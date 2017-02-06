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Главная Лента новостей Комедия положений: алтайская сеть «Киномир» вновь откладывает экспансию в Новосибирск

Комедия положений: алтайская сеть «Киномир» вновь откладывает экспансию в Новосибирск

06.02.2017 17:31

СМИ Алтайского края и Новосибирской области распространили сообщение, согласно которому долгожданный запуск ТРК «Эдем» в новосибирском Академгородке, откладывающийся уже почти два года, состоится 14 февраля. Среди первых арендаторов заявлен и кинотеатр алтайской сети «Киномир». Однако собственник компании «Эдем» (ранее - «Новоград») Владислав Плотников рассказал ИА «Банкфакс», что указанная дата неверна.

Как со ссылкой на владельца «Киномира» Якова Каца сообщал «Алтапресс», семизальный кинотеатр на 900 посадочных мест откроется на площадях суперрегионального торгово-развлекательного комплекса «Эдем» в Академгородке 14 февраля. В настоящий момент материал на сайте «Алтапресса» недоступен, однако ту же информацию опубликовали новосибирские издания.

Собственник «Киномира» Яков Кац заявил ИА «Банкфакс», что не рассказывал СМИ о точной дате запуска кинотеатра. В то же время он уточнил, что если эта дату называет «Континент-Сибирь», «значит так и есть».

Стоит отметить, что запуск ТРК «Эдем» изначально планировался еще на весну 2015 года, однако по разным причинам постоянно откладывался. В том числе договоренности с «Киномиром» были достигнуты еще в 2016 году, тогда планировалось, что ТРК и кинотеатр заработают уже до конца года. Как видно, этого не произошло. Сложившаяся ситуация говорит о том, что «Киномир» готов к открытию своего объекта, тогда как проблема существует на стороне застройщика.

Собственник девелопера Владислав Плотников заявил ИА «Банкфакс», что не готов ни подтвердить, ни опровергнуть названную дату запуска ТРК. Однако затем он добавил, что открытие «Эдема» с «Киномиром» внутри намечена «на ближайшие недели». Г-н Плотников отметил, что помимо кинотеатра в комплексе будут присутствовать и другие арендаторы из Алтайского края.

Напомним, общая площадь ТРЦ «Эдем» — 37,5 тысяч кв. м, из них аренднопригодная — 25 тысяч кв. м. Застройщиком является ООО «Эдем» (ранее «Новоград»). Помимо «Киномира» в числе основных арендаторов значатся «Эльдорадо», детский центр «Эдемвилль», «Детский мир» и супермаркет «Добрянка». На фудкорте объекта разместятся «Перчини», KFC, «Бочкари», New York Pizza и «Суши Make».


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Комментарий

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Комментариев 1
та сидите уже на попах конгруэнтно

06.02.2017 18:27

не нада Вам , Кацы , тудой соваться - галимые убытки впереди .