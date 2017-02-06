Бийские роженицы паникуют в связи с возможным закрытием одного из двух городских роддомов

08.02.2017 11:53
В течение нескольких последних дней в Бийске распространяются слухи о том, что в городе может остаться только один родильный дом, располагающийся в Центральной городской больнице. По сведениям «Бийского рабочего», второе отделение для рожениц в горбольнице № 2 могут оптимизировать.
Как сообщает источник, оптимизацию медицинского учреждения связывают с открытием перинатального центра «ДАР» в Барнауле. По данным «Наших новостей», в настоящее время в акушерском отделении второй горбольницы - полупустые палаты. По негласному распоряжению, женщинам настоятельно рекомендуют рожать в роддоме Центральной городской больницы. За шесть дней февраля в родильном доме второй горбольницы приняли якобы только шесть родов, тогда как в ЦГБ на свет появились 48 детей. Однако сами медики признаются журналистам, что в связи с этим в родильном доме Центральной горбольницы приходится ставить дополнительные койки, уплотнять палаты. Персонал уже сейчас говорит о трудностях, связанных с большим количеством рожениц. Поэтому велика вероятность того, что при закрытии учреждения в горбольнице № 2 на плановую санобработку, бийчанкам и жительницам окрестных сел останется только ехать в Барнаул.
Между тем главврач КГБУЗ «Городская больница № 2 Бийска» Владимир Зорих в беседе с корреспондентом ИА «Банкфакс» заявил, что о закрытии родильного отделения ему известно лишь на уровне слухов. Только в прошлом году в их отделении на свет появилось около 2 тысяч новорожденных. По его словам, учреждение продолжает работу в своем обычном режиме, сохраняя штат сотрудников и количество мест для рожениц (40 коек). По вопросам возможной оптимизации г-н Зорих посоветовал обращаться к руководству алтайского минздрава.
В свою очередь «Бийский рабочий» информирует, что обеспокоенные слухами о закрытии сотрудники указанного роддома в августе 2016 года уже обращались к краевым властям и получили ответ, что сокращение медиков и закрытие учреждения не планируются.
08.02.2017 12:46
08.02.2017 12:56
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08.02.2017 13:53
08.02.2017 14:03
А самое интересное из-за конфликта между главврачом и патологоанатомом (он же по совместительству судмедэксперт) теперь жители Шипуновского района трупы вынуждены возить в Рубцовск на вскрытие, а это 130 километров. И весь сыр-бор из-за 4 тысяч рублей, которые главврач оптимизировал.
Вопрос к Крайздраву, кого проще найти в село: главврача на очень хорошую зарплату или опытного хирурга.
Нам что на митинги выйти, чтобы вы наконец усмирили этого безголового в должности главврача???
Господин Карлин, вы с кем собрались свои кластеры эксплуатировать? C главврачом Шипуновской больницы???
08.02.2017 14:18
08.02.2017 14:56
Васькин вел работу и дебет с кредитом сходился. Ставленник Края - за год оптимизировал здравоохранение на 100 млн. убытка, плюс медики разбежались, пошел на повышение.
Блин, так и хочетсчя крикнуть- Слава АБК!
08.02.2017 16:49
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