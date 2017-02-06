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Главная Лента новостей Барнаульский архитектор не исключает реализации строительных амбиций АлтГУ на площади Сахарова

Барнаульский архитектор не исключает реализации строительных амбиций АлтГУ на площади Сахарова

08.02.2017 12:58

Новый учебно-лабораторный корпус Алтайского госуниверситета на площади Сахарова, проект которого вуз презентовал на прошлой неделе, имеет полное право размещаться именно в этом месте. Земельный участок на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова якобы уже довольно давно зарезервирован за АлтГУ и целевое назначение недвижимости — возведение учебного помещения.

Как рассказал ИА «Банкфакс» заслуженный архитектор РФ, член Градостроительного совета Барнаула Виктор Четошников, строительство нового корпуса госуниверситета на Сахарова было запланировано еще при советской власти. С тех пор проект долгие годы оставался неактуальным, однако делались попытки создать визуальную модель будущего корпуса. Тем не менее дальше эскизов дело так и не пошло. По данным архитектора, участок земли близ площади Сахарова уже зарезервирован за университетом. Собеседник не стал вдаваться в детали относительного того, насколько объект вписывается в существующую композицию площади, а также насколько с ней перекликается анонсированная этажность здания (7-8 этажей). Г-н Четошников решил не обсуждать возможную транспортную проблему, которая почти неизбежна при появлении здесь нового здания, посоветовав дождаться официальной презентации проекта на Градсовете. «Разработчик расскажет о вариантах решения относительно размещения парковочных мест, а также предоставит полное обоснование проекта, если до него все же дойдет дело», - прокомментировал архитектор.

Тем временем в социальных сетях уже поднимается волна недовольства по поводу планов ректора АлтГУ Сергея Землюкова по расширению вуза. Застрельщиками дискуссии выступили писатель Анатолий Кирилин и культрегер Вадим Климов. По мнению большинства комментаторов, критики не выдерживает ни сама стилистика здания («худший образчик советской архитектуры»), ни место его предполагаемого расположения. Кстати, по некоторым данным, эскизный проект уже находится на согласовании в федеральном Минобрнауки. Также часть пользователей утверждают, что под вопросом окажется целостность так называемого Обского бульвара, протянувшегося от проспекта Комсомольского до площади Сахарова. Впрочем, с данным высказыванием не согласен г-н Четошников: по словам архитектора, прямая вдоль сквера, параллельного корпусу «Д» АлтГУ, а также лестница, ведущая наверх, уже не являются частью композиционного ансамбля, бульвар заканчивается на площади Советов.

Между тем неоднозначное отношение к проекту и в самом госуниверситете. На правах анонимности два источника в АлтГУ согласились привести свои оценки. В целом спикеры полагают, что острой необходимости в строительстве нового корпуса в ближайшие годы нет. Собеседники в первую очередь указывают, что те планы по набору студентов, которые спускает сверху Минобр, не имеют тенденции к расширению, следовательно, пока госуниверситет вполне может обходиться площадями, которые имеются в его распоряжении. Более того, дешевле и рациональнее в таком случае выглядела бы сделка с ААЭП по покупке помещений вуза, чья аккредитация, скорее всего, будет аннулирована в ближайшее время. В настоящее время АлтГУ арендует только один из корпусов академии. Общеизвестно, что аудиторный фонд вуза используется не самым эффективным способом. Между тем ректор называет именно нехватку площадей основным аргументом при строительстве корпуса.

Кстати, слова Сергея Землюкова о скором появлении нового общежития АлтГУ вовсе не означают, что автоматически вырастет и число абитуриентов. Платный допнабор даже за рамками целевого и бюджетного направлений далеко не «резиновый». Следовательно, говорить о нехватке помещений для занятий не приходится. Однако целесообразность появления нового корпуса может быть в том, что здесь смогут заниматься все естественники, и акцент будет сделан именно на практических занятиях. То есть здание будет своего рода одной гигантской лабораторией. Возникает, правда, в этой связи другой закономерный вопрос — оснащение такого корпуса может обойтись едва ли не дороже, чем само строительство. И в том, и в другом случаях речь идет как минимум о 200-300 млн рублей. Все это, правда, возможно лишь с прицелом на далекое будущее, уверен источник БФ в университетской среде.

Не меньше нареканий вызывает и сам выбор предполагаемой площадки. В этом случае почти наверняка частично будет уничтожен университетский сквер, расположенный ниже. Правда собеседники ИА «Банкфакс» замечают, что «правом вето» могут воспользоваться как краевые власти, так и Градостроительный совет Барнаула. «Сложившийся ансамбль площади Сахарова уродовать неожиданно откуда взявшейся высоткой нельзя. К тому же это очень близко к корпусу «Д», что создаст ненужную скученность из двух корпусов по соседству. Соединить их единым ансамблем, также как корпуса «Л» и «М», у архитекторов вряд ли получится», - полагают источники «Банкфакса» в АлтГУ.

В настоящее время затея Сергея Землюкова смотрится откровенно волюнтаристски. Расчет в ней только один - на получение федерального финансирования. Не будет этих денег - проект с легкостью забросят на дальнюю полку, так как ни у края, ни у города намерений спонсировать АлтГУ нет, а сам университет не располагает нужным количеством средств. Здесь уместна параллель с идеей Российско-Азиатского университета, которая была с помпой презентована во время визита президента Дмитрия Медведева в Барнаул в 2011 году. Затем инициатива стала медленно затухать, став по сути в дальнейшем лишь красивым лозунгом, уверяет еще один сотрудник госуниверситета.

Скорее всего, г-н Землюков, который после многих лет оказался в состоянии «выбить» деньги от профильного министерства на строительство общежития и сумел подать себя в выгодном свете перед новым главой Минобра Ольгой Васильевой, надеется, что университет в ближайшее время получит статус опорного. Это автоматически обеспечит финансирование инфраструктурных проектов. Пока же новый лабораторный корпус - не более, чем самопиар самого ректора, подытожил собеседник агентства. В региональном Минобре оперативно прокомменировать планы АлтГУ не смогли.

Фото: altapress.ru

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Комментарий

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Комментариев 16
ФигВам

08.02.2017 13:16

"затея ... смотрится откровенно волюнтаристски"
Вот, пожалуй, и самая верная оценка сего "проекта".
В ЭКОНОМИКЕ АЛТАЯ ВОЗНИК ДЕФИЦИТ СПЕЦИАЛИСТОВ !? ПО ?

08.02.2017 13:17

Коктейлям Молотова, а также организаторов майдаунов и теоретического их сопровождения.. Без дополнительных площадей подготовка спецов уровня НКО не возможна.
гость

08.02.2017 13:19

Г-н Четошников точно знает, о чем говорит? Во времена советской власти у АГУ не было острой потребности в новых корпусах, трех корпусов (Ленина, Димитрова и Соц) было вполне достаточно. И лишь новый ректор Миронов в конце 80-х решил построить корпус на Красноармейском для физиков-математиков, что и сделал. Ни про какой корпус на площади Сахарова речи вообще не было. Уже в 90-е годы, когда университет стал стремительно расти как по количеству факультетов и специальностей, так и по числу студентов за счет допнаборников, начали строить корпус на Молодежной. И при Кирюшине была идея пристроить к корпусу ЮФ и ЭФ на Соце высотное здание на маленьком пятачке прямо напротив Гранмулино. Это всё. Больше с корпусами не фантазировали.
Но понятно, что корпуса ААЭП для АлтГУ, конечно, не выход. Отсутствие транспортной доступности - это минус, который перечеркивает все плюсы.
город

08.02.2017 13:43

Я живу в г. Барнауле с 1974 года. Как за это время изуродовали центр просто слов нет. И продолжают эту авантюру.
Гостю от 13-19

08.02.2017 14:08

Справедливости ради надо сказать, что в конце 80-х именно это место было отведено городскими властями под строительство корпуса для универовской библиотеки, и казахи даже слепили проект, но позже дело заглохло, хотя земля осталась за универом. В любом случае, строительство чего-либо на этом месте действительно разрушит сложившийся и довольно гармоничный облик площади, какой бы красоты сооружение здесь ни появись.
Мистер Вульф

08.02.2017 16:13

"Более того, дешевле и рациональнее в таком случае выглядела бы сделка с ААЭП по покупке помещений вуза, чья аккредитация, скорее всего, будет аннулирована в ближайшее время. "

Дешевле... Какие глюпые - дешевле как раз и не надо! Надо подороже, побольше денег, траншей, строек и всех тех благ для участников процесса, которые с этим связаны!
гость

08.02.2017 16:23

"В любом случае, строительство чего-либо на этом месте действительно разрушит сложившийся и довольно гармоничный облик площади, какой бы красоты сооружение здесь ни появись."
Может я не эстет, но гармоничный облик площади не наблюдаю.
По Вашему новый корпус для студентов лучше построить на Солнечной поляне? Пусть студики поносятся по городу, чтобы студенческая жизнь мёдом не казалась? Давайте создавать друг другу сложности - Ваш девиз?
гость

08.02.2017 16:27

Студенты учатся 5 лет и ничего помотаются. А облик исторического центра навсегда будет испорчен.
Olga Olga

08.02.2017 16:39

С каждым годом наличие "зеленых" зон в городе уменьшается, сплошные торговые центры и многоэтажки. Господина Четошникова и других заинтересованных лиц это вообще не беспокоит. Горожанам дышать нечем, не говорю уже о детях и пожилых людях. Как всегда, на первом месте личные амбиции и деньги.
гость

08.02.2017 16:57

Продается здание по пр. Красноармейский, 108
архитекторам-ВРЕДИТЕЛЯМ

08.02.2017 17:32

Оставьте уже в покое центр города, сволочи! Не вздохнуть ни перднуть от вашей поганой точечной застройки! Не иссякают мешки с баблом у мудриков и шоний? Когда вы уже нажретесь..
Алёна

08.02.2017 18:37

Даешь каждому по высшему образованию!Если просто киоск с дипломами открыть- тоже окупится. И институту- прибыли и исторический центр сохранится. Купил- на стену повесил. Другого применения диплому о высшем скоро не придумать.
Алёна!! ДИПЛОМЫ АлтГУ можно БЕСПЛАТНО РАЗДАВАТЬ НА ЯРМАРКЕ МЁДА!!

08.02.2017 18:46

Как приложение к баночке мёда... И ларька не надо.. Просто : ЗГУГ - Землюковский государственный университет гайдарики.... Спец. наука, как прожить ничего не делая, но не бояться трудностей с вензелями от САНТЫ АНГЕЛОВНЫ.
В. Климов

08.02.2017 19:19

Так. Участок за АлтГУ. Вопрос. Если так, то АлтГУ имеет право там строить все что угодно или нет? Какой механизм выделения земельного участка? Если эскиз отправлен в министерства и его утвердят и пойдут федеральные деньги, то, как любит говорить Андрей Никитин, не важно, как это выглядит и что будет, главное денег дали. Таким образом горожане не могут влиять на решение министерства. Сохранение сквера, парковки, трафик, все это вытекающие последствия. Есть серьезные вопросы о возможности оптимизации работы АлтГУ. Прав Никитин, говоря о демографической кривой. Главное есть ли у ВУЗа концепция развития или появилась возможность освоить федеральные средства. Этот лабораторный корпус не решит проблемы. Может ли город выделить участок под строительство. Если Москва одобрит, что будет?
Архитектор Леонид Гладких

09.02.2017 02:29

Печально, что уважаемый архитектор Четошников так невнятно (для барнаульцев) специальными терминами
уводит от остроты вопроса градостроительного ! Наверное участвовал в предварительных решениях. Имея опыт
классических градостроительных решений делает такие элементарные ошибки : процент застройки, процент озеленения , расчетное количество парковок (по современным нормам), да и вообще сколько можно уплотнять -то ?
Нужно отдать здание администрации --УНИВЕРСИТЕТУ !!! Культурный центр наконец -то сформируется !
М. Горький

09.02.2017 05:30

Напротив 1 гор больницы стоит полупустое здание АГТУ, демографическая ситуация ухудшается, студентов становится меньше... Все, наверное, догадывается кому это нужно: коррумпированным, вороватым чиновникам, которые "зарабатывают" на откатах. Стройка - это черная бюджетная ДЫРА, через которую утекают миллиарды денег налогоплательщиков!