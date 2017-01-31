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Главная Лента новостей Женщина за рулем Nissan March погибла в утренней аварии под Бийском

Женщина за рулем Nissan March погибла в утренней аварии под Бийском

03.02.2017 15:21

3 февраля утром на автодороге направлением Бийск - Барнаул произошло столкновение двух иномарок, в результате чего погибла женщина. Причиной ДТП очевидцы называют гололед, сказано в группах наукограда «ВКонтакте».

Со слов свидетелей происшествия, инцидент случился между селами Сростки и Полеводка. Автомобили Nissan March и Toyota Vista двигались во встречном направлении на высокой скорости. Из-за сильного гололеда автоледи за рулем Nissan не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с Toyota, водителем которой оказался житель села Сростки. Оба транспортных средства серьезно повреждены. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, она скончалась на месте происшествия. Второму водителю удалось выжить.

Фото: группа «Инцидент Бийск» «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 1
гость

03.02.2017 18:47

говорят идиотам - не гони , потерпи до лета ...