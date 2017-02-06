«Билайн» в Барнауле увеличил емкость сети 4G на предприятиях крупного и среднего бизнеса

«Билайн» установил дополнительные базовые станции 4G в промышленных районах Барнаула. Базовые станции появились на улице Попова, в непосредственной близости от винно-водочного завода «Тейси» и Алтайского металообратывающего предприятия. Также была улучшена связь на территории корпусов Алтайского завода агрегатов и вблизи завода «Кристалл».

Новое оборудование работает в диапазоне 1800 MHz и дополняет существующие базовые станции сети 2G, 3G и 4G, передающие сигнал в других диапазонах. Сигнал в диапазоне 1800 MHz имеет увеличенный радиус действия, лучше преодолевает преграды и обеспечивает качественное покрытие внутри помещений.

Благодаря высокому качеству связи внутри помещений предприятия могут с возросшей эффективностью использовать как голосовую связь и мобильный Интернет, так и специальные сервисы для компаний: защищенный доступ к корпоративным ресурсам, виртуальные частные сети (IP VPN) на базе мобильной связи, корпоративные sms-сервисы и др. Кроме того, они могут воспользоваться услугами M2M (machine-to-machine), а именно беспроводным доступом к информации об удаленных объектах для сбора данных и мониторинга их состояния.

Скорости мобильного Интернета также увеличились в жилых домах на улицах Малахова, Анатолия, Малый Прудской переулок. В зону действия дополнительного оборудования попал и частный сектор в районе улицы Челюскинцев. Благодаря выполненным работам, абоненты «Билайн» могут с большим комфортом пользоваться мобильным Интернетом и голосовыми услугами.

Виталий Рыбак, технический директор региона Восток ПАО «ВымпелКом»: Объем потребляемого трафика растет с каждым годом. Для обеспечения клиентов качественной связью мы принимаем опережающие меры, наращиваем технические ресурсы и точечно увеличиваем емкость сети. Эти действия создают сеть, готовую к дальнейшему росту использования услуг.

Также в рамках программы модернизации в Барнауле компания увеличивает скорости мобильного Интернета в высших и средних учебных заведениях, жилых районах многоэтажной застройки, местах отдыха барнаульцев и в частном секторе.