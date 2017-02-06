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Главная Лента новостей Убийцей краснокнижного архара в Республике Алтай «назначили» местного проводника

Убийцей краснокнижного архара в Республике Алтай «назначили» местного проводника

06.02.2017 10:27

Мировой судья судебного участка Кош-Агачского района Республики Алтай вынес обвинительный приговор в отношении 56-летнего местного жителя Бориса Попошева. Его признали виновным в убийстве горного барана, занесенного в Красную книгу, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

В суде установлено, что 19 октября прошлого года Борис Попошев находился в урочище Калан-Энир на территории Мухор-Тархатинского сельского поселения Кош-Агачского района. Во время охоты он из карабина застрелил особо ценное дикое животное – алтайского горного барана (аргали). Как известно, аргали занесен в Красную книгу Российской Федерации и подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Охота на алтайского горного барана полностью запрещена. Таким образом, своими действиями мужчина причинил комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай ущерб в размере 500 тысяч рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил Борису Попошеву наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15 % из заработка в доход государства. Между тем максимально наказание, которое могло ему грозить, - лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Стоит также добавить, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) в январе текущего года направлял официальное обращение руководителю Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артему Сидорову с просьбой взять на особый контроль дело о браконьерстве на аргали на Алтае. Как считали экологи, результаты расследования дали понять, что обвинение владимирскому охотнику, из ружья которого на самом деле застрелили аргали, не будет предъявлено вовсе, а отдуваться за убийство придется жителю Кош-Агачского района Республики Алтай — проводнику Борису Попошеву. Представители WWF просили изменить статью обвинения и дать виновным до семи лет колонии со штрафом в 2 млн рублей.

Отметим, что за последние несколько лет это первый случай задержания браконьеров на аргали на Алтае. Однако несколькими днями ранее пресс-службе национального парка «Сайлюгемский» предоставили фотоматериалы, согласно которым, на территории района вновь заметили охотников на аргали. Все снимки передали в Горно-Алтайскую природоохранную прокуратуру, которой предстоит разобраться в ситуации.

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Комментарий

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Комментариев 13
и

06.02.2017 11:57

Такое чувство, что с целостностью нашего государства что то напутано, регионы что хотят, то и творят... То информация о военизированных подразделениях в республике ..(что запрещено субьектам Конституцией), то свои конституции, то хиджабы в школах.., в Горном в нарушении всех норм земельного и водного кодексов разобрали в частные руки змемли по берегам рек и водоемов и теперь датые аборигены стрегут отдыхающих.., ни к воде подьехать, ни палатку поставить. Недовольных периодически "прессуют"- то драка, то повреждение имущества, то убийства.. Надзорники по факту (как с архаром) рубят палки, а в корень глянуть и навести порядок некому...? О каком развитии туризма говорить, если с детьми по стране страшно проехать?
Капец...

06.02.2017 12:52

и писал(а):
в Горном в нарушении всех норм земельного и водного кодексов разобрали в частные руки змемли по берегам рек и водоемов и теперь датые аборигены стрегут отдыхающих.., ни к воде подьехать, ни палатку поставить. Недовольных периодически "прессуют"- то драка, то повреждение имущества, то убийства.. Надзорники по факту (как с архаром) рубят палки, а в корень глянуть и навести порядок некому...? О каком развитии туризма говорить, если с детьми по стране страшно проехать?


Капец, а мы хотели летом по Горному попутешествовать... Значит, кирдык?
для И

06.02.2017 13:29

и писал(а):
в Горном в нарушении всех норм земельного и водного кодексов разобрали в частные руки змемли по берегам рек и водоемов и теперь датые аборигены стрегут отдыхающих.., ни к воде подьехать, ни палатку поставить


Скоро и в АК так же будет. Управляющим Росимуществом АК и РА назначен выходец из Республики некто Сумачаков, ранее бывший в замах в Роимуществе республики в то время когда его руководитель некто Тюхтенев щедро раздавал своим корешам земли вдоль рек. Никто ответственности за это так и не понес, кроме того, что Тюхтенева снимал с должности САМ Президент Медведев! Чудеса!
Для И

06.02.2017 14:37

Совсем дебил?
А датые отдыхающие не срут где попало, не мусорят и честно увозят весь мусор с собой. Не все конечно хорошо, но там где берут деньги хотя бы ваше гавно убирают. Насчет прессуют и т.д. вы хоть в Горном Алтае то вообще были? Где Вас глубокоуважаемый пи"""бол преессовали? Сейчас все нормально местное население работает с туристами, и благодаря этому во многих районах все стало проще.
А получить дюлей от дебила , вы можете у себя в районе, и недалеко от подъезда с большим успехом чем у нас в Горном .

Насчет охотника согласен. - Бл"""ая СИСТЕМА в целом.
Вертолетчики вообще отскочили, за "истечением давности", а здесь все как быстро 3 месяца и приговор.....
Для Капец

06.02.2017 14:45

Я бы на вашем месте не мялся а путешествовал, как это делают тысячи других путешественников с семьями.
Горыныч

06.02.2017 14:50

Скорее всего, именно "назначили". Думаю, по взаимной договоренности с настоящим стрелявшим, то есть, клиентом-заказчиком. И судье работы и угрызений совести меньше: виновный "сознался". Если еще и денежки на штраф клиент-заказчик даст, совсем все довольны будут. На арендуемых горных озерах могут и прессонуть, арендаторы себя настоящими хозяевами чувствуют: попробуй докажи, если без синяков и увечий, слово против слова. Но и туристы разные бывают
и для 14.37

06.02.2017 16:53

Нет, не дебил, нормальный, Горный посещал многократно, к природе отношусь с почтением и убираю свое сам. Стараюсь пользоваться базами нормальных местных предпринимателей потому, что имел многократный обыт именно дебильного поведения отдельных местных личностей, когда требуя полтинник и дыша перегаром, не может обьяснить: где документы на ЧП, перечень оказываемых услуг, где квитанция за этот полтинник и т.д. А вот передергивание сказанного выше мной, это очевидная дебильность и я уверен, что владельцы официальных, благоустроенных баз отдыха на Катуни и Телецком ни в коем случае не приняли этот пост в свой адрес. Более того, если это воспринимается так, то я все разьяснил, готов принести извинения за костоязычность, но от мнения, основанного на личном опыте и кримин. статистике региона не отказываюсь. Да, Горный супер, рекомендую, но с учетом сказанного.
Капец

06.02.2017 19:44

Для Капец писал(а):
Я бы на вашем месте не мялся а путешествовал, как это делают тысячи других путешественников с семьями.


Да нет уж, спасибо... я как обычно, за границу слетаю, там безопаснее и дешевле. Я в 90-х уже "отдохнул" раз в горном. Со стрельбой с местными, со всеми делами, кое-как свалили оттуда. Думал, что-то изменилось, а стало еще хуже - теперь им землю официально отдали... Раньше хоть они на понтах пытались объяснить, что это типа в натуре их земля, а теперь это правда. А весь мусор, кстати, я всегда на своей машине увожу, мне это не трудно.
Капец

06.02.2017 19:50

Для И писал(а):
Совсем дебил?
А датые отдыхающие не срут где попало, не мусорят и честно увозят весь мусор с собой. Не все конечно хорошо, но там где берут деньги хотя бы ваше гавно убирают. Насчет прессуют и т.д. вы хоть в Горном Алтае то вообще были? Где Вас глубокоуважаемый пи"""бол преессовали? Сейчас все нормально местное населе


И еще хотел заметить, Ваш агрессивный оскорбительный стиль общения даже здесь, отбивает всякое желание ехать в горный. Обзываете людей "дебил" явно от не большого ума... Представляю, каким крутым хозяином вы себя чувствуете на "своей" земле.
Капец

06.02.2017 19:59

и для 14.37 писал(а):
Нет, не дебил, нормальный, Горный посещал многократно, к природе отношусь с почтением и убираю свое сам. Стараюсь пользоваться базами нормальных местных предпринимателей


Если бы были цены нормальные, то с удовольствием. Но они там с дуба рухнули по ценам. Мне с семьей намного дешевле и познавательнее во многие точки мира слетать, чем в Горном.
Для И и Капец

06.02.2017 20:29

и писал(а):
То информация о военизированных подразделениях в республике ..(что запрещено субьектам Конституцией), то свои конституции, то хиджабы в школах..

Мы что-то у себя этого не замечаем, не военизированных подразделений, ни Хиджаб и т.д. зато вам извне видимо виднее.
Для И и Капец

06.02.2017 20:35

и писал(а):
в Горном в нарушении всех норм земельного и водного кодексов разобрали в частные руки змемли по берегам рек и водоемов и теперь датые аборигены стрегут отдыхающих.., ни к воде подьехать, ни палатку поставить. Недовольных периодически "прессуют"- то драка, то повреждение имущества, то убийства.

Насчет дебила, - для меня это так и выглядит, когда в кучу собирают все(от пьяного местного жителя до судебной системы и федеральной власти). Именно абориген виноват в том что самые лучшие места забрали Москва и Функционеры приближенны к телу.....
А он абориген сидит в лесочке и караулит бедного туриста дабы сдернуть с него мзду.... Маразм полнейший.
Насчет того, - что часто местные путают аренду земли сельхозназначения и рекреации это да. Но это везде так.

А насчет того что все такие культурные, - весь мусор с собой. Я уже просто молчу. Может и есть такие,- им спасибо. Но в большинстве своем, -начните с себя сказал бы я.
капцу

06.02.2017 21:50

Капец писал(а):
Со стрельбой с местными, со всеми делами, кое-как свалили оттуда. Думал, что-то изменилось, а стало еще хуже - теперь им землю официально отдали...


Там среди владельцев турбаз вдоль Катуни и на Телецком местных - 0,01%. Основные ребятишки с Новосиба и Барнаула. Есть Кузбасские. И даже мацковские. Местные в основном бухАют.