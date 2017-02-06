«Звездному» арестанту Ильдару Дадину не удалось перебраться с Алтая поближе к Москве

Замоскворецкий суд Москвы признал законным перевод гражданского активиста Ильдара Дадина в колонию № 7 Алтайского края из колонии в Сегеже (Карелия). Как сообщает Business FM, таким образом, суд отклонил жалобу заявителя, который настаивал, что были нарушены его права, и просил отправить его в колонию под Москвой.

Представители ФСИН России ходатайствовали о проведении процесса в закрытом режиме, ссылаясь на то, что наряд на этапирование Ильдара Дадина имеет гриф «для служебного пользования». Однако суд счел, что данный документ может быть изучен судом «без исследования его конфиденциального характера».

Представители Ильдара Дадина утверждали, что его этапирование в колонию Алтайского края противоречит ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая гарантирует право на уважение частной и семейной жизни. Они просили перевести заключенного для отбытия наказания в одну из колоний Московской области — поближе к месту его прописки, апеллируя к тому, что добраться на Алтай является большой проблемой для его родных, в частности, престарелых родителей. «Право на уважение частной жизни выражается в поддержании администрацией исправительного учреждения контактов с его близкими родственниками», — заявил предствлявший интересы Дадина адвокат Николай Сборошенко.

В свою очередь, представитель ФСИН утверждал, что действия службы были законными. Он сообщил, что Дадина перевели для отбытия наказания в другой регион «в целях обеспечения его безопасности». По словам представителя ведомства, в Московской области имеется лишь одна колония (№ 6), куда можно было бы перевести Дадина как впервые осужденного. Однако там после начала ремонта в 2014 году «возможность нахождения осужденных резко сократилась». Он отметил, что «определение местонахождения осужденного является исключительными полномочиями ФСИН» и ведомство не обязано направлять осужденных для отбытия наказания в ближайшие к их месту жительства колонии.

Таким образом, жалоба осужденного была отклонена. Напомним, что ранее требования Ильдара Дадина вызвали волну критики у обывателей. Комментаторы на различных сайтах в том числе говорили о том, что выбор места отбывания наказания — непозволительная роскошь для обычных осужденных.

Ильдар Дадин — первый осужденный по новой статье УК о неоднократных нарушениях на митингах (ст. 212.1 УК РФ). 7 декабря 2015 года Басманный суд столицы приговорил его к трем годам заключения. Позже Мосгорсуд снизил срок наказания до 2,5 года колонии. Оказавшись в ИК № 7 карельского города Сегежа, Дадин 1 ноября этого года через своего адвоката передал в СМИ письмо, в котором сообщил о пытках и избиениях. После разразившегося скандала его перевели в колонию № 7 Алтайского края. 20 декабря 2016 года во ФСИН заявили, что рассматривают возможность подать к Дадину иск на 1 млн рублей в связи с заявлениями, которые не подтвердили проведенные проверки.

Дадин находится под стражей с 30 января 2015 года, однако подать ходатайство об УДО он не может из-за восьми взысканий в сегежской колонии. Он обжаловал в Конституционном суде законность появившейся в 2014 году в УК статьи о неоднократных нарушениях на митингах (ст. 212.1 УК РФ). Решение планируется огласить в течение ближайших недель.