Mitsubishi Lancer встал на крышу, уходя от столкновения с барнаульским автобусом

5 февраля днем на проспекте Космонавтов в Барнауле легковой автомобиль перевернулся и встал на крышу, перегородив проезжую часть. В результате образовалась большая автомобильная «пробка», рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22 «ВКонтакте».

Со слов участников аварии, они двигались по проспекту Космонавтов на автомобиле Mitsubishi Lancer на невысокой скорости. В районе гипермаркета «Алтай» в потоке машин перед ними резко затормозила пассажирская «ГАЗель». Водитель иномарки попытался уйти от столкновения и, чтобы избежать более массовой аварии, свернул в сторону. Однако ему не удалось справиться с управлением, и машина перевернулась. В Mitsubishi сработали подушки безопасности, в результате чего никто не пострадал. На проспекте образовался автомобильный затор.