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Главная Лента новостей В Барнауле расследуют обстоятельства гибели юноши в заброшенном здании

В Барнауле расследуют обстоятельства гибели юноши в заброшенном здании

06.02.2017 11:52

5 февраля в Барнауле на территории заброшенного здания без признаков насильственной смерти обнаружили тело 18-летнего горожанина. По предварительным данным, юноша вдохнул пары найденного здесь же хлороформа и скончался, информирует региональный следком.

По данному факту следственный отдел по Октябрьскому району Барнаула зарегистрировал материал доследственной проверки. В ходе нее установили, что 4 февраля группа молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет ночью проникла в заброшенное здание, расположенное в пределах Октябрьского района. Молодые люди надеялись получить новые впечатления. 18-летний юноша, который был среди них, обнаружил там стеклянную емкость с надписью «Хлороформ» и намеренно вдохнул его пары, в результате чего, не приходя в сознание, скончался.

Следствию предстоит установить все обстоятельства смерти молодого человека, уже назначена химическая судебная экспертиза, опрошены очевидцы произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное  решение. По данным БФ, погибшим является 18-летний житель Барнаула Егор Котов.

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