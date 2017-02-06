Плати или мерзни: алтайские сетевики «обрезали» электричество на теплоснабжающем предприятии Бийска

«Алтайкрайэнерго» 6 февраля ввело ограничение подачи электроэнергии до уровня аварийной брони на бийском ООО «Теплоэнергогаз» (ТЭГ), которое обеспечивает теплом примерно 20 % Бийска. Причина столь радикальной меры — долг порядка 10 млн рублей за потребленную электроэнергию. Принятая мера привела к отключению горячей воды и потенциально грозило ограничением подачи тепла. Ситуацию удалось оперативно решить лишь после вмешательства администрации Бийска, которая сама должна ТЭГ более 50 млн рублей. Об этом ИА «Банкфакс» сообщил гендиректор предприятия Евгений Гребенщиков.

Большую часть Бийска отапливает ОАО «Бийскэнерго», но Заречная и Нагорная части — зона ответственности котельных ООО «Теплоэнергогаз». Из-за разницы в специфике выработки тепла себестоимость Гкал на малом предприятии примерно на 60 % выше, но эту разницу, по заявлениям руководства ТЭГ, по договору должен покрывать городской бюджет, так что в квитанциях все бийчане видят практически одинаковые тарифы. Между тем администрация свои обязанности якобы не исполняет уже несколько лет, на начало февраля накопился долг в 50 млн рублей перед теплоэнергетиками. Из-за этого на предприятии разгорелся масштабный финансовый кризис — рассчитаться за потребленные ресурсы просто невозможно.

Судя по информации на сайте «Алтайкрайэнерго», еще 20 декабря руководство ТЭГ уведомили в письменном виде о предстоящем ограничении электроснабжения 10-ти котельных. За прошедшее с даты уведомления время ООО «Теплоэнергогаз» не предприняло мер по погашению задолженности либо реструктуризации долга и подписания с «Алтайкрайэнерго» графиков платежей. По данным энергетиков, при месячном начислении более 3,5 млн рублей долг превысил сумму в 10 млн рублей. «Теплоэнергогаз» нарушает закон и энергоснабжающее предприятие вправе вводить ограничение на его объекты, говорится в сообщении энергетиков.

6 февраля подачу электричества ограничили до уровня аварийной брони. Это практически сразу привело к отключению подачи горячей воды. Котельные начали перевозить на дизельные генераторы, но этого ресурса надолго бы не хватило. «В случае ограничения электроснабжения мы вынужденно переходим на питание от дизельгенераторов. В любом случае отключается горячая вода, рано или поздно отключается и тепло», — пояснил последствия этого шага г-н Гребенщиков.

В итоге было найдено временное решение. «Поскольку администрация города должна нам 50 млн рублей, они выступили посредниками. Власти пообещали, что отдадут долги нам, а мы — энергетикам. В итоге ограничение было снято достаточно быстро», — сказал гендиректор ТЭГ.

Интересно, что Евгений Гребенщиков указывал, как пытался начать переговоры с властями города и края, платежи которых позволили бы перекрыть накопившиеся долги. Однако в 2016 году это ни к чему не привело. Из-за этого он был вынужден обратиться к президенту Владимиру Путину. Из письма главе государства, показанного «Нашими новостями», следует, что предприятие из-за долгов города не может рассчитаться за уголь, газ, электричество, не может платить налоги и вынуждено брать кредиты на обеспечение своей деятельности. Сейчас ситуация настолько тяжелая, что котлы, возможно, придется остановить прямо в разгар отопительного сезона. «У нас нет денег, чтобы погасить долги перед «Алтайкрайэнерго». Мы же не рисуем деньги», — сказал г-н Гребенщиков журналистам. Сейчас он уточнил ИА «Банкфакс», что ответ из администрации главы государства пока не поступил.

Единственный выход, который видел гендиректор предприятия еще в октябре — перестать надеяться на город и «отпустить» тариф, взимая с горожан полную стоимость выработки тепла. Однако, судя по всему, он и сам понимает, что эта мера малоперспективна. «Население получает тепло по 1172 рубля. А с учетом этой дельты тариф вырастет больше чем в два раза. То есть если человек платил за тепло 2500 рублей, будет - 5500 рублей. Есть такие деньги у пенсионеров?» — задал риторический вопрос г-н Гребенщиков.

Журналисты «Наших новостей» обратились за комментарием и в администрацию Бийска, чтобы выяснить, почему город в 2016 году не гасил долги перед теплоэнергетиками. «Наличие задолженности по оказанию социальной помощи в виде льгот по оплате коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, предоставляемых гражданам ООО «Теплоэнергогаз», связано с невыполнением плана по собственным доходам», — цитировали ответ чиновников журналисты.