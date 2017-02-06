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Главная Лента новостей Бийские роженицы паникуют в связи с возможным закрытием одного из двух городских роддомов

Бийские роженицы паникуют в связи с возможным закрытием одного из двух городских роддомов

08.02.2017 11:53

В течение нескольких последних дней в Бийске распространяются слухи о том, что в городе может остаться только один родильный дом, располагающийся в Центральной городской больнице. По сведениям «Бийского рабочего», второе отделение для рожениц в горбольнице № 2 могут оптимизировать.

Как сообщает источник, оптимизацию медицинского учреждения связывают с открытием перинатального центра «ДАР» в Барнауле. По данным «Наших новостей», в настоящее время в акушерском отделении второй горбольницы - полупустые палаты. По негласному распоряжению, женщинам настоятельно рекомендуют рожать в роддоме Центральной городской больницы. За шесть дней февраля в родильном доме второй горбольницы приняли якобы только шесть родов, тогда как в ЦГБ на свет появились 48 детей. Однако сами медики признаются журналистам, что в связи с этим в родильном доме Центральной горбольницы приходится ставить дополнительные койки, уплотнять палаты. Персонал уже сейчас говорит о трудностях, связанных с большим количеством рожениц. Поэтому велика вероятность того, что при закрытии учреждения в горбольнице № 2 на плановую санобработку, бийчанкам и жительницам окрестных сел останется только ехать в Барнаул.

Между тем главврач КГБУЗ «Городская больница № 2 Бийска» Владимир Зорих в беседе с корреспондентом ИА «Банкфакс» заявил, что о закрытии родильного отделения ему известно лишь на уровне слухов. Только в прошлом году в их отделении на свет появилось около 2 тысяч новорожденных. По его словам, учреждение продолжает работу в своем обычном режиме, сохраняя штат сотрудников и количество мест для рожениц (40 коек). По вопросам возможной оптимизации г-н Зорих посоветовал обращаться к руководству алтайского минздрава.

В свою очередь «Бийский рабочий» информирует, что обеспокоенные слухами о закрытии сотрудники указанного роддома в августе 2016 года уже обращались к краевым властям и получили ответ, что сокращение медиков и закрытие учреждения не планируются.

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Комментарий

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Комментариев 14
доктор

08.02.2017 12:46

Весь край оптимизируют скоро! Докторов в Бийске не осталось, в больницах препаратов нет вообще!!! кругом глобальная экономия средств. В центральной больнице города уже месяц нет главного врача, проверки одна за одной, УЖАС. больше 100 млн задолженностей.
Бийчанин

08.02.2017 12:56

Года два-три назад, в этом роддоме провели кап. ремонт. Теперь на списание. МОЛОДЦЫ!!!
акушер-сантехник

08.02.2017 13:18

мадам молчанова и так уже все койки для недоношенных детей собрала в крае. из одной 7 детской барнаульской 120 коек ушло к ней. из црбэшек все выгребла, теперь до городских больниц добирается...
ИМХО

08.02.2017 13:23

Давно пора, ядрёна мать, умом Россию понимать! Бухгалтер во главе крайздрава - это преступление!
Бийчанин

08.02.2017 13:31

Лучше бы крайздрав сократили и закрыли долгову и Зориха на нары.Гады и есть гады..
бийчанин

08.02.2017 13:38

очень жаль, что такое творится, тотальный развал всего на периферии
Йоко Оно

08.02.2017 13:53

Достали с этими оптимизациями и реформами. Зато есть Перинатальный центр с одним готовым этажем. Милости просят - рожайте там, и пофигу, что идет стройка.
Шипуновец

08.02.2017 14:03

В Шипуновской больнице с приходом нового главврача разбежались все опытные врачи, последнюю неделю дорабатывает последний хирург. Недавно еще один хирург, который более 30 лет отработал в этой больнице, из-за конфликта уехал. Уехали несколько врачей и устроились в других регионах.
А самое интересное из-за конфликта между главврачом и патологоанатомом (он же по совместительству судмедэксперт) теперь жители Шипуновского района трупы вынуждены возить в Рубцовск на вскрытие, а это 130 километров. И весь сыр-бор из-за 4 тысяч рублей, которые главврач оптимизировал.
Вопрос к Крайздраву, кого проще найти в село: главврача на очень хорошую зарплату или опытного хирурга.
Нам что на митинги выйти, чтобы вы наконец усмирили этого безголового в должности главврача???
Господин Карлин, вы с кем собрались свои кластеры эксплуатировать? C главврачом Шипуновской больницы???
Гость

08.02.2017 14:18

А нам по барабану, мы вчера родили...
qwerty

08.02.2017 14:56

доктору 12.46
Васькин вел работу и дебет с кредитом сходился. Ставленник Края - за год оптимизировал здравоохранение на 100 млн. убытка, плюс медики разбежались, пошел на повышение.
Блин, так и хочетсчя крикнуть- Слава АБК!
Масяня

08.02.2017 16:49

Может весь Бийск уже оптимизируют! Роддом закрывают, четыре библиотеки закрывают, собираются закрыт художественную школу для детей "Современник". Боже, куда нашим детям идти???? А админисрация говорит денег нет, И ЭТО НАУКОГРАДДДД
Serg 1

08.02.2017 18:28

Меньше рожать путиноидов будут!
Бийск

08.02.2017 19:13

В советское время говорили так: СПАСИБО ПАРТИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВУ за ЗАБОТУ о НАС ! ОЧЕНЬ хочу услышать КАКОЙ ПАРТИИ и КАКИМ ЧЛЕНАМ ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО края я должен выразить слова " БЛАГОДАРНОСТИ" за искреннюю заботу о НАС, СИРЫХ ! КТО ОЗВУЧИТ " ГЕРОЕФ" КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА ПОИМЁННО, ведь за каждым решением стоит подпись конкретного чиновника. ПУСТЬ БЕРЕМЕННЫЕ ДАМЫ ПЛЮНУТ ЕМУ В РОЖУ, как минимум , а уж мужья не останутся в стороне. ГЕРОЕВ на СЦЕНУ , ПОИМЁННО
Мимоходом

08.02.2017 21:14

В Славгороде крайздрав или по новому МЗ тоже сократил родильные койки. Всех беременных-в Барнаул! Но не все поедут. будут ждать до последнего, а потом акушеры расхлёбывайте и отвечайте!