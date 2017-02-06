«ВымпелКом» повысит эффективность аренды офисов и технологических позиций

В 2017 году ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») намерено реализовать комплекс мер по оптимизации стоимости офисной и технологической аренды. Этот шаг станет очередным этапом масштабной программы трансформации бизнеса, которую компания последовательно реализует с 2015 года, и позволит существенно сократить затраты на аренду площадей.

«ВымпелКом» планирует сократить более половины арендуемых офисных площадей (порядка 60 тысяч кв. м). Необходимость сокращения площадей занимаемых офисов связана с реализацией программы BeeFree, в рамках которой до конца 2017 года планируется перевести 50-70 % сотрудников компании на систему частично удаленной работы, а также с переводом части функций поддержки бизнеса в объединенный центр обслуживания и центры компетенций.



«ВымпелКом» также планирует пересмотреть эффективность аренды более чем 130 контрактов на офисную аренду по всем регионам России. В течение 2017 года компания проведет серию переговоров со своими арендодателями, направленных на получение более выгодных условий аренды. Взамен компания предложит арендодателям более долгосрочные контракты на аренду.



«ВымпелКом» также намерен продолжить реализацию программы по снижению стоимости аренды технологических позиций, стартовавшей в 2014 году. По итогам 2016 года компании удалось сократить среднюю стоимость технологической аренды на 7,5 % на территории в 78 % филиалов, в том числе за счет использования различных вариантов сотрудничества, переезда с более дорогих позиций с сохранением качества сервисов и применения оптимальных технических решений. Это уже принесло значительную экономию затрат на аренду. В текущем 2017 году компания намерена пересмотреть финансовую эффективность размещения базовых станций более чем по 7 тысячам технологических позиций. В случае отказа со стороны арендодателя от компромиссных условий «ВымпелКом» будет рассматривать альтернативные объекты для размещения.



«ВымпелКом» полагает, что реализация стратегии компании по оптимизации затрат на офисную и технологическую аренду сделает этот рынок более конкурентным, прозрачным и экономически эффективным для всех участников. Такой подход будет выгоден для арендодателей, получающих более долгосрочное и стабильное сотрудничество с одним из крупнейших арендаторов страны. Это также отвечает интересам потребителей, поскольку оптимизация затрат компании на аренду позволит формировать еще более привлекательные предложения для клиентов «Билайн».