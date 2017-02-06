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Главная Лента новостей «Звездному» арестанту Ильдару Дадину не удалось перебраться с Алтая поближе к Москве

«Звездному» арестанту Ильдару Дадину не удалось перебраться с Алтая поближе к Москве

06.02.2017 09:51

Замоскворецкий суд Москвы признал законным перевод гражданского активиста Ильдара Дадина в колонию № 7 Алтайского края из колонии в Сегеже (Карелия). Как сообщает Business FM, таким образом, суд отклонил жалобу заявителя, который настаивал, что были нарушены его права, и просил отправить его в колонию под Москвой.

Представители ФСИН России ходатайствовали о проведении процесса в закрытом режиме, ссылаясь на то, что наряд на этапирование Ильдара Дадина имеет гриф «для служебного пользования». Однако суд счел, что данный документ может быть изучен судом «без исследования его конфиденциального характера».

Представители Ильдара Дадина утверждали, что его этапирование в колонию Алтайского края противоречит ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая гарантирует право на уважение частной и семейной жизни. Они просили перевести заключенного для отбытия наказания в одну из колоний Московской области — поближе к месту его прописки, апеллируя к тому, что добраться на Алтай является большой проблемой для его родных, в частности, престарелых родителей. «Право на уважение частной жизни выражается в поддержании администрацией исправительного учреждения контактов с его близкими родственниками», — заявил предствлявший интересы Дадина адвокат Николай Сборошенко.

В свою очередь, представитель ФСИН утверждал, что действия службы были законными. Он сообщил, что Дадина перевели для отбытия наказания в другой регион «в целях обеспечения его безопасности». По словам представителя ведомства, в Московской области имеется лишь одна колония (№ 6), куда можно было бы перевести Дадина как впервые осужденного. Однако там после начала ремонта в 2014 году «возможность нахождения осужденных резко сократилась». Он отметил, что «определение местонахождения осужденного является исключительными полномочиями ФСИН» и ведомство не обязано направлять осужденных для отбытия наказания в ближайшие к их месту жительства колонии.

Таким образом, жалоба осужденного была отклонена. Напомним, что ранее требования Ильдара Дадина вызвали волну критики у обывателей. Комментаторы на различных сайтах в том числе говорили о том, что выбор места отбывания наказания — непозволительная роскошь для обычных осужденных.

Ильдар Дадин — первый осужденный по новой статье УК о неоднократных нарушениях на митингах (ст. 212.1 УК РФ). 7 декабря 2015 года Басманный суд столицы приговорил его к трем годам заключения. Позже Мосгорсуд снизил срок наказания до 2,5 года колонии. Оказавшись в ИК № 7 карельского города Сегежа, Дадин 1 ноября этого года через своего адвоката передал в СМИ письмо, в котором сообщил о пытках и избиениях. После разразившегося скандала его перевели в колонию № 7 Алтайского края. 20 декабря 2016 года во ФСИН заявили, что рассматривают возможность подать к Дадину иск на 1 млн рублей в связи с заявлениями, которые не подтвердили проведенные проверки.

Дадин находится под стражей с 30 января 2015 года, однако подать ходатайство об УДО он не может из-за восьми взысканий в сегежской колонии. Он обжаловал в Конституционном суде законность появившейся в 2014 году в УК статьи о неоднократных нарушениях на митингах (ст. 212.1 УК РФ). Решение планируется огласить в течение ближайших недель.


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Комментарий

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Комментариев 23
кум

06.02.2017 10:03

ГУЛАГ жив. На смену ежовско-бериевским вертухаям пришли их внуки.
куму

06.02.2017 10:09

судя по нику, вертухаем был.
Или ты сам их внук?
онегин

06.02.2017 10:24

Ильдар пущай на родину в Мордовию просится.
ИЛЬДАР посетил РОДИНУ СИЯЮЩЕГО ЯБЛО ОТрыжкова !! ЧТОБЫ... ??

06.02.2017 11:29

стать героем новоявленного ГРИБОЕДОВА - ОТрыжкова его произведения: ГОРЕ ЯБЛО.... от УМА или записки СБИТОГО ЛЁТЧИКА...
Ru.банок

06.02.2017 12:02

Депортировать эту тварь в Окраину давно пора,пусть там и скачет,как,кенгуру недобитое!
Онегину

06.02.2017 12:13

Комрад,я с Вами , крайне не согласен!
В Республике Мордовии,много мест для лиц с заниженной социальной ответственностью, но нет брусчатки,для прибития своего хозяйства,вот в чём вся проблема!
ФигВам

06.02.2017 12:16

Онегину писал(а):
для лиц с заниженной социальной ответственностью

Блеск! И "кума" ему в пару...
кум

06.02.2017 12:20

Не все портянки еще отметились. ССГовна и язвы не хватает. Веселей, ребятки-путиноиды, отрабатывайте китайскую лапшу от Пригожина! Вперде!
КУМ - ОТ БАНДЕРЫ УМ !!

06.02.2017 12:38


ИЛЬДАРУШКИН прибор ТЭБЕ в ДАДИНО мисто.
Внимательный

06.02.2017 12:55

Почему в ИК-7, если он на общем режиме в ИК-5 ?
Наташке-давалке из нода

06.02.2017 13:21

КУМ - ОТ БАНДЕРЫ УМ !! писал(а):
ИЛЬДАРУШКИН прибор ТЭБЕ в ДАДИНО мисто.


В то место, в которое тебя сумасшедший очкарик Федоров регулярно шпилит без презерватива?
13.21 ЕСЛИ НЕТ МОЗГОВ У КУКИШЕЙ ЛЕНИНА !! ТО ЛОПАТОЙ!??

06.02.2017 13:32

НЕ НАКИДАЕШЬ.
дядя вася

06.02.2017 13:54

Колония № 7 женская его к пидр - бабам приравняли уже!?
Это же какой силой воли надо обладать животному

06.02.2017 15:57

и до денег жадной козлиной быть , чтобы так роль играть до выхода на "БИС".
он в июле уже рогами ворота откроет сам себе на волю.
неужели денег Дадину Дадут буржуи на замок фамильный-родовой в Гренландии с названием -
Гнездо Козла ?
мнение

06.02.2017 16:29

Депутаты от ЛДПР инициируют в Госдуме рассмотрение вопроса об отмене статьи в УК, по которой осужден Дадин: http://www.svoboda.org/a/28281491.html
ЛУЧШЕ БЫ ДЕПУТАТЫ ЛДПР РАЗОБРАЛИСЬ С СВОИМИ ЧЛЕНАМИ ??

06.02.2017 16:32

Клюшниковой, Гальченко, Бредерихой и прочими попутчиками!! Почти ДАДИНЫМИ пятой колонны предадимы.
для 10:09

06.02.2017 17:52

Да это та кума, что под кумом была. Она каждому даёт, в каждой бочке затычка.
Дяде Васе

06.02.2017 17:55

А он чё не? Да ну на, правильный пацан таким дебилом бы не был.
для 16:32

06.02.2017 17:57

Да у них там, кроме Вольфовича, все члены. Да ещё какие.
кум

06.02.2017 18:06

для 10:09 писал(а):
Да это та кума, что под кумом была. Она каждому даёт, в каждой бочке затычка.


отсоси у Тырышкина, кал суртайкинский
у меня хоть ник есть

06.02.2017 18:09

куму писал(а):
судя по нику, вертухаем был.
Или ты сам их внук?


а у тебя только вонь сортирная. портянки свои прежде чем в сеть вывешивать, хоть стирай иногда.
а перевод стрелок в стиле "сам дурак" говорит только об одном - отсутствии способности самостоятельно родить хоть какую-то мысль. конченая вата вместо мозгов
рома

06.02.2017 18:33

БФ, раз он в колонии 7 , в Шипуново, то че он там делает в гостях у баб ???
ИТК 7 для звёздей

06.02.2017 21:28

Может "звёздному" арестанту, уже конкретную звезду сделали?