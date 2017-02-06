Бывший воспитанник алтайского интерната обнулил счета сирот и опорочил директора учреждения

Чойский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего воспитанника школы-интерната № 1 Владимира Казазаева, а также его подельников - бывшего сотрудника этого интерната Нины Мугумовой и ее родственника Заура Мугумова. Их признали виновными в крупном хищении, информирует региональная прокуратура.

Суд установил, что Казазаев и Мугумовы обманом получали доступ к счетам сирот, на которые зачислялись социальные выплаты, алименты и пенсии. Своими деньгами дети не могли воспользоваться до своего совершеннолетия либо без разрешения органа опеки и попечительства. Мугумова и Казазаев хорошо знали всех потерпевших, поэтому быстро входили в доверие и налаживали с ними контакт. Так, воспользовавшись паспортом одного из воспитанников школы-интерната, злоумышленники по его документам получили в отделении банка дебетовую карту Visa Momentum, через которую в последующем похитили все деньги, имеющиеся на его счетах. Сумма похищенного составила около 1 млн рублей.

Кроме того, Казазаев в июле 2015 года изготовил листовки с фотографиями директора школы-интерната Светланы Тундиновой, содержащие сведения, порочащие ее честь и достоинство, которые раздавал гражданам в общественных местах Горно-Алтайска. По данному факту также возбудили уголовное дело. Как следует из сообщения прокуратуры, суд назначил Нине Мугумовой наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Ее родственник Заур Мугумов получил 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а Владимир Казазаев – два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Добавим, что по данным НГА, Казазаев некоторое время пытался выдать себя за борца за права сирот – рассылал в прессу материалы о злоупотреблениях со стороны администрации интерната, готовил и распространял соответствующие листовки. Также участники группы создали фальшивый аккаунт Светланы Тундиновой в «Одноклассниках», с которого рассылали нецензурные и оскорбительные сообщения сотрудникам и выпускникам школы.