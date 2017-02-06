Убийцей краснокнижного архара в Республике Алтай «назначили» местного проводника

Мировой судья судебного участка Кош-Агачского района Республики Алтай вынес обвинительный приговор в отношении 56-летнего местного жителя Бориса Попошева. Его признали виновным в убийстве горного барана, занесенного в Красную книгу, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

В суде установлено, что 19 октября прошлого года Борис Попошев находился в урочище Калан-Энир на территории Мухор-Тархатинского сельского поселения Кош-Агачского района. Во время охоты он из карабина застрелил особо ценное дикое животное – алтайского горного барана (аргали). Как известно, аргали занесен в Красную книгу Российской Федерации и подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Охота на алтайского горного барана полностью запрещена. Таким образом, своими действиями мужчина причинил комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай ущерб в размере 500 тысяч рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил Борису Попошеву наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15 % из заработка в доход государства. Между тем максимально наказание, которое могло ему грозить, - лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Стоит также добавить, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) в январе текущего года направлял официальное обращение руководителю Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артему Сидорову с просьбой взять на особый контроль дело о браконьерстве на аргали на Алтае. Как считали экологи, результаты расследования дали понять, что обвинение владимирскому охотнику, из ружья которого на самом деле застрелили аргали, не будет предъявлено вовсе, а отдуваться за убийство придется жителю Кош-Агачского района Республики Алтай — проводнику Борису Попошеву. Представители WWF просили изменить статью обвинения и дать виновным до семи лет колонии со штрафом в 2 млн рублей.

Отметим, что за последние несколько лет это первый случай задержания браконьеров на аргали на Алтае. Однако несколькими днями ранее пресс-службе национального парка «Сайлюгемский» предоставили фотоматериалы, согласно которым, на территории района вновь заметили охотников на аргали. Все снимки передали в Горно-Алтайскую природоохранную прокуратуру, которой предстоит разобраться в ситуации.