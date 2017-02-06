Бийские роженицы паникуют в связи с возможным закрытием одного из двух городских роддомов

В течение нескольких последних дней в Бийске распространяются слухи о том, что в городе может остаться только один родильный дом, располагающийся в Центральной городской больнице. По сведениям «Бийского рабочего», второе отделение для рожениц в горбольнице № 2 могут оптимизировать.

Как сообщает источник, оптимизацию медицинского учреждения связывают с открытием перинатального центра «ДАР» в Барнауле. По данным «Наших новостей», в настоящее время в акушерском отделении второй горбольницы - полупустые палаты. По негласному распоряжению, женщинам настоятельно рекомендуют рожать в роддоме Центральной городской больницы. За шесть дней февраля в родильном доме второй горбольницы приняли якобы только шесть родов, тогда как в ЦГБ на свет появились 48 детей. Однако сами медики признаются журналистам, что в связи с этим в родильном доме Центральной горбольницы приходится ставить дополнительные койки, уплотнять палаты. Персонал уже сейчас говорит о трудностях, связанных с большим количеством рожениц. Поэтому велика вероятность того, что при закрытии учреждения в горбольнице № 2 на плановую санобработку, бийчанкам и жительницам окрестных сел останется только ехать в Барнаул.

Между тем главврач КГБУЗ «Городская больница № 2 Бийска» Владимир Зорих в беседе с корреспондентом ИА «Банкфакс» заявил, что о закрытии родильного отделения ему известно лишь на уровне слухов. Только в прошлом году в их отделении на свет появилось около 2 тысяч новорожденных. По его словам, учреждение продолжает работу в своем обычном режиме, сохраняя штат сотрудников и количество мест для рожениц (40 коек). По вопросам возможной оптимизации г-н Зорих посоветовал обращаться к руководству алтайского минздрава.

В свою очередь «Бийский рабочий» информирует, что обеспокоенные слухами о закрытии сотрудники указанного роддома в августе 2016 года уже обращались к краевым властям и получили ответ, что сокращение медиков и закрытие учреждения не планируются.