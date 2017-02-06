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Главная Лента новостей Герої не вмирають: украинский рецидивист до смерти избил сельчанина в алтайской деревне

Герої не вмирають: украинский рецидивист до смерти избил сельчанина в алтайской деревне

06.02.2017 14:22

Прокуратура Чемальского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о причинении гражданином Украины тяжкого вреда здоровью жителю Усть-Семы, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом сообщают «Новости Горного Алтая».

Следствием установлено, что 20 ноября прошлого года в результате возникшего конфликта украинец два раза ударил по лицу кулаком и ногой своего оппонента, гражданина России. От удара потерпевший упал и ударился затылком о бетонную площадку, получив закрытую черепно-мозговую травму. Спустя три дня он скончался в республиканской больнице.

В ходе расследования уголовного дела вскрылись интересные обстоятельства, связанные с прошлой жизнью обвиняемого, пишет издание. Как оказалось, получив в I полугодии 1993 года гражданство Украины, он трудоустроился в Чемальский РОВД милиционером-водителем. В том же году, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя служебным автомобилем с включенным проблесковым маячком, он выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на двигавшийся навстречу мотоцикл. В результате ДТП мотоциклист получил травмы, от которых он позже скончался.

Всего с 1994 года по 2016 год данный гражданин Украины привлекался правоохранительными органами Республики Алтай к уголовной ответственности 10 раз, сообщает прокуратура Чемальского района. В настоящий момент он находится на территории России на основании вида на жительство иностранного гражданина, срок действия которого истекает 21 июня текущего года.

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Комментарий

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Комментариев 10
Icты ще водна хохлуха гiроiня суща бандэровка

06.02.2017 15:11

у Верх-Суетке жiвэ
следаку

06.02.2017 15:22

Он же должен быть на нарах
Седьмой

06.02.2017 16:15

Слава Украине!
БС

06.02.2017 16:34

Что, за бред Банфакс несет? Как мог гражданин Украины в 1993г. устроиться на работу милиционером - водителем в Чемальский РОВД? Может быть он еще и милицейскую пенсию в РФ себе заработал, будучи гражданином Украины?
кум

06.02.2017 17:19

Пост БФ попахивает розжигом, а это ст.282 УК РФ. Уберите, не нарывайтесь, ребята.
Седьмому

06.02.2017 17:45

Хероям хрена
Ru.банок

06.02.2017 18:13

Окраина была,есть и будет есть,токо , с каждым годом всё меньше и меньше!
Тырышкин))) тебя уже опалило

06.02.2017 19:38

кум писал(а):
Пост БФ попахивает розжигом
последнему дауну

06.02.2017 20:08

поцелуй в жопу своего тырышкина утырок
Санёк, дык это ж твоё хобби

06.02.2017 20:38


поцелуй в жопу