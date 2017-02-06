Mitsubishi Lancer встал на крышу, уходя от столкновения с барнаульским автобусом

06.02.2017 08:27
5 февраля днем на проспекте Космонавтов в Барнауле легковой автомобиль перевернулся и встал на крышу, перегородив проезжую часть. В результате образовалась большая автомобильная «пробка», рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22 «ВКонтакте».
Со слов участников аварии, они двигались по проспекту Космонавтов на автомобиле Mitsubishi Lancer на невысокой скорости. В районе гипермаркета «Алтай» в потоке машин перед ними резко затормозила пассажирская «ГАЗель». Водитель иномарки попытался уйти от столкновения и, чтобы избежать более массовой аварии, свернул в сторону. Однако ему не удалось справиться с управлением, и машина перевернулась. В Mitsubishi сработали подушки безопасности, в результате чего никто не пострадал. На проспекте образовался автомобильный затор.
Фото: группа Barnaul22 «ВКонтакте»
06.02.2017 08:57
06.02.2017 09:45
06.02.2017 10:04
Этож какая скорость то должна быть, чтобы положить на крышу легковой авто, причем двигаясь в потоке?!
Я так понимаю, он вторым рядом перекресток пролетал в этом месте и уходя от такой же встречки уперся в зад газели и крутанулся через сугроб.....
06.02.2017 10:28
Водитель обязан соблюдать:
дистанцию до движущегося впереди ТС, позволяющую избежать столкновения;
необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.
Как говорится - учи мат.часть.
06.02.2017 10:30
06.02.2017 16:44