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Главная Лента новостей Защитника барнаульского «земельного тролля» убили в собственной квартире

Защитника барнаульского «земельного тролля» убили в собственной квартире

06.02.2017 12:57

В конце минувшей недели в Барнауле в собственной квартире обнаружили тело 46-летнего юриста Анатолия Астахова. Как рассказали источники ИА «Банкфакс», гибель мужчины носит криминальный характер.

В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю подтвердили, что тело г-на Астахова с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире в Индустриальном районе Барнаула. Мужчина по роду своей деятельности являлся индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги в области права. По факту смерти возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В интересах следствия СУ СКР по Алтайскому краю не разглашает прочие подробности случившегося.

Отметим, что Анатолий Астахов известен тем, что представлял интересы главного барнаульского «земельного тролля», предпринимателя Павла Бадажкова. Г-н Бадажков судился с Главимуществом и барнаульской администрацией из-за земельных участков с 2009 года. В своих многочисленных судебных претензиях по поводу выделения ему земли предприниматель указывал, что участки нужны для строительства различных объектов недвижимости. В зону его интереса попадали десятки участков на разных улицах города, включая исторический центр. С 2011 года Бадажков начал проигрывать иски такого рода. Барнаульский комитет по строительству стал в суде запрашивать у предпринимателя технико-экономическое обоснование проектов строительства и сами проекты, а также подтверждение наличия собственных оборотных средств для их реализации. Павел Бадажков ничего не предоставлял и подавал множество апелляций, доходя до высших инстанций, но безуспешно. К 2012 году он сменил стратегию своей исковой «войны» и начал оспаривать чужие права на готовые земельные участки. В 2015 году под «прицел» предпринимателя попали площади, выделенные известным в краевом центре предприятиям — «Магис-Спорту», «СтройГАЗу» и др. По сведениям «Банкфакса», его неуемной исковой деятельностью заинтересовались правоохранители, и год назад он оказался в СИЗО.

Тогда же его официальный адвокат Анатолий Астахов объяснял поведение подзащитного тем, что Бадажков «просто очень хотел заниматься бизнесом». При этом другие юристы расходились в оценках его деятельности, соглашаясь в одном: выглядит она как череда спланированных провокаций. Особенно это касается дел 2015 года, которые по сути были направлены против известных работающих предприятий.

Между тем близкие и друзья погибшего Астахова на его странице в «Одноклассниках» отмечают, что он был профессионалом своего дела, у него было много планов на ближайшее время, и случившееся ни у кого не укладывается в голове. Они также сообщают, что прощание с погибшим состоится 7 февраля в Барнаульском похоронном доме по адресу проспект Космонавтов, 64, с 9:00 до 13:00, а погребение - на Власихинском кладбище в 13:30.

Фото: личный профиль Анатолия Астахова в «Одноклассниках»

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Комментарий

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Комментариев 18
гость

06.02.2017 13:26

Ну, а смысл всех их предыдущих телодвижений, если ни проектов, ни оборотных средств? Нажить множество "доброжелателей"?
Гость Гостю

06.02.2017 13:34

Банальный шантаж
123

06.02.2017 13:53

Светлая Память и Земля Тебе Пухом, уважаемый Анатолий Владимирович. Вы БФ хоть на смерти человека себе пиар не делайте, со всякими бодожкоыми
Олег

06.02.2017 14:35

Толя, светлая память.......не забуду тебя.
Редакции БФ

06.02.2017 14:59

Проверьте информацию, являлся ли покойный адвокатом.
гость

06.02.2017 15:03

Астахов не был адвокатом! Уберите из заголовка, поскольку могут быть претензии от Адвокатской палаты Алтайского края!
Григорьев Александр Леонидович

06.02.2017 15:28

Толя, мы тебя любим... ты всегда останешься с нами
777

06.02.2017 15:35

большая трагедия для родных и близких! Анатолий Владимирович был профессиональным юристом и очень хорошим человеком. СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ....
Артем

06.02.2017 16:04

Светлая память Анатолий Владимирович
каждый творец своей судьбы

06.02.2017 16:05

виктимология не оставляет вариантов - кого поймают-спросят ?
А

06.02.2017 16:09

О деятельности Анатолия Астахова можно многое говорить и разное! Вопрос в другом! Кто то анализировал его судебные процессы предметом которых были оспаривание прав на земельные участки? Делая вывод из прочитанного и статье о Самом "Троле", приходим к тому, что все таки были основания для обращения в суд? Значит были нарушения предоставления земельных участков? Тогда почему лица администрации АК в частности и Минимущества АК не привлечены к ответственности? Исходя из статейного текста "Троль" находиться под следствие более года, следовательно не все так хорошо в уголовном деле: нет доказательств, состава преступления? Почему тогда он находиться в СИЗО, к тому же содержится за Государственный счет! А может это просто чье то волеизъявление и не более? Если это так, то СК РФ должно распахнуть свои объятия для сотрудников МВД и не только, и проводить их в места лишения свободы, с Благословения суда! Если виновен Бадажков, то решение суда должно его определить в места не столь отдаленные! Но ощущение такое, что не все так чисто в МВД, что очень прискорбно! П.С. Писать о Покойном гадости, самое последнее гадкое и не уважительное к самому себе дело! СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Юшков Роман

06.02.2017 17:12

Ушел Светлый Человек и Большой Профессионал! Несправедливо...
Самые искренние соболезнования родным и близким...
Из Славгорода

06.02.2017 18:05

В газете Славгородские Вести корреспондент Анна Горохова прописала какое КФК открыли муж с женой Румянцевы .Наталья Васильевна Румянцева с 8 утра до 17 вечера работает на предприятии ТРАСТ кассиром , а её муж сфальсифицировавший и подделавший документы за просто так, забрал село Пригородное со всеми фермами строениями и помогала воровать и грабить людей администрация г.Славгорода, во главе с Кинцелем В.А.-главой города и с начальником управления по "З и О" , очень приближённая к его телу Дыбань Т.А. - из криминального сообщества. Из статьи ясно, что он рулит всем муж Румянцевой Н.В. Румянцев А.А. , который адвокат и состоит в адвокатской палате Алтайского края.А согласно закон об адвокатах и адвокатской палате №63 от 31 .05.2002 года адвокатам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. Куда смотрит старый ШИЦ ? И у них с женой одна ,но пламенная страсть -получить ГРАНТЫ и очень большие , которые и дадут в администрации за откаты. Вот такая практика в славгородской администрации тебе грант , а нам откат от 20 до 40 процентов.И все в Славгороде делается по любовному согласию с прокуратурой. Ну таких не убивают они живее , всех живых. Кушать все хотят.
Виталий

06.02.2017 19:00

Во первых он был сыном своих матери и отца, во вторых он был действительно профессиональным юристом, в третьих он для многих был надежным другом, в четвертых он был действительно человеком, в пятых - в делах он был тем, кому можно доверять всегда. Светлая Память и Земля Тебе Пухом, уважаемый Анатолий Владимирович. Искренние соболезнования родным и близким.
Адвокат

06.02.2017 20:18

Мой стаж 22 года. Адвокатский стаж 17 лет. Не знаю о ком пишут вообще. Скорее всего адвокатом не был он. Много положительных отзывов о человеке. Соболезную. http://www.advokatura22.ru/about/advokats.html Здесь можно посмотреть список адвокатов края.
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

06.02.2017 22:02

Звезда в Шоке. ЕБЖ.
...Тогда почему лица администрации АК в частности и Минимущества АК не привлечены к ответственности?... а потому то- есть такие люди в прокуратуре АК, как начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью старший советник юстиции г-на П В Новикова исх №15-158-2016/отв -15-569-2017/307 на титульном листе АА №214532 от 02 02 17г полученного мной з/письмом от 06 02 17г сообщает:
как следует из 2.4 Инструкции "О порядке рассмотрения обращений и приёма граждан в органах прокуратуры РФ" , утверждённой приказом Генерального прокурора РФ от 30 01 2013г №45 /полагаю не прошедшие регистрацию в МЮ РФ и т.о. не имеющие юридическую силу -как запрещённая в РФ ИГИЛ/, обращения в которых заявители выражают несогласие с принятыми решениями и в связи с этим ставят вопрос о привлечении судей к ответственности, высказывая "предположение о возможном" совершении ими должностного преступления, не требуют проверки в порядке ст ст 144-145 УПК РФ А заявление написано например в СК РФ по АК как ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ, это момент в инструкции специально не учтён.
Такие моменты прокуратуру края вообще не интересуют. Сразу ответ : а как нарушены ваши права, даже если е.ут вашу соседку, проходите мимо или ждите когда станок освободится?
Хотя заявитель сам добровольно подписывает По ст 306 УК РФ « За заведомо ложный донос предупреждён». - ответ заявитель добросовестно заблуждается.
Вот у чудил и узаконил А Г Кропов ч/з суд формулировку,...добросовестно заблуждался... когда его по УПК РФ взяли за задницу, даже прокурору пользоваться выгодно, когда судью ... казнить нельзя помиловать...
Деградация и коррупция в прокуратуре АК, зарабатываю абсолютно все - судьи, прокуроры, полиции и т.д. ФСБ или нац гвардия - не знаю
Носков Д С и его покровители это даже и не скрывают.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
Куликов Евгений

06.02.2017 22:59

Царствие небесное Анатолий Владимирович..... огромная потеря ....
123

07.02.2017 07:01

ДЛя Егер А. И. и Славгородца...
Основная масса комментариев - сожаление о смерти этого светлого и добропорядочного человека! Не лезьте сюда со своим бредом, пожалуйста!