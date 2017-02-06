Убийцей краснокнижного архара в Республике Алтай «назначили» местного проводника

06.02.2017 10:27
Мировой судья судебного участка Кош-Агачского района Республики Алтай вынес обвинительный приговор в отношении 56-летнего местного жителя Бориса Попошева. Его признали виновным в убийстве горного барана, занесенного в Красную книгу, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
В суде установлено, что 19 октября прошлого года Борис Попошев находился в урочище Калан-Энир на территории Мухор-Тархатинского сельского поселения Кош-Агачского района. Во время охоты он из карабина застрелил особо ценное дикое животное – алтайского горного барана (аргали). Как известно, аргали занесен в Красную книгу Российской Федерации и подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Охота на алтайского горного барана полностью запрещена. Таким образом, своими действиями мужчина причинил комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай ущерб в размере 500 тысяч рублей.
Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил Борису Попошеву наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15 % из заработка в доход государства. Между тем максимально наказание, которое могло ему грозить, - лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Стоит также добавить, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) в январе текущего года направлял официальное обращение руководителю Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артему Сидорову с просьбой взять на особый контроль дело о браконьерстве на аргали на Алтае. Как считали экологи, результаты расследования дали понять, что обвинение владимирскому охотнику, из ружья которого на самом деле застрелили аргали, не будет предъявлено вовсе, а отдуваться за убийство придется жителю Кош-Агачского района Республики Алтай — проводнику Борису Попошеву. Представители WWF просили изменить статью обвинения и дать виновным до семи лет колонии со штрафом в 2 млн рублей.
Отметим, что за последние несколько лет это первый случай задержания браконьеров на аргали на Алтае. Однако несколькими днями ранее пресс-службе национального парка «Сайлюгемский» предоставили фотоматериалы, согласно которым, на территории района вновь заметили охотников на аргали. Все снимки передали в Горно-Алтайскую природоохранную прокуратуру, которой предстоит разобраться в ситуации.
06.02.2017 11:57
06.02.2017 12:52
Капец, а мы хотели летом по Горному попутешествовать... Значит, кирдык?
06.02.2017 13:29
Скоро и в АК так же будет. Управляющим Росимуществом АК и РА назначен выходец из Республики некто Сумачаков, ранее бывший в замах в Роимуществе республики в то время когда его руководитель некто Тюхтенев щедро раздавал своим корешам земли вдоль рек. Никто ответственности за это так и не понес, кроме того, что Тюхтенева снимал с должности САМ Президент Медведев! Чудеса!
06.02.2017 14:37
А датые отдыхающие не срут где попало, не мусорят и честно увозят весь мусор с собой. Не все конечно хорошо, но там где берут деньги хотя бы ваше гавно убирают. Насчет прессуют и т.д. вы хоть в Горном Алтае то вообще были? Где Вас глубокоуважаемый пи"""бол преессовали? Сейчас все нормально местное население работает с туристами, и благодаря этому во многих районах все стало проще.
А получить дюлей от дебила , вы можете у себя в районе, и недалеко от подъезда с большим успехом чем у нас в Горном .
Насчет охотника согласен. - Бл"""ая СИСТЕМА в целом.
Вертолетчики вообще отскочили, за "истечением давности", а здесь все как быстро 3 месяца и приговор.....
06.02.2017 14:45
06.02.2017 14:50
06.02.2017 16:53
06.02.2017 19:44
Да нет уж, спасибо... я как обычно, за границу слетаю, там безопаснее и дешевле. Я в 90-х уже "отдохнул" раз в горном. Со стрельбой с местными, со всеми делами, кое-как свалили оттуда. Думал, что-то изменилось, а стало еще хуже - теперь им землю официально отдали... Раньше хоть они на понтах пытались объяснить, что это типа в натуре их земля, а теперь это правда. А весь мусор, кстати, я всегда на своей машине увожу, мне это не трудно.
06.02.2017 19:50
И еще хотел заметить, Ваш агрессивный оскорбительный стиль общения даже здесь, отбивает всякое желание ехать в горный. Обзываете людей "дебил" явно от не большого ума... Представляю, каким крутым хозяином вы себя чувствуете на "своей" земле.
06.02.2017 19:59
Если бы были цены нормальные, то с удовольствием. Но они там с дуба рухнули по ценам. Мне с семьей намного дешевле и познавательнее во многие точки мира слетать, чем в Горном.
06.02.2017 20:29
Мы что-то у себя этого не замечаем, не военизированных подразделений, ни Хиджаб и т.д. зато вам извне видимо виднее.
06.02.2017 20:35
Насчет дебила, - для меня это так и выглядит, когда в кучу собирают все(от пьяного местного жителя до судебной системы и федеральной власти). Именно абориген виноват в том что самые лучшие места забрали Москва и Функционеры приближенны к телу.....
А он абориген сидит в лесочке и караулит бедного туриста дабы сдернуть с него мзду.... Маразм полнейший.
Насчет того, - что часто местные путают аренду земли сельхозназначения и рекреации это да. Но это везде так.
А насчет того что все такие культурные, - весь мусор с собой. Я уже просто молчу. Может и есть такие,- им спасибо. Но в большинстве своем, -начните с себя сказал бы я.
06.02.2017 21:50
Там среди владельцев турбаз вдоль Катуни и на Телецком местных - 0,01%. Основные ребятишки с Новосиба и Барнаула. Есть Кузбасские. И даже мацковские. Местные в основном бухАют.