Барнаульский архитектор не исключает реализации строительных амбиций АлтГУ на площади Сахарова

Новый учебно-лабораторный корпус Алтайского госуниверситета на площади Сахарова, проект которого вуз презентовал на прошлой неделе, имеет полное право размещаться именно в этом месте. Земельный участок на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова якобы уже довольно давно зарезервирован за АлтГУ и целевое назначение недвижимости — возведение учебного помещения.

Как рассказал ИА «Банкфакс» заслуженный архитектор РФ, член Градостроительного совета Барнаула Виктор Четошников, строительство нового корпуса госуниверситета на Сахарова было запланировано еще при советской власти. С тех пор проект долгие годы оставался неактуальным, однако делались попытки создать визуальную модель будущего корпуса. Тем не менее дальше эскизов дело так и не пошло. По данным архитектора, участок земли близ площади Сахарова уже зарезервирован за университетом. Собеседник не стал вдаваться в детали относительного того, насколько объект вписывается в существующую композицию площади, а также насколько с ней перекликается анонсированная этажность здания (7-8 этажей). Г-н Четошников решил не обсуждать возможную транспортную проблему, которая почти неизбежна при появлении здесь нового здания, посоветовав дождаться официальной презентации проекта на Градсовете. «Разработчик расскажет о вариантах решения относительно размещения парковочных мест, а также предоставит полное обоснование проекта, если до него все же дойдет дело», - прокомментировал архитектор.

Тем временем в социальных сетях уже поднимается волна недовольства по поводу планов ректора АлтГУ Сергея Землюкова по расширению вуза. Застрельщиками дискуссии выступили писатель Анатолий Кирилин и культрегер Вадим Климов. По мнению большинства комментаторов, критики не выдерживает ни сама стилистика здания («худший образчик советской архитектуры»), ни место его предполагаемого расположения. Кстати, по некоторым данным, эскизный проект уже находится на согласовании в федеральном Минобрнауки. Также часть пользователей утверждают, что под вопросом окажется целостность так называемого Обского бульвара, протянувшегося от проспекта Комсомольского до площади Сахарова. Впрочем, с данным высказыванием не согласен г-н Четошников: по словам архитектора, прямая вдоль сквера, параллельного корпусу «Д» АлтГУ, а также лестница, ведущая наверх, уже не являются частью композиционного ансамбля, бульвар заканчивается на площади Советов.

Между тем неоднозначное отношение к проекту и в самом госуниверситете. На правах анонимности два источника в АлтГУ согласились привести свои оценки. В целом спикеры полагают, что острой необходимости в строительстве нового корпуса в ближайшие годы нет. Собеседники в первую очередь указывают, что те планы по набору студентов, которые спускает сверху Минобр, не имеют тенденции к расширению, следовательно, пока госуниверситет вполне может обходиться площадями, которые имеются в его распоряжении. Более того, дешевле и рациональнее в таком случае выглядела бы сделка с ААЭП по покупке помещений вуза, чья аккредитация, скорее всего, будет аннулирована в ближайшее время. В настоящее время АлтГУ арендует только один из корпусов академии. Общеизвестно, что аудиторный фонд вуза используется не самым эффективным способом. Между тем ректор называет именно нехватку площадей основным аргументом при строительстве корпуса.

Кстати, слова Сергея Землюкова о скором появлении нового общежития АлтГУ вовсе не означают, что автоматически вырастет и число абитуриентов. Платный допнабор даже за рамками целевого и бюджетного направлений далеко не «резиновый». Следовательно, говорить о нехватке помещений для занятий не приходится. Однако целесообразность появления нового корпуса может быть в том, что здесь смогут заниматься все естественники, и акцент будет сделан именно на практических занятиях. То есть здание будет своего рода одной гигантской лабораторией. Возникает, правда, в этой связи другой закономерный вопрос — оснащение такого корпуса может обойтись едва ли не дороже, чем само строительство. И в том, и в другом случаях речь идет как минимум о 200-300 млн рублей. Все это, правда, возможно лишь с прицелом на далекое будущее, уверен источник БФ в университетской среде.

Не меньше нареканий вызывает и сам выбор предполагаемой площадки. В этом случае почти наверняка частично будет уничтожен университетский сквер, расположенный ниже. Правда собеседники ИА «Банкфакс» замечают, что «правом вето» могут воспользоваться как краевые власти, так и Градостроительный совет Барнаула. «Сложившийся ансамбль площади Сахарова уродовать неожиданно откуда взявшейся высоткой нельзя. К тому же это очень близко к корпусу «Д», что создаст ненужную скученность из двух корпусов по соседству. Соединить их единым ансамблем, также как корпуса «Л» и «М», у архитекторов вряд ли получится», - полагают источники «Банкфакса» в АлтГУ.

В настоящее время затея Сергея Землюкова смотрится откровенно волюнтаристски. Расчет в ней только один - на получение федерального финансирования. Не будет этих денег - проект с легкостью забросят на дальнюю полку, так как ни у края, ни у города намерений спонсировать АлтГУ нет, а сам университет не располагает нужным количеством средств. Здесь уместна параллель с идеей Российско-Азиатского университета, которая была с помпой презентована во время визита президента Дмитрия Медведева в Барнаул в 2011 году. Затем инициатива стала медленно затухать, став по сути в дальнейшем лишь красивым лозунгом, уверяет еще один сотрудник госуниверситета.

Скорее всего, г-н Землюков, который после многих лет оказался в состоянии «выбить» деньги от профильного министерства на строительство общежития и сумел подать себя в выгодном свете перед новым главой Минобра Ольгой Васильевой, надеется, что университет в ближайшее время получит статус опорного. Это автоматически обеспечит финансирование инфраструктурных проектов. Пока же новый лабораторный корпус - не более, чем самопиар самого ректора, подытожил собеседник агентства. В региональном Минобре оперативно прокомменировать планы АлтГУ не смогли.