Барнаульские активисты несмело озвучили свои доводы против строительства городского обхода

7 февраля в рамках круглого стола «Будущее Барнаула через четверть века», посвященного проблеме строительства обхода города, общественники около двух часов пытались найти уязвимые места в проекте. Из общей массы доводов, прозвучавших из уст садоводов, политиков, архитекторов и экологов, зачастую довольно противоречивых, все же можно выделить несколько положений, которые показались наиболее дельными.

Доктор географических наук, профессор Виктор Ревякин, который взял на себя функции председателя и тем самым задал тон дальнейшему обсуждению, попробовал указать на слабые места проекта. Например, ученый настаивал, что появление третьего моста через Обь в принципе нецелесообразно, так как действующий Новый мост загружен только на 30-35 %. Еще одно возражение со стороны г-на Ревякина касалось предполагаемой траектории, по которой пойдет обход города. Один из вариантов допускает, что это будет сделано через Ленточный бор. Таким образом магистраль буквально рассечет реликтовый лес на две части, уточнил географ. Еще одно замечание со стороны Виктора Ревякина - крайне неудачно выбранное место для строительства моста — в пойме Оби, «где сам черт ногу сломит при проектировании».

Между тем версию о тотальной вырубке леса под магистраль попробовал опровергнуть представитель «Народного фронта» Сергей Войтюк. По его оценке, магистраль пойдет по уже существующей просеке, и расширение дороги может «поглотить» лишь 5-6 м леса с двух сторон, что является «максимально щадящим форматом».

Немало упреков вызвала идея сделать проезд по дороге платным, а также, по версии общественников, «непомерно большие суммы» на разработку проектной документации (682,4 млн рублей) и дальнейшую презентацию проекта (15 млн рублей). Кроме того, до сих пор нигде четко не прозвучало социально-экономическое обоснование строительства дороги.

Другой аспект, который волновал собравшихся, особенно садоводов, резервирование участков под строительство. В ноябре сообщалось, что эта мера коснулась 430 участков. Между тем на встрече прозвучала информация о 176 участках в садоводстве «Текстильщик», которые уже точно угодили под «мораторий». В частности, Управление Росреестра по Алтайскому краю ограничило строительство на зарезервированных региональной администрацией землях под будущий обход Барнаула. Собственникам этих участков запрещается возводить на них объекты капстроительства. В то же время владельцы земли смогут свободно продать или передать права на свои участки. Решение о резервировании земель не является основанием для совершения действий в реестре. То есть это не ограничение права собственников, а только ограничение по возведению объектов на этих участках.

Главная претензия садоводов — зарезервированные под строительство участки до сих пор точно не указывают и не обозначают на карте. По всей видимости, власти избегают публичности намерено, чтобы не создать ситуацию аналогичную той, когда был пущен слух, что игорная зона «Сибирская монета» будет находиться в селе Солоновка. После этого почти все участки были выкуплены спекулянтами для их дальнейшей перепродажи, напомнил собравшимся общеизвестные факты г-н Войтюк.

Депутат Барнаульской гордумы Геннадий Шейда высказал претензию, что дорога никак не увязана с планом развития дорожной сети Барнаула: это чревато в дальнейшем транспортным коллапсом и повсеместными «пробками». Архитектор Виктор Четошников указал, что согласно законодательству, если новую дорогу сделают полностью платной, у водителей автотранспорта останется альтернатива — проезжать через город, чтобы сэкономить деньги. Это обстоятельство в свою очередь может вообще поставить под сомнение сам проект, предназначенный «уводить» транзитный транспорт от краевого центра.

Стоит заметить, что в разноголосице оценок и опасений активистам не удалось выработать общих предложений для властей. Более того, депутаты, экологи, архитекторы и представители садоводов не смогли выбрать руководителя общественного совета, который сформировали. Не удалось им прийти к единому мнению и относительно того, как оформить прозвучавшие предложения в виде протокола. Ко всему, отсутствие представителей власти, также как и разработчиков проекта (институт «Стройпроект» признан победителем конкурса на проектирование обхода Барнаула) превратило встречу в «междусобойчик». Не известно, будут ли готовы активисты заниматься вопросом далее. По крайне мере, планов по обсуждению важной городской темы в конце мероприятия они не озвучили.

Между тем строительство обхода Барнаула предварительно оценивается в 20 млрд рублей. Регион рассчитывает привлечь средства федерального и краевого бюджетов, частных инвесторов, а также средства, собранные системой «Платон». К концу 2017 года планируется получить положительное заключение Главгосэкспертизы на проект обводной дороги. Строительство обхода краевого центра и моста через Обь планируется завершить в 2020 году. Четырехполосной дорогой будут охвачены Первомайский, Павловский и Калманский районы. Протяженность трассы составит порядка 63 км с расчетной скоростью 120 км/ч, на отдельных участках - 100 км/ч. На автодороге создадут шесть транспортных развязок, а также 13 мостов и путепроводов.