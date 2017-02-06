Пожилая жительница Барнаула скончалась после падения из городского автобуса

6 февраля в 9:00 в дежурную часть ГИБДД ГУ МВД по Алтайскому краю поступила информация о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажироперевозящего транспорта. Оказалось, что в аварии погибла пенсионерка, информирует региональный главк.

По предварительным данным, инцидент произошел на улице Центральная в районе дома № 222. Водитель пассажирского автобуса высаживал горожан на остановке общественного транспорта и допустил падение 67-летней женщины. В результате ДТП пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда «скорой помощи». В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают личность водителя, а также номер маршрута и автобуса. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, правоохранители просят сообщить в группу розыска ОБДПС ГИБДД города Барнаула по телефону 8 (3852)-39-36-05, либо в дежурную часть ОБДПС ГИБДД по городу Барнаулу 8(3852)-39-35-55, 39-10-90.