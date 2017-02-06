Защитника барнаульского «земельного тролля» убили в собственной квартире

06.02.2017 12:57
В конце минувшей недели в Барнауле в собственной квартире обнаружили тело 46-летнего юриста Анатолия Астахова. Как рассказали источники ИА «Банкфакс», гибель мужчины носит криминальный характер.
В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю подтвердили, что тело г-на Астахова с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире в Индустриальном районе Барнаула. Мужчина по роду своей деятельности являлся индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги в области права. По факту смерти возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В интересах следствия СУ СКР по Алтайскому краю не разглашает прочие подробности случившегося.
Отметим, что Анатолий Астахов известен тем, что представлял интересы главного барнаульского «земельного тролля», предпринимателя Павла Бадажкова. Г-н Бадажков судился с Главимуществом и барнаульской администрацией из-за земельных участков с 2009 года. В своих многочисленных судебных претензиях по поводу выделения ему земли предприниматель указывал, что участки нужны для строительства различных объектов недвижимости. В зону его интереса попадали десятки участков на разных улицах города, включая исторический центр. С 2011 года Бадажков начал проигрывать иски такого рода. Барнаульский комитет по строительству стал в суде запрашивать у предпринимателя технико-экономическое обоснование проектов строительства и сами проекты, а также подтверждение наличия собственных оборотных средств для их реализации. Павел Бадажков ничего не предоставлял и подавал множество апелляций, доходя до высших инстанций, но безуспешно. К 2012 году он сменил стратегию своей исковой «войны» и начал оспаривать чужие права на готовые земельные участки. В 2015 году под «прицел» предпринимателя попали площади, выделенные известным в краевом центре предприятиям — «Магис-Спорту», «СтройГАЗу» и др. По сведениям «Банкфакса», его неуемной исковой деятельностью заинтересовались правоохранители, и год назад он оказался в СИЗО.
Тогда же его официальный адвокат Анатолий Астахов объяснял поведение подзащитного тем, что Бадажков «просто очень хотел заниматься бизнесом». При этом другие юристы расходились в оценках его деятельности, соглашаясь в одном: выглядит она как череда спланированных провокаций. Особенно это касается дел 2015 года, которые по сути были направлены против известных работающих предприятий.
Между тем близкие и друзья погибшего Астахова на его странице в «Одноклассниках» отмечают, что он был профессионалом своего дела, у него было много планов на ближайшее время, и случившееся ни у кого не укладывается в голове. Они также сообщают, что прощание с погибшим состоится 7 февраля в Барнаульском похоронном доме по адресу проспект Космонавтов, 64, с 9:00 до 13:00, а погребение - на Власихинском кладбище в 13:30.
Фото: личный профиль Анатолия Астахова в «Одноклассниках»
06.02.2017 13:26
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Самые искренние соболезнования родным и близким...
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06.02.2017 22:02
...Тогда почему лица администрации АК в частности и Минимущества АК не привлечены к ответственности?... а потому то- есть такие люди в прокуратуре АК, как начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью старший советник юстиции г-на П В Новикова исх №15-158-2016/отв -15-569-2017/307 на титульном листе АА №214532 от 02 02 17г полученного мной з/письмом от 06 02 17г сообщает:
как следует из 2.4 Инструкции "О порядке рассмотрения обращений и приёма граждан в органах прокуратуры РФ" , утверждённой приказом Генерального прокурора РФ от 30 01 2013г №45 /полагаю не прошедшие регистрацию в МЮ РФ и т.о. не имеющие юридическую силу -как запрещённая в РФ ИГИЛ/, обращения в которых заявители выражают несогласие с принятыми решениями и в связи с этим ставят вопрос о привлечении судей к ответственности, высказывая "предположение о возможном" совершении ими должностного преступления, не требуют проверки в порядке ст ст 144-145 УПК РФ А заявление написано например в СК РФ по АК как ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ, это момент в инструкции специально не учтён.
Такие моменты прокуратуру края вообще не интересуют. Сразу ответ : а как нарушены ваши права, даже если е.ут вашу соседку, проходите мимо или ждите когда станок освободится?
Хотя заявитель сам добровольно подписывает По ст 306 УК РФ « За заведомо ложный донос предупреждён». - ответ заявитель добросовестно заблуждается.
Вот у чудил и узаконил А Г Кропов ч/з суд формулировку,...добросовестно заблуждался... когда его по УПК РФ взяли за задницу, даже прокурору пользоваться выгодно, когда судью ... казнить нельзя помиловать...
Деградация и коррупция в прокуратуре АК, зарабатываю абсолютно все - судьи, прокуроры, полиции и т.д. ФСБ или нац гвардия - не знаю
Носков Д С и его покровители это даже и не скрывают.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
06.02.2017 22:59
07.02.2017 07:01
Основная масса комментариев - сожаление о смерти этого светлого и добропорядочного человека! Не лезьте сюда со своим бредом, пожалуйста!