Главу сельсовета на Алтае обвиняют в незаконной продаже леса китайцам

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела главы Новозыряновского сельсовета Заринского района Анатолия Рубцова, а также местного предпринимателя. По версии следствия, они незаконно сбывали лес, по данным ИА «Банкфакс» — китайцам. Информацию о расследовании опубликовал СУ СКР по региону.

По версии следствия, на протяжении 2015 года обвиняемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, без оформления договоров и за пределами отведенных им лесосек, незаконно рубили защитные леса из сырорастущих и не подлежащих вырубке берез и сосен. Всего они успели вырубить 420 деревьев. Незаконно спиленные деревья они вывозили на грузовом автотранспорте, распоряжаясь по собственному усмотрению, продавая древесину местным жителям, а также иностранной компании. В результате экологического преступления Главному управлению природных ресурсов и экологии Алтайского края был причинен ущерб на сумму более 2,8 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела были проанализированы результаты сложных комплексных судебных экспертиз, допрошено порядка 90 свидетелей, изъято и проанализировано большое количество документов, получены иные доказательства, свидетельствующие о совершении экологического преступления. В обеспечительных мерах судом по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 2 млн рублей.

Мужчин обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере).

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению преступления, следователем направлено представление в администрацию района в связи с ненадлежащей работой по исполнению федерального законодательства о противодействии коррупции.

Что интересно, еще в начале 2016 года вышел подробный репортаж из Новозыряновского сельсовета, глава которого уже в то время подозревался в незаконной продаже леса китайцам. Как сообщало ИА Regnum, г-н Рубцов торговал с ООО «Шень-Лун». Тогда, правда, в числе возможных «компаньонов» г-на Рубцова назывался его сын, Максим.

Лесоруб Виктор Кузнецов рассказывал о сложившейся практике. Издание отмечает, что г-ну Кузнецову скрывать нечего: в свое время он был арестован и после возбуждения уголовного дела пошел на сделку со следствием. «Максим ничего не умеет, он только возил да чурки катал. Пилил с корня и рубил всегда Рубцов-старший. <...> Весь оставшийся от реализации лес мы везли китайцам. Зимой ездили к ним по 2−3 раза за месяц. Вырученные деньги за минусом издержек делили поровну. <...> Этот бизнес организовал Рубцов. Признаю, рубили и пилили мы намного больше, чем полагалось, и далеко не в тех местах и не те деревья, которые предназначались для вырубки. У моего напарника оказались хорошие связи, и он никого не боялся. После того, как правоохранители нами заинтересовались, я понял, что отвечать за содеянное придется мне одному. Наш глава нанял дорогого адвоката в Барнауле и уверен, что его не накажут. Так что мне терять нечего», — сказал г-н Кузнецов.