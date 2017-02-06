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Главная Лента новостей Барнаульские активисты несмело озвучили свои доводы против строительства городского обхода

Барнаульские активисты несмело озвучили свои доводы против строительства городского обхода

08.02.2017 11:31

7 февраля в рамках круглого стола «Будущее Барнаула через четверть века», посвященного проблеме строительства обхода города, общественники около двух часов пытались найти уязвимые места в проекте. Из общей массы доводов, прозвучавших из уст садоводов, политиков, архитекторов и экологов, зачастую довольно противоречивых, все же можно выделить несколько положений, которые показались наиболее дельными.

Доктор географических наук, профессор Виктор Ревякин, который взял на себя функции председателя и тем самым задал тон дальнейшему обсуждению, попробовал указать на слабые места проекта. Например, ученый настаивал, что появление третьего моста через Обь в принципе нецелесообразно, так как действующий Новый мост загружен только на 30-35 %. Еще одно возражение со стороны г-на Ревякина касалось предполагаемой траектории, по которой пойдет обход города. Один из вариантов допускает, что это будет сделано через Ленточный бор. Таким образом магистраль буквально рассечет реликтовый лес на две части, уточнил географ. Еще одно замечание со стороны Виктора Ревякина - крайне неудачно выбранное место для строительства моста — в пойме Оби, «где сам черт ногу сломит при проектировании».

Между тем версию о тотальной вырубке леса под магистраль попробовал опровергнуть представитель «Народного фронта» Сергей Войтюк. По его оценке, магистраль пойдет по уже существующей просеке, и расширение дороги может «поглотить» лишь 5-6 м леса с двух сторон, что является «максимально щадящим форматом».

Немало упреков вызвала идея сделать проезд по дороге платным, а также, по версии общественников, «непомерно большие суммы» на разработку проектной документации (682,4 млн рублей) и дальнейшую презентацию проекта (15 млн рублей). Кроме того, до сих пор нигде четко не прозвучало социально-экономическое обоснование строительства дороги.

Другой аспект, который волновал собравшихся, особенно садоводов, резервирование участков под строительство. В ноябре сообщалось, что эта мера коснулась 430 участков. Между тем на встрече прозвучала информация о 176 участках в садоводстве «Текстильщик», которые уже точно угодили под «мораторий». В частности, Управление Росреестра по Алтайскому краю ограничило строительство на зарезервированных региональной администрацией землях под будущий обход Барнаула. Собственникам этих участков запрещается возводить на них объекты капстроительства. В то же время владельцы земли смогут свободно продать или передать права на свои участки. Решение о резервировании земель не является основанием для совершения действий в реестре. То есть это не ограничение права собственников, а только ограничение по возведению объектов на этих участках.

Главная претензия садоводов — зарезервированные под строительство участки до сих пор точно не указывают и не обозначают на карте. По всей видимости, власти избегают публичности намерено, чтобы не создать ситуацию аналогичную той, когда был пущен слух, что игорная зона «Сибирская монета» будет находиться в селе Солоновка. После этого почти все участки были выкуплены спекулянтами для их дальнейшей перепродажи, напомнил собравшимся общеизвестные факты г-н Войтюк.

Депутат Барнаульской гордумы Геннадий Шейда высказал претензию, что дорога никак не увязана с планом развития дорожной сети Барнаула: это чревато в дальнейшем транспортным коллапсом и повсеместными «пробками». Архитектор Виктор Четошников указал, что согласно законодательству, если новую дорогу сделают полностью платной, у водителей автотранспорта останется альтернатива — проезжать через город, чтобы сэкономить деньги. Это обстоятельство в свою очередь может вообще поставить под сомнение сам проект, предназначенный «уводить» транзитный транспорт от краевого центра.

Стоит заметить, что в разноголосице оценок и опасений активистам не удалось выработать общих предложений для властей. Более того, депутаты, экологи, архитекторы и представители садоводов не смогли выбрать руководителя общественного совета, который сформировали. Не удалось им прийти к единому мнению и относительно того, как оформить прозвучавшие предложения в виде протокола. Ко всему, отсутствие представителей власти, также как и разработчиков проекта (институт «Стройпроект» признан победителем конкурса на проектирование обхода Барнаула) превратило встречу в «междусобойчик». Не известно, будут ли готовы активисты заниматься вопросом далее. По крайне мере, планов по обсуждению важной городской темы в конце мероприятия они не озвучили.

Между тем строительство обхода Барнаула предварительно оценивается в 20 млрд рублей. Регион рассчитывает привлечь средства федерального и краевого бюджетов, частных инвесторов, а также средства, собранные системой «Платон». К концу 2017 года планируется получить положительное заключение Главгосэкспертизы на проект обводной дороги. Строительство обхода краевого центра и моста через Обь планируется завершить в 2020 году. Четырехполосной дорогой будут охвачены Первомайский, Павловский и Калманский районы. Протяженность трассы составит порядка 63 км с расчетной скоростью 120 км/ч, на отдельных участках - 100 км/ч. На автодороге создадут шесть транспортных развязок, а также 13 мостов и путепроводов.

Справка:

В работе круглого стола приняли участие географ Виктор Ревякин, экологи Владимир Кириллов и Виктор Резников, архитектор Виктор Четошников, председатель реготделения Союза садоводов России Владимир Марков, общественники Виктор Рау, Константин Емешин, представитель «Партии Роста» Павел Чеснов, депутаты Алтайского Заксобрания Владислав Вакаев, Дмитрий Аганов, Барнаульской гордумы - Геннадий Шейда, Юрий Ряполов, Сергей Войтюк и др.

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Комментарий

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Комментариев 11
иии

08.02.2017 12:02

Странно, что в мероприятии не участвовал секретарь БРОПСР В.Вакаев, ведь, он автор книги! "Барнаул, который нам нужен", о которой часто вспоминает как аргумент, что он специалист градостроения и ПБО.
Юрий Павлов

08.02.2017 12:22

Город стоит в пробках не по причине отсутствия "обхода", а по причине отсутствия дополнительного перехода железной дороги, которая рассекает надвое городскую застройку. Почему это не стало проблемой номер один генплана и его обсуждения?
Павлову

08.02.2017 13:41

Эта тема активно обсуждалась, но сложилось впечатление, что край и город совершенно не сотрудничают, а тема обхода является запретной для города.
мда

08.02.2017 13:48

Как ясно из статьи, участники круглого стола сами признали, что собрание их бессмысленно. И совершенно ничего не предложили сами.
кум

08.02.2017 13:49

15 лямов на презентацию проекта?!?!?? Они чо, Леди Гагу собрались приглашать?
Авторам статьи

08.02.2017 14:13

А почему такой заголовок, о том что активисты против? Неравнодушные люди, ученые, депутаты, специалисты собрались чтобы обсудить необходимость, реальность и варианты решения транспортных проблем Барнаула, в т.ч. транзитного транспорта. Не пришел никто от проектировщиков, властей города и края. В итоге получим дохлого кота в мешке за 682 млн.руб вместо разумного проекта, способного решить проблемы города.
Фарго

08.02.2017 14:19

У этого совета нет никакого официального статуса. Это клуб по интересам, междусобойчик, что и признали сами участники.
Юре Павлову

08.02.2017 14:52

Юрий Павлов писал(а):
Город стоит в пробках не по причине отсутствия "обхода", а по причине отсутствия дополнительного перехода железной дороги, которая рассекает надвое городскую застройку.


Добавил бы, что город стоит еще и из-за бездумной раздачи автобусных маршрутов(догадываюсь за какие шанежки) городской администрацией. Бесконечным потоком в три ряда прутся по всем улицам практически пустые огромные автобусы с 5-7 пассажирами. Кто там главный владелец автобусов в городской думе по фамилии на букву К.?
садовод

08.02.2017 14:58

кстати 682 млн. руб. цена контракта...ПОКА...уже сто млн. руб. перечислено разработчикам в виде аванса!!! Еще запланировано на презентацию этого проекта 15 млн. руб., для справки - Керченский проект в Крыму ВСЕГО 10 млн. руб. на презентацию!!! Пока в тиши кабинетов чиновников реализуются мероприятия..... Можно предположить, что все это направлено на интерес денежный.... и чиновники торопятся все это реализовать в период правления нынешнего губернатора.... которому совсем немного осталось управлять.. по причине низкого его рейтинга))
не нужно волноваться

08.02.2017 22:15

этот мега-проэкт при нынешнем губернаторе невозможен , просто не успеет.
Москва не даст денег на эту умозрительную перспективу дорожную.
Расслабьтесь.
другой садовод

08.02.2017 22:45

Я так и не пойму, то пишут, что планируют ЮЖНЫЙ, то СЕВЕРНЫЙ. Какой, всё-таки строить собираются???