Герої не вмирають: украинский рецидивист до смерти избил сельчанина в алтайской деревне

Прокуратура Чемальского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о причинении гражданином Украины тяжкого вреда здоровью жителю Усть-Семы, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом сообщают «Новости Горного Алтая».

Следствием установлено, что 20 ноября прошлого года в результате возникшего конфликта украинец два раза ударил по лицу кулаком и ногой своего оппонента, гражданина России. От удара потерпевший упал и ударился затылком о бетонную площадку, получив закрытую черепно-мозговую травму. Спустя три дня он скончался в республиканской больнице.

В ходе расследования уголовного дела вскрылись интересные обстоятельства, связанные с прошлой жизнью обвиняемого, пишет издание. Как оказалось, получив в I полугодии 1993 года гражданство Украины, он трудоустроился в Чемальский РОВД милиционером-водителем. В том же году, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя служебным автомобилем с включенным проблесковым маячком, он выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на двигавшийся навстречу мотоцикл. В результате ДТП мотоциклист получил травмы, от которых он позже скончался.

Всего с 1994 года по 2016 год данный гражданин Украины привлекался правоохранительными органами Республики Алтай к уголовной ответственности 10 раз, сообщает прокуратура Чемальского района. В настоящий момент он находится на территории России на основании вида на жительство иностранного гражданина, срок действия которого истекает 21 июня текущего года.