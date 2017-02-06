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Главная Лента новостей Жителям Алтайского края предложили «в рифму» взглянуть на будущее региона

Жителям Алтайского края предложили «в рифму» взглянуть на будущее региона

06.02.2017 15:33

Карта Алтайской губернии с указанием границ уездов и волостей, наложенная на карту Алтайского округа (1920–1925 годы)
Карта Алтайской губернии с указанием границ уездов и волостей, наложенная на карту Алтайского округа (1920–1925 годы)

С 20 февраля в Алтайском крае стартует литературный конкурс «Футурозы Алтая», посвященный 80-летию региона. Участвовать в нем могут не только профессионалы, но и любители, уверяет офсайт регионального правительства.

Прием работ будет идти на протяжении восьми месяцев, до 20 октября. Учредителем конкурса выступает Управление Алтайского края по культуре и архивному делу, организатором - краевая библиотека имени Вячеслава Шишкова. Жюри будет оценивать творческие работы на тему «Каким станет Алтай в будущем» в двух основных номинациях: «Проза (рассказ или эссе — не более 10 страниц)» и «Поэзия» (не более пяти стихотворений). Творческие работы должны быть актуальны, соответствовать теме конкурса. Также в числе основных критериев указаны глубина проработки темы, оригинальность авторского замысла и уровень мастерства.

Как следует из документов, цель конкурса — развитие творческих способностей у жителей Алтайского края, выявление одаренных личностей, а также патриотическое воспитание молодежи. Особняком стоит задача «пропаганды позитивного отношения к жизни на опыте оптимистического прогнозирования будущего». Работы можно будет отправить по электронной почте lit_akunb@mail.ru либо отнести в «Шишковку» лично. Победителей объявят в конце 2017 года. В каждой номинации определят лауреатов для отдельных категорий. Чем будут награждены призеры конкурса, не сообщается.

Напомним, официально юбилей Алтайского края придется на 28 сентября 2017 года. В этот день в 1937 году ЦИК СССР постановил разделить Западно-Сибирский край на Новосибирскую область и Алтайский край. Именно эта дата и считается формальной точкой отсчета «независимости» региона. Изначально, со второй половины ХVIII века регион входил в так называемый Колывано-Воскресенский (с 1834 года - Алтайский) горный округ – это территория, включавшая современные Алтайский край, Новосибирскую и Кемеровскую, часть Томской областей и часть Восточно-Казахстанской области общей площадью свыше 500 тысяч кв. км. Административным центром являлся Барнаул. В конце XIX века территория нынешнего Алтая вошла в состав Томской губернии. После февральской революции 1917 года, летом была образована Алтайская губерния с центром в Барнауле. Она просуществовала до 1925 года. С 1925 по 1930 годы территория Алтая входила в Сибирский край, с 1930 по 1937 годы – в Западно-Сибирский край.

Фото: сайт правительства Алтайского края

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Комментарий

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Комментариев 9
Флэш

06.02.2017 17:01

Думаю большинство стихов будут матерные,и окончание будет что бы губернатор свалил)))жаль,что не умею писать стихи,а то такое бы высказал в них)))
Ира

06.02.2017 17:50

«пропаганды позитивного отношения к жизни на опыте оптимистического прогнозирования будущего» - и то правда! Регион последний в России по всем показателям жизни, но первый по количеству ТРЦ на душу населения - и это, конечно, внушает оптимизм. Ну еще губернатор у нас в числе самых богатых людей - можно за него порадоваться. А в целом население тоже ничего, умное - с оптимизмом валит толпами в другие края.
кум

06.02.2017 18:03

Фронтовой санбат у лесных дорог
Был прокурен и убит тоскою...(с)
Человек

06.02.2017 18:09

Уверен, на этом конкурсе все стихи будут в честь губернатора. И немного про то, чтобы всякие флэшы подавились своей желчью.
на златом крыльце сидели царь,царевич,король,королевич.............

06.02.2017 18:30

кто ты будешь такой ?
гавари паскарей , ни зодержевай кластерных главарей.
М. Горький

06.02.2017 18:34

Здесь будущего нет!
Пока у власти в голове - один большой клозет!
недлчеловеку)))

06.02.2017 20:45

вот у тебя пукан рвет от злости что скоро губера уберут)))и губер похоже тебе на последок тоже его рвет)))посмотри ущербный на коменты и поймешь как в крае любят губера и что про него пишут.и повешайся от злости)))
Продолжим...

06.02.2017 23:30

Здесь будущего нет!
Пока у власти в голове - один большой клозет!
Клозет старо . Тут лучше подойдёт сортир .
На фоне кластеров звучащий по-научному клистир!
как живем?

07.02.2017 08:33

По НТВ показали сюжет как великолепно мы живем. Сдали с помпой Перинатальный центр в декабре все отлично, но работает только первый этаж остальное достраиваем.