Женщина за рулем Nissan March погибла в утренней аварии под Бийском

03.02.2017 15:21
3 февраля утром на автодороге направлением Бийск - Барнаул произошло столкновение двух иномарок, в результате чего погибла женщина. Причиной ДТП очевидцы называют гололед, сказано в группах наукограда «ВКонтакте».
Со слов свидетелей происшествия, инцидент случился между селами Сростки и Полеводка. Автомобили Nissan March и Toyota Vista двигались во встречном направлении на высокой скорости. Из-за сильного гололеда автоледи за рулем Nissan не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с Toyota, водителем которой оказался житель села Сростки. Оба транспортных средства серьезно повреждены. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, она скончалась на месте происшествия. Второму водителю удалось выжить.
Фото: группа «Инцидент Бийск» «ВКонтакте»
03.02.2017 18:47