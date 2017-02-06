Алтайский Минздрав определил судьбу бийского роддома

Министерство здравоохранения Алтайского края поспешило прокомментировать распространившиеся слухи о возможном закрытии родильного отделения в городской больнице № 2 Бийска. В Минздраве данную информацию опровергли и заявили, что он продолжит свою работу, однако будет принимать рожениц без патологий.

По данным пресс-службы ведомства, акушерское отделение КГБУЗ «Городская больница № 2 Бийска» функционировало как межрайонное и принимало беременных из близлежащих районов. При этом укомплектованность врачами акушер-гинекологами составляла лишь 45,3 %, а средними медработниками - 71,4 %. В Минздраве отметили, что с каждым годом в регионе возрастает средний возраст беременных, а также растет число женщин с заболеваниями сопутствующей патологии. На данный момент существующий ресурс акушерского отделения горбольницы № 2 не позволял в полном объеме оказывать медицинскую помощь беременным с осложнениями, что отразилось на показателях материнской и перинатальной смертности.

В связи с этим чиновники от здравоохранения приняли решение изменить уровень существующего акушерского отделения со второго на первый. В 2017 году в акушерском отделении указанного медучреждения будут принимать только физиологические роды. Вопрос о закрытии роддома, а тем более об увольнении сотрудников министерством не ставился.

Напомним, в течение нескольких последних дней в Бийске распространяются слухи о том, что в городе может остаться только один родильный дом, располагающийся в Центральной городской больнице. Многие оптимизацию медицинского учреждения связывают с открытием перинатального центра «ДАР» в Барнауле.