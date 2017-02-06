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Главная Лента новостей Барнаульская семья с двумя маленькими детьми отравились в собственном доме

Барнаульская семья с двумя маленькими детьми отравились в собственном доме

08.02.2017 08:35

4 февраля в одном из частных домов Железнодорожного района Барнаула обнаружили тело 32-летнего главы семейства. Его супругу и двоих малолетних детей с признаками отравления госпитализировали, информирует СУ СКР по Алтайскому краю.

По данном факту следственный отдел по Железнодорожному району Барнаула проводит доследственную проверку. По предварительным данным следствия, семья отравилась угарным газом из-за преждевременного закрытия дымовой заслонки в печи. В настоящее время осуществляются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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