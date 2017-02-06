Рабочего в Славгороде сгубил промышленный аппарат для дробления соли

Алтайские следователи проводят проверку по факту смерти рабочего на территории производственной площадки ООО «Алтайская соледобывающая компания» (дочернее предприятие «Алтайкрайэнерго») в поселке Бурсоль Славгородского городского округа. Слесаря затянуло в аппарат для дробления соли, выбраться живым он не сумел. Об этом ИА «Банкфакс» сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Как говорится в официальном сообщении, 6 февраля 31-летний слесарь работал на участке по обработке соли. В процессе он упал в приемник измельчительного механизма стационарного устройства по дроблению. Самостоятельно мужчина выбраться не смог и от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту следственные органы СУ СКР по Алтайскому краю проводят доследственную проверку. Им предстоит выяснить обстоятельства случившегося и проверить наличие признаков преступления в действиях должностных лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Яна Кирпиченко подтвердила ИА «Банкфакс», что случай имел место на предприятии «Алтайская соледобывающая компания», площадка которого находится в поселке Бурсоль на озере Бурлинское, которое является крупнейшим месторождением поваренной соли в Западной Сибири. По данным ЕГРЮЛ, 51,1 % уставного капитала принадлежит ОАО «Алтайкрайэнерго», еще 48,9 % — ОАО «Сетевая компания «Алтайкрайэнерго».