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Главная Лента новостей «Еврозвук» сменил пластинку: создатель аудиорекламы для барнаульских ТЦ «обновился» через банкротство

«Еврозвук» сменил пластинку: создатель аудиорекламы для барнаульских ТЦ «обновился» через банкротство

06.02.2017 16:28

Арбитражный суд Алтайского края завершил конкурсное производство по делу о банкротстве известной компании «Еврозвук», занимающейся продажей аудиотехники, изданием аудиорекламы в торговых центрах и звукозаписей. Кредиторам не удалось взыскать свои деньги — на счетах организации полный ноль. Материалы опубликованы на сайте арбитража и реестре сведений о банкротстве.

Первый банкротный иск к компании поступил в июле 2016 года, дело было рассмотрено достаточно быстро. В итоговый реестр кредиторов включены долги «Еврозвука» перед ООО «Алтима» (более 8,8 млн рублей), банком ВТБ (более 1,6 млн рублей) и налоговой службой (более 1,2 млн рублей). Из итоговой суммы в 11,8 млн рублей долга, более 10 млн рублей — вторая очередь (зарплаты и социальные обязательства), указано в документах.

ВТБ предоставлял «Еврозвуку» кредит, который компания не смогла обеспечить. О связи компании «Алтима» и «Еврозвука» достоверно ничего не известно, а в качестве основного вида деятельности в ЕГРЮЛ указана оптовая торговля. В материалах арбитража есть судебное разбирательство между двумя компаниями по поводу просрочек «Еврозвуком» платежей по выданному «Алтимой» займу. Эти требования фигурируют в банкротном деле как включенные в третью очередь.

По данным арбитража, задолженность по второй очереди к 30 января погашена в полном объеме. При этом долг перед ФНС, включенный во вторую очередь на основании федерального законодательства, намного меньше заявленной суммы в 10 млн рублей. Таким образом, происхождение требований второй очереди остается неясным. Однако ИА «Банкфакс» достоверно известно, что сотрудники «Еврозвука» длительное время добивались выплаты зарплаты после увольнения.

Что интересно, конкурсное производство окончилось, не успев начаться. В рамках инвентаризации стало известно, что ни имущества, ни дебеторской задолженности у компании нет, на счетах — ноль.

Представитель ассоциации СРО арбитражных управляющих Центрального федерального округа Михаил Андреев, который являлся конкурсным управляющим в рамках банкротства компании, не смог оперативно прояснить ситуацию. Он посоветовал обратиться с письменным запросом в московский офис ассоциации.

ООО «Еврозвук» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей было зарегистрировано в 2008 году, учредителем и руководителем фирмы был предприниматель Иван Хомяков. Компания занималась продажей аудиоаппаратуры, но больше всего известна в качестве изготовителя и издателя аудиорекламы, которая звучит в торговых центрах города.

По сведениям ИА «Банкфакс», в настоящее время г-н Хомяков продолжает оказывать аналогичные услуги посредством другого юридического лица. По данным онлайн-справочников, он также является учредителем ООО «Еврозвук-Новосибирск» и ООО «Медиа-Ресурс».

Фото: Единый реестр сведений о банкротстве

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Комментарий

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Комментариев 4
кость

06.02.2017 17:44

Таких хомяков надо трахать в жопу до полного исчезновения ануса.
Гостья

06.02.2017 17:50

Опачки, а нам предложения по рекламе постоянно сыпятся, в любой момент не денег, не рекламы???
Гость

06.02.2017 20:08

Так однажды соберут деньги за рекламу и "обонкротятся"....
Хомяков И.И. всему городу должен...
ГОСТЬ

06.02.2017 20:47

Да... народу много покидал, но и сам без штанов остался. Кто с ним еще дела имеет?! Хомяков- гнилой тип.