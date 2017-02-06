Жителям Алтайского края предложили «в рифму» взглянуть на будущее региона

Карта Алтайской губернии с указанием границ уездов и волостей, наложенная на карту Алтайского округа (1920–1925 годы)

С 20 февраля в Алтайском крае стартует литературный конкурс «Футурозы Алтая», посвященный 80-летию региона. Участвовать в нем могут не только профессионалы, но и любители, уверяет офсайт регионального правительства.

Прием работ будет идти на протяжении восьми месяцев, до 20 октября. Учредителем конкурса выступает Управление Алтайского края по культуре и архивному делу, организатором - краевая библиотека имени Вячеслава Шишкова. Жюри будет оценивать творческие работы на тему «Каким станет Алтай в будущем» в двух основных номинациях: «Проза (рассказ или эссе — не более 10 страниц)» и «Поэзия» (не более пяти стихотворений). Творческие работы должны быть актуальны, соответствовать теме конкурса. Также в числе основных критериев указаны глубина проработки темы, оригинальность авторского замысла и уровень мастерства.

Как следует из документов, цель конкурса — развитие творческих способностей у жителей Алтайского края, выявление одаренных личностей, а также патриотическое воспитание молодежи. Особняком стоит задача «пропаганды позитивного отношения к жизни на опыте оптимистического прогнозирования будущего». Работы можно будет отправить по электронной почте lit_akunb@mail.ru либо отнести в «Шишковку» лично. Победителей объявят в конце 2017 года. В каждой номинации определят лауреатов для отдельных категорий. Чем будут награждены призеры конкурса, не сообщается.

Напомним, официально юбилей Алтайского края придется на 28 сентября 2017 года. В этот день в 1937 году ЦИК СССР постановил разделить Западно-Сибирский край на Новосибирскую область и Алтайский край. Именно эта дата и считается формальной точкой отсчета «независимости» региона. Изначально, со второй половины ХVIII века регион входил в так называемый Колывано-Воскресенский (с 1834 года - Алтайский) горный округ – это территория, включавшая современные Алтайский край, Новосибирскую и Кемеровскую, часть Томской областей и часть Восточно-Казахстанской области общей площадью свыше 500 тысяч кв. км. Административным центром являлся Барнаул. В конце XIX века территория нынешнего Алтая вошла в состав Томской губернии. После февральской революции 1917 года, летом была образована Алтайская губерния с центром в Барнауле. Она просуществовала до 1925 года. С 1925 по 1930 годы территория Алтая входила в Сибирский край, с 1930 по 1937 годы – в Западно-Сибирский край.