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Главная Лента новостей «Ростелеком» предупреждает: в оптике нет цветных металлов

«Ростелеком» предупреждает: в оптике нет цветных металлов

06.02.2017 10:56

По итогам 2016 года на сетях «Ростелекома» в Алтайском крае и Республике Алтай было зарегистрировано 63 случая умышленного повреждения оборудования и линий связи.* Ущерб, причиненный оператору связи, составил свыше 800 тысяч рублей. 

Большая часть краж относительно других городов края зарегистрирована в Рубцовске (72 %). Только в декабре в городе произошло 14 краж. Так, сотрудники Северного отделения полиции города задержали четырех человек, которые за одну декабрьскую неделю совершили 13 краж и повреждений телефонного кабеля. В марте прошлого года к восьми месяцам условно за кражу 80 м кабеля ТПП был приговорен житель Тальменки Н. Блинушов. В мае за кражу 150 м кабеля суд Смоленского района вынес приговор в отношении А. Болгова (год и месяц колонии) и В. Сизинцева (год условно). В сентябре за кражу телефонного кабеля и металлической трубы к исправительным работам на полгода был приговорен житель Залесовского района Э. Данилов. В январе 2017 года был оглашен приговор в отношении жителя села Боровиха Первомайского района Евгения Иванова, которого суд приговорил к 10 месяцам лишения свободы с условным сроком отбывания наказания, а также возмещению причиненного ущерба в размере 11 тысяч рублей. 

В Республике Алтай преступники вырезают не только кабель, но и спиливают опоры под линии связи. Один из случаев произошел в октябре прошлого года в Улаганском районе, где местный житель Николай Чинахов на участке Акташ-Чибит повредил 11 опор, на которых были размещены линии связи. Сумма ущерба с учетом восстановительных работ составила 25 тысяч рублей. В августе в Майме за кражу 70 м кабеля были пойманы и приговорены к лишению свободы и исправительным работам два местных жителя. Суд обязал их возместить ущерб оператору связи в размере 48 тысячи рублей.     

Сергей Лавренюк, директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:     

Мы еще раз обращаемся к населению с просьбой о бдительности. По телефону бесплатной горячей линии 8 800 350 00 22 (круглосуточно) или обратившись в полицию можно сообщить о повреждениях, несанкционированных строительных работах, а также о готовящемся или совершенном преступлении, связанном с кражей кабеля. Анонимность гарантируется. Тех же, кто желает нажиться на продаже похищенного кабеля хочу еще раз предупредить: в составе оптоволокна, который все чаще срезают городские воры, нет цветных металлов. Никакой ценности для скупщиков цветмета он не представляет.

*Напомним, по правилам охраны линий и сооружений связи работы на глубине более 30 см без согласования с оператором связи запрещены. После получения разрешения раскопки в охранных зонах кабеля (по 2 м с каждой стороны) выполняются только с помощью лопат и в обязательном присутствии представителя телеком оператора.

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