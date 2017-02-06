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Главная Лента новостей Mitsubishi Lancer встал на крышу, уходя от столкновения с барнаульским автобусом

Mitsubishi Lancer встал на крышу, уходя от столкновения с барнаульским автобусом

06.02.2017 08:27

5 февраля днем на проспекте Космонавтов в Барнауле легковой автомобиль перевернулся и встал на крышу, перегородив проезжую часть. В результате образовалась большая автомобильная «пробка», рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22 «ВКонтакте».

Со слов участников аварии, они двигались по проспекту Космонавтов на автомобиле Mitsubishi Lancer на невысокой скорости. В районе гипермаркета «Алтай» в потоке машин перед ними резко затормозила пассажирская «ГАЗель». Водитель иномарки попытался уйти от столкновения и, чтобы избежать более массовой аварии, свернул в сторону. Однако ему не удалось справиться с управлением, и машина перевернулась. В Mitsubishi сработали подушки безопасности, в результате чего никто не пострадал. На проспекте образовался автомобильный затор.

Фото: группа Barnaul22 «ВКонтакте»

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 6
Всяко бывает....

06.02.2017 08:57

А за рулём "газели" ни чернобровый сибиряк - гастрарбайтер был?
Гость

06.02.2017 09:45

"перед ними резко затормозила пассажирская ГАЗель". п.10.1 сами себе нарисовали)
гость

06.02.2017 10:04

Особенно понравилось : "...двигались по проспекту Космонавтов на автомобиле Mitsubishi Lancer на невысокой скорости"
Этож какая скорость то должна быть, чтобы положить на крышу легковой авто, причем двигаясь в потоке?!
Я так понимаю, он вторым рядом перекресток пролетал в этом месте и уходя от такой же встречки уперся в зад газели и крутанулся через сугроб.....
Реал

06.02.2017 10:28

П. 9.10. ПДД Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.
Водитель обязан соблюдать:
дистанцию до движущегося впереди ТС, позволяющую избежать столкновения;
необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.

Как говорится - учи мат.часть.
Инспектор ГИБЕ-бе-бе

06.02.2017 10:30

Всякие там Mitsubishi и другие помойки хоть на крышу становятся ! Это только у Банкфакса крыша как поехала со дня зарождения сайта , так и шурует по сей день . Ни ума, ни совести у напрочь бездарных журналистов! Детвора какая-то ошивается в СМИ , и всем побоку... Как акын на бричке - едет и поёт , собирая всякую хрень по Алтаю! Тошно читать уже стало!
инспектору гибе-бе

06.02.2017 16:44

" ты ли, чё ли?" (С)