустимо. Это может привести людей, оказавшихся на улице, к асоциальному образу жизни. Да что там, быстрая дорожка к расчеловечеванию и гибели. Конечно, буду голосовать против такой инициативы. Но не сомневаюсь, когда ее внесут, польются потоки красноречия, объяснений и оправданий «эффективности» и «целесообразности» очередной «вынужденной меры», - спрогнозировал будущее законопроекта народный избранник.

В настоящее время согласно ст. 446 Гражданского процессуального кодекса должника нельзя лишать жилья, если оно у него единственное. Именно в эту статью хотят внести поправки. В Минюсте утверждают, что ничего страшного не произойдет: выселять будут только тех, у кого на члена семьи приходится вдвое больше социальной нормы. Это от 14 до 18 кв. м в зависимости от региона. Изъятое жилье должны продать, вернуть кредитору долг, а разницу отдать выселенному. Разница эта должна быть не меньше минимальной суммы на покупку нового жилья. Но если человек за три месяца новое жилье не приобретет, то деньги уйдут в бюджет муниципалитета, который и должен предоставить новое жилище.

Сергей Шаргунов, депутат Госдумы:

Но мы же знаем, какова у нас практика. Во-первых, у кого квадратных метров много больше, чем прописано в нормативах? Речь прежде всего о владельцах домовладений. У нас полстраны живет в своих домах. В любом, даже крупном городе, за исключением, пожалуй, только Москвы и Санкт-Петербурга, значительную территорию занимает частный сектор. И что же, людей будут выкидывать из домов, которые подчас строили их деды? Во-вторых, стоимость таких домов часто невелика. После возврата долга, зачастую тоже не такого значительного, на покупку нового ничего не останется. Хотя чиновники, возможно, и найдут в своем регионе какую-нибудь халупу и предложат человеку. У нас сотни тысяч семей живут в аварийном и ветхом жилье, когда потолок буквально валится на головы. Но по документам такие бараки проходят зачастую как современное и благоустроенное жилье. Какие начнутся махинации после введения нового закона, можно только догадываться. Даже если предположить невероятное — строгое выполнение всех правил, то не снимается вопрос, насколько в принципе допустимо отнимать единственный дом.

Представитель КПРФ напоминает, что по Конституции высшей ценностью считается человек, а Россия позиционируется как социальное государство. Конституция вменяет в обязанность платить только налоги. При этом каждый имеет право на жилище, никто не может быть его лишен произвольно. Это тоже прописано в основном законе.

Сергей Шаргунов, депутат Госдумы:

Станут отнимать единственное жилье — поставят под удар самых слабых, беззащитных, брошенных. За которых некому заступиться. Которым не по карману непомерные поборы, попросту нечем платить за ЖКХ и «капремонт», кто от беспросветности запутался в банковских кредитах... Эти люди — помеха. Они все эти годы пополняли великую армию обреченных — бомжей... Не случайно, некоторые чиновники уже предлагали отстреливать бездомных. Не исключаю, что инициатива Минюста — тест. Как воспримут, будут ли соглашаться? До какого предела можно дойти? «Оптимизация», то есть уничтожение больниц, школ, библиотек, даже электросетей... Недавняя идея взимать налог на безработицу... И вот, новый «пробный камень». Летящий в голову простого человека.

Напомним, в начале января, сразу же после новогодних каникул, стало известно о том, что Министерство юстиции РФ разработало процедуру взыскания у должника единственного жилья в счет погашения кредита, если жилплощадь по размеру и стоимости явно превышают разумную потребность в жилище заемщика и его семьи. При этом предполагалось, что будут учитываться площадь квартиры, ее рыночная стоимость. В ведомстве поясняли, что изъять жилье у должника могут только в том случае, если у него нет другого имущества, чтобы погасить долг, а его доходы несоразмерны долговым обязательствам. После того как суд примет решение об изъятии жилья, он должен будет установить сумму, которую должнику выплатят для приобретения другого жилья в том же населенном пункте. Также Минюст подчеркивал, что проект не предполагает введения какого-либо «уплотнения». Речь не идет о создании коммунальных квартир или отчуждении доли в праве на квартиру, принадлежащую должнику, с целью «подселения» иных лиц. Согласно проекту, должник сам будет определять, какое жилье приобрести.

Ранее глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков назвал предложение Минюста законным и не противоречащим Конституции, которая устанавливает право россиян на жилье.

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Комментарий

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Комментариев 16
кум

03.02.2017 15:31

Даже при царе такого беспредела не было.
куме

03.02.2017 17:06

Надо копать долговые ямы и массово переселять, только тогда перестанут брать кредиты на авось всё получится. Ну или тогда легализовать коллекторов, типа головой в унитаз до возврата долга.
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

03.02.2017 17:12

Показывают и пропагандонят по ящику ,как разминируют Алепппо в Сирии , бьют по нервам , показывая разрушенные дома на Донбасе и людей оставшихся без крова и деток малых и стариков.А тут в тихушку ВОРОГИ ГОСДУМОВСКИЕ готовят проект тихого умерщвления своего же российского народа. Ну какими надо быть НЕЛЮДЯМИ , что бы разорить за 25 лет , что создали наши родители и ничего не создать , а только выродить и расплодить воров -олигархов и всю многомиллионную кагорту оборотней в погонах . Вот она Россия во всей красе! ( слова Якова Кедми из Израиля , Евгения Сатановского на ток -шоу -слова их я только цитирую )
Рома

03.02.2017 17:32

Ранее глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков назвал предложение Минюста законным и не противоречащим Конституции, которая устанавливает право россиян на жилье.

Страна Чиполиния, 21 век, позор и посмешище всего мира.
Вале в бреде

03.02.2017 17:43

Страну просрали с 1985 по 2000 годы, за 15 лет. И чтобы её восстановить, с таким шалманом, который 8 час спит, 16 судорожно бредит в соцсетях или лакает спиртосодержащщее дерьмо, нужно лет 20 до уровня 90го и 30 до уровня 80х. Но и сейчас нормальные, работоспособные, по крайней мере для себя, которые не отвлекаются на нытьё, живут не хуже 80х+ плюшки прогресса. А такие как вы с говна не выберетесь, никаких симптомов с вашей болезнью нет. Берите кредит и плачьте зачем его надо отдавать. И соцсети ваше лечение, так вы думаете. А на самом деле, это прогрессирующая клиника.
кум

03.02.2017 18:25

куме писал(а):
Надо копать долговые ямы и массово переселять, только тогда перестанут брать кредиты на авось


Надо законодательно создавать долговые тюрьмы и штрафные роты как при царе - тут я соглашусь. А выкидывать человека на улицу - это беспредел в духе вурдалаков из ВЧК или кадыровцев. А кредиты брать будут все равно. Должник должнику рознь. Если матери нечем кормить детей и не во что их одевать, она возьмет кредит НА ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ, чем и пользуются сейчас охреневшие банки. А есть должники вроде мудриков-ферапонтовых и пр.откровенных ворюг, ограбивших банки за откаты их руководителям, а потом преспокойно объявивших себя банкротами. Вот их бы всех не мешало в штрафроту - и в Сирию санитарами.
гость

03.02.2017 18:49


с таким шалманом, который 8 час спит, 16 судорожно бредит в соцсетях или лакает спиртосодержащщее дерьмо,


Где вы живете? Где вы такого опыта набрались? Где таких видели?
гость

03.02.2017 18:56


Но и сейчас нормальные, работоспособные, по крайней мере для себя, которые не отвлекаются на нытьё, живут не хуже 80х+ плюшки прогресса.

Если вдруг не заболеете. если не потеряете работу.
Вот пример. Подруга попала в больницу с пневмонией. Её уволили задним числом. Из больницы вышла безработной. Больничный не оплачивали, зарплату не выдавали. Таких историй полно.
Куме 18:25

03.02.2017 19:07

Ты сама себе противоречишь. Ну возьмёт мамо в долг ив долговую турму, аль в штрафбат санитаркой. Ребёнка-то этим не вылечишь. Значит тема в другом, про детские болезни. Основная масса физических кредиторов, деньги берёт не из-за детских болезней. Ты этот пропагандос либероидный бедфаке в очё забей (Ира там с Витей по ходу темы, писулят). Кредитос берут прожрать, на бытовое техникос (как мы в хрущёве без современной жизни), и бездарно тупое мелкобуржуазьё (типа развернусь). Мозгов во всех случаях практически нет, берут даже по 700% годовых, это клиника мозговобольных. А если таких не лечить, завтра по опыту настойки боярышника, для нормальных людей запретят всё и вся. Так что недочеловеками признавать не надо, но ограничивать, как и рождаемость медицински доказанных дебилов, надоть.
гость

03.02.2017 19:15

Куме 18:25 писал(а):
Кредитос берут прожрать, на бытовое техникос


Именно так, у людей в ХХI веке нет денег на еду, Если сломается холодильник, стиралка, компьютер, а в семье дети?
Стабильность только у пенсионеров и тех, кто имеет несколько квартир. У первых небольшой, но постоянный доход, можно планировать расходы. Вторые стабильно получают доход за сданное жилье.
Гостю 18:56

03.02.2017 19:20

Ваши предложения по такому случаю? Я Думаю их надо было и разбирать с кредитующей организацией. Любому кредитору выгодно погасить кредит, чем его завесить на холод. Государство должно принимать здесь участие. И я думаю надо возрождать меценатское участие активнее, типа с каждой яхты откат, с каждого котеджа (партийно-комсомольско наворованного) повышенный тариф и тд. Вы на депутов посмотрите, это-же швальё наворовавше-прикормленное. Вот конкретно, сейчас уже комсомольские (тогда) и их уже выкормыши рулят матсредствами СССР. И навариваются, и в ГД представляют АК. Думаете за нас там радеють?
Мистер Вульф

03.02.2017 19:24

По оценке замглавы Федеральной службы судебных приставов Татьяны Игнатьевой, законопроект может затронуть до 20 тысяч человек.
И это в одном Барнауле!
А вообще, все правильно - не хрен брать в долг, если не можешь отдать. Наберут кредитов, назанимают денег, пропьют их, а забирать нечего, кроме квартиры. Головой, может быть, думать начнут, а не ж...ой...
Гостю с 19:15

03.02.2017 19:28

Вторых с квартирами надо загонять в ИП. Эта шваль расплодилась, кустарно-притонным способом. Малины ранешние позавидуют. Не нужны продай, рынок оживится, хочешь комерничать, наложенцию загони. Вот это говнонаселение и не любит, как это я кому-то должен. И насрать ему на детей и инвалидов о которых тут речь. Не путайте законоуважение и его пользование в своих нуждах.
гость

03.02.2017 19:35

Гостю с 19:15 писал(а):
Вторых с квартирами надо загонять в ИП.

Кто их загонять будет? Эти, которые решают забрать единственное жилье? Так именно они и имеют несколько квартир.
Вульф в тему 19:24

03.02.2017 19:37

Причём хаты не плохие. На красной линии. На них две малосемейки купить и пусть дальше быдло жизнь прожигает. Нэ хочет пусть с кредитором договаривается, из неофициальной работы по малому отчисляет. И к работодателям всех типов надо кастрацию выдумать, чтобы укрывать это падло не захотел.
гость

03.02.2017 19:43

Нарочно сейчас посмотрел сайт Зарплата.ру в Барнауле. На одном только этом сайте ищут работу 71 023 барнаульцев( более 10% города). Предлагается-2 341 вакансия, среди них много объявлений частных служб занятости, приглашающих на собеседования лишь для пополнения своей базы клиентов .