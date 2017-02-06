Защитника барнаульского «земельного тролля» убили в собственной квартире

В конце минувшей недели в Барнауле в собственной квартире обнаружили тело 46-летнего юриста Анатолия Астахова. Как рассказали источники ИА «Банкфакс», гибель мужчины носит криминальный характер.

В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю подтвердили, что тело г-на Астахова с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире в Индустриальном районе Барнаула. Мужчина по роду своей деятельности являлся индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги в области права. По факту смерти возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В интересах следствия СУ СКР по Алтайскому краю не разглашает прочие подробности случившегося.

Отметим, что Анатолий Астахов известен тем, что представлял интересы главного барнаульского «земельного тролля», предпринимателя Павла Бадажкова. Г-н Бадажков судился с Главимуществом и барнаульской администрацией из-за земельных участков с 2009 года. В своих многочисленных судебных претензиях по поводу выделения ему земли предприниматель указывал, что участки нужны для строительства различных объектов недвижимости. В зону его интереса попадали десятки участков на разных улицах города, включая исторический центр. С 2011 года Бадажков начал проигрывать иски такого рода. Барнаульский комитет по строительству стал в суде запрашивать у предпринимателя технико-экономическое обоснование проектов строительства и сами проекты, а также подтверждение наличия собственных оборотных средств для их реализации. Павел Бадажков ничего не предоставлял и подавал множество апелляций, доходя до высших инстанций, но безуспешно. К 2012 году он сменил стратегию своей исковой «войны» и начал оспаривать чужие права на готовые земельные участки. В 2015 году под «прицел» предпринимателя попали площади, выделенные известным в краевом центре предприятиям — «Магис-Спорту», «СтройГАЗу» и др. По сведениям «Банкфакса», его неуемной исковой деятельностью заинтересовались правоохранители, и год назад он оказался в СИЗО.

Тогда же его официальный адвокат Анатолий Астахов объяснял поведение подзащитного тем, что Бадажков «просто очень хотел заниматься бизнесом». При этом другие юристы расходились в оценках его деятельности, соглашаясь в одном: выглядит она как череда спланированных провокаций. Особенно это касается дел 2015 года, которые по сути были направлены против известных работающих предприятий.

Между тем близкие и друзья погибшего Астахова на его странице в «Одноклассниках» отмечают, что он был профессионалом своего дела, у него было много планов на ближайшее время, и случившееся ни у кого не укладывается в голове. Они также сообщают, что прощание с погибшим состоится 7 февраля в Барнаульском похоронном доме по адресу проспект Космонавтов, 64, с 9:00 до 13:00, а погребение - на Власихинском кладбище в 13:30.