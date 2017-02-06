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Главная Лента новостей Алтайский Минздрав определил судьбу бийского роддома

Алтайский Минздрав определил судьбу бийского роддома

08.02.2017 14:34

Министерство здравоохранения Алтайского края поспешило прокомментировать распространившиеся слухи о возможном закрытии родильного отделения в городской больнице № 2 Бийска. В Минздраве данную информацию опровергли и заявили, что он продолжит свою работу, однако будет принимать рожениц без патологий.

По данным пресс-службы ведомства, акушерское отделение КГБУЗ «Городская больница № 2 Бийска» функционировало как межрайонное и принимало беременных из близлежащих районов. При этом укомплектованность врачами акушер-гинекологами составляла лишь 45,3 %, а средними медработниками - 71,4 %. В Минздраве отметили, что с каждым годом в регионе возрастает средний возраст беременных, а также растет число женщин с заболеваниями сопутствующей патологии. На данный момент существующий ресурс акушерского отделения горбольницы № 2 не позволял в полном объеме оказывать медицинскую помощь беременным с осложнениями, что отразилось на показателях материнской и перинатальной смертности.

В связи с этим чиновники от здравоохранения приняли решение изменить уровень существующего акушерского отделения со второго на первый. В 2017 году в акушерском отделении указанного медучреждения будут принимать только физиологические роды. Вопрос о закрытии роддома, а тем более об увольнении сотрудников министерством не ставился.

Напомним, в течение нескольких последних дней в Бийске распространяются слухи о том, что в городе может остаться только один родильный дом, располагающийся в Центральной городской больнице. Многие оптимизацию медицинского учреждения связывают с открытием перинатального центра «ДАР» в Барнауле.

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 37
пациент

08.02.2017 14:39

Обращение
Пациентов Перинатального центра «ДАР» Алтайского края
к депутату Государственной Думы А.Прокопьеву
Копия: председателю правительства РФ Д.А.Медведеву.
Уважаемый Александр Сергеевич!
В Алтайском крае начал работу перинатальный центр «ДАР». Женщины Алтайского края ждали это и очень надеялись на скорое его открытие. В течение короткого времени он уже помог тысячам пациентов – мамам и ребятишкам. Хотелось бы отметить профессиональный и доброжелательный коллектив учреждения. Поражает воображение оборудование центра.
Даже не специалисту понятно, какой это современный и высокотехнологичный комплекс. Еще идет поэтапный постепенный запуск всех его сложнейших составляющих, но мы очень благодарны руководству здравоохранения за то, что первая очередь центра уже открыла двери для своих посетителей. Уверены, в ближайшие годы центр сделает счастливыми сотни тысяч жителей нашего региона.
Однако, вызывает недоумения то, что в нескольких средствах массовой информации началась кампания по дискредитации нашего «ДАР». Вы, Александр Сергеевич, выступили инициатором этой кампании, и она разворачивается исключительно в СМИ принадлежащих Вам, как одному из собственников фирмы «Эвалар». Зачем? Тысячи людей – строителей и врачей, во главе с председателем правительства РФ Д.Медведевым, лидером партии, к которой и вы относитесь, сделали нам этот дар, и Вы теперь стремитесь доказать, что это плохой подарок. Фактически, Вы хотите остановить нормальное функционирование передового медицинского учреждения. Вы как депутат должны помогать людям, помогать родному краю, а не заниматься политическими спекуляциями.
Искренне надеемся на Ваш здравый смысл, на то, что Вы остановите кампанию вредительства и поддержите работу нашего перинатального центра.

Пациенты перинатального центра «ДАР»
1132 подписи пациентов

qwerty

08.02.2017 14:41

"При этом укомплектованность врачами акушер-гинекологами составляла лишь 45,3 %, а средними медработниками - 71,4 %. "
Зато укомплектованность бухгалтерами и экономистами-100%. Раньше бугалтерия была при больнице, теперь больница при бухгалтерии.
мендель

08.02.2017 14:48

пациент писал(а):
Обращение
Пациентов Перинатального центра «ДАР» Алтайского края
к депутату Государственной Думы А.Прокопьеву
Копия: председателю правительства РФ Д.А.Медведеву.


Денег нет. Но вы там держитесь. Хорошего вам настроения, холопы. Царь у нас добрый, а бояре злые.
гостья

08.02.2017 14:59

Обращение
Пациентов Перинатального центра «ДАР» Алтайского края
к депутату Государственной Думы А.Прокопьеву

Пациенты перинатального центра «ДАР»
1132 подписи пациентов - цифра нереальная!!! Каким образом собрали столько подписей?
В информации по каналу НТВ говорилось вообще-то о том, что в помещении строящегося объекта, куда даже корреспондентов не допускали, происходит "оказание медицинской помощи". А если что-то случится и на стройке что-нибудь пойдет не так? А там рядом новорожденные детки и их еще не совсем здоровые мамочки? Смысл весь в том, что губернатор поторопился в очередной раз оказаться впереди всей планеты, отрапортовать, обмануть федеральное правительство, которое выделило деньги и было объявлено, что крайний срок сдачи таких центров в стране -2017 год.
Гость

08.02.2017 15:00

Это что надо съесть, что бы так врать???? Ну обгадились на всю страну с липовым открытием...так сидите тихо, как мышки...ан нет....ещё сами себе хвалебные письма строчат!!! Тьфу...
Для прокопьевских тролей

08.02.2017 15:09

Перинатальный центр с 20 декабря по 20 января принял более 5 тысяч посетителей. Официальная цифра. Это у вас в сюжетах он не работает, а на самом деле там функционирует нормальное учреждение, которое в штатном режиме принимает посетителей. Там станционарная часть на сорок коек работает. Вы очнитесь от идеологического дурмана и пообщайтесь с мамочками.
qwerty

08.02.2017 15:10

пациенту 14.39
Смотри репортаж НТВ, родило 7 женщин, откуда 1132 пожписей? И еще, где ты, беременный, видел высококласное оборудование, когда не закончены отделочные работы? "Дебил, [комментарий отредактирован в соответствии с федеральным законом о СМИ].!"(С)
Шипуновец

08.02.2017 15:11

В Шипуновской больнице с приходом нового главврача разбежались все опытные врачи, последнюю неделю дорабатывает последний хирург. Недавно еще один хирург, который более 30 лет отработал в этой больнице, из-за конфликта уехал. Уехали несколько врачей и устроились в других регионах.
А самое интересное из-за конфликта между главврачом и патологоанатомом (он же по совместительству судмедэксперт) теперь жители Шипуновского района трупы вынуждены возить в Рубцовск на вскрытие, а это 130 километров. И весь сыр-бор из-за 4 тысяч рублей, которые главврач оптимизировал.
Вопрос к Крайздраву, кого проще найти в село: главврача на очень хорошую зарплату или опытного хирурга.
Нам что на митинги выйти, чтобы вы наконец усмирили этого безголового в должности главврача???
Господин Карлин, вы с кем собрались свои кластеры эксплуатировать? C главврачом Шипуновской больницы???
Йоко Оно

08.02.2017 15:23

Вот эти строки "Искренне надеемся на Ваш здравый смысл, на то, что Вы остановите кампанию вредительства и поддержите работу нашего перинатального центра."
Просто изумляют.

Списывать свои косяки на чье-то вредительство - этому научились. А просто взять и сделать без показухи нельзя было. Люди и без показухи добро оценят, давно пора понять народ у нас хороший.
Бурчит, возмущается, но ошибки, если они сделаны не специально, поймет.
пациенту

08.02.2017 15:26

"В течение короткого времени он уже помог тысячам пациентов – мамам и ребятишкам. Хотелось бы отметить профессиональный и доброжелательный коллектив учреждения. Поражает воображение оборудование центра".

Перестаньте врать! Не спасёт вас это!
СН

08.02.2017 15:30

К обратившимся, посмотрите на сайт http://akkperinatal.zdravalt.ru/ и где рожали мамочки и появилось семь новорожденных: консультативная поликлиника на 120 посещений в день (работа в 2 смены);
центр пренатальной диагностики;
дневной стационар на 30 коек. Родовое отделение еще не функционирует!!!!
Жёлтый

08.02.2017 15:34

Первый комментарий скорее всего служба губернатора и написала. И весь спор ведёт с собой один человек. Что бы крайнего сделать. А АДминистрация не причём...
наблюдатель

08.02.2017 15:38

Сбор подписей - устаревший предвыборный инструмент. Это уже политика, и к строительству перинатального центра это письмо не имеет отношения. Смею предположить, что подписи - такая же липа, как торжественное открытие центра.
Допустим, подписи реальные. Это еще хуже. Женщины, которым еще предстоит рожать, подпишут все, что угодно, лишь бы им не навредили.
Напомню тем, у кого короткая память, что в тридцатых, когда подобные письма массово подписывали против врагов народа, выкосили лучшую часть граждан страны. Кто подписи тогда ставил, уже не признается. А дети и внуки позора своих предков не знают. И слава богу. А то как с этим жить?
Комарик

08.02.2017 15:42

Да, это же стандартная распосовка. Сначала создают напряжённую ситуацию, потом говорят что ничего подобного. А люди радуются что их не уволили, а просто сократили ставки и оплату.
Это приём такой.
Хотели закрыть это всё "ДАРом", типа туда возить будем. Но "Дар" то пустышка. Губернатор подвёл министерство.
И снова Комарик

08.02.2017 15:46

Написал, а потом подумал.
А кто-нибудь считал этот "Дар" что бы его загрузить у нас есть нужное количество рожаниц? Или ради этого позакрывают роддома по региону и будут возить всех в Барнаул.
Представляю женщин с подозрением на патологию которых везут зимой из Рубцовска или ещё круче Кулунды в Барнаул по нашим дорогам в сидячем положении. А потом бедный отец с ребёночком назад... Это же кошмар и издевательство...
Пациентам перинатального центра «ДАР»

08.02.2017 15:50

Вы так и подпишитесь - гинеколог Молчанова
Рассомаха

08.02.2017 15:54

Кто читал первый комментарий и поверил ему? Вы не умный. Почему это обращение есть только в комментариях, а нет больше нигде, и пациенток нет, и центра этого нет. А вот в сёлах роддома уже позактывли.
включайте мозг

08.02.2017 16:01

Если перинатальный центр с 20 декабря по 20 января принял 5000 беременных женщин, это ж по сколько человек в день, с учетом новогодних праздников и выходных?
Ну хоть бы посчитали, прежде чем озвучивать!
троллям пркопьевским

08.02.2017 16:19

Забегали, засуетились, шапка похоже выдает.
Гость

08.02.2017 16:25

5000 женщин делим на 31 рабочий день (это с 20 декабря по 8 февраля)..Итого получаем по 161 человеку в день.....Афигееееть!!! Вот это нагрузка!!!! Это ж надо так врать!!!!
Котик

08.02.2017 16:37

Люди просто не верят этой власти, этим ро...персонам. Вот и все слухи и домыслы. Людям страшно что они лишатся того что у них есть.

Выполняйте свои обещания и говорите с заинтересованными в конкретной проблеме. И жить станет легче всем
В поддержку Прокопьева

08.02.2017 16:38

Правильно делает, а то все в рекламу да в рекламу. Миллиарды уж потратил, а тут на НТВ сюжетик сущие копейки. Поэтому будет обязательно ещё...
посчитаем

08.02.2017 16:48

включайте мозг писал(а):
Если перинатальный центр с 20 декабря по 20 января принял 5000 беременных женщин, это ж по сколько человек в день, с учетом новогодних праздников и выходных?
Ну хоть бы посчитали, прежде чем озвучивать!

__________________________________________________
Считаем:
С 20 по 20, минус праздники и выходные равно 19 рабочих дней.
5000 делим на 19 равно 263 беременных в день.
263 делим на 8 часовой рабочий день и получаем 32 в час.
32 делим на 60 минут и получаем 31 секунда на прием.
Забавно.
посчитавшему

08.02.2017 17:34

А сколько врачей одновременно принимает посетителей в этом центре вы не удосужились учесть, если норма 30 пациентов в день. По вашим расчетам получается 9 всего. Однако там работают десятки специалистов.
1111

08.02.2017 18:00

Станислав Андрейчук, региональный координатор Трансперенси Интернешнл Россия. Кнорр вместо Карлина?
- Весна еще не наступила, а весенний губернаторский паводок начался. Двоих уже смыло, на очереди, кажется, еще несколько.В Алтайском крае в последнее время тоже не прекращается обсуждение, кто же может возглавить регион вместо Карлина. И вправду, а кто?Пока видно явную тенденцию - меняют на тех, кто имеет отношение к региону, но давно там не работает, отчего не связан внутриэлитными договоренностями.Мне сразу в голову приходит Андрей Кнорр. Был депутатом-одномандатником от Алтайского края, сейчас - вице-губернатор Томской области. В Госдуме заседал в комитете по аграрным вопросам, в области отвечает за те же вопросы (а у Алтая, как стало известно недавно, "аграрная судьба"). То есть опыт работы и в представительных, и в исполнительных органах власти есть и именно по алтайской специфике.Умеет разговаривать с разными группами, в том числе и с оппонентами власти, что нынешнему Алтаю точно не помешает. Серьезных бизнес-интересов здесь не осталось. С элитами в целом хорошо знаком, но с ними напрямую сейчас не связан, поскольку уже 5 лет работает в другом регионе. Как вам такая кандидатура?
Гость

08.02.2017 18:04

посчитавшему писал(а):
А сколько врачей одновременно принимает посетителей в этом центре вы не удосужились учесть, если норма 30 пациентов в день. По вашим расчетам получается 9 всего. Однако там работают десятки специалистов.

да там работаю 1,5 человека.....Не смешите уже.....
Serg 1

08.02.2017 18:18

Чем больше роженниц помрёт,тем лучше,для нес,истенных либералов!
Комсомолка-будущая мать

08.02.2017 19:06

Обращение
От женского трудового коллектива штукатуров-маляров
К Председателю Карлину Александру Богдановичу
Копия: Сталину Иосифу Виссарионовичу
Товарищ Александр Богданович!
Наш трудовой женский коллектив штукатуров-маляров заметил, что вы обещали новый перинатальный центр «ДАР». Женщины-рабочие и крестьянки ждали этого дня и очень надеялись на скорое его открытие. Совсем недавно, мы с радостью и благодарностью смотрели, как вы объявляете об окончании строительства. В этот момент, каждая из нас подумала, что сможет безопасно родить нового гражданина нашего великого государства.
Однако, с горечью надо отметить, что вы не оправдали надеж нашего коллектива и пролетариата в целом. Нас поражает отсутствие новейшего оборудование и грамотного медицинского персонала. Но это и не удивительно, ведь в этом здании можно работать только строителям, а не врачам. Мы, беременные штукатурщицы-маляры, уже сегодня готовы начать работу в помещении, если после каждой трудовой смены нас будут обследовать.
Даже нам понятно, что перед нами не отстроенный перинатальный центр, который нельзя запускать. Множество женщин вместо тишины и покоя, получают каждодневный гимн из звуков дрелей и перфораторов. У нас вызывает недоумение, почему такое целенаправленное вредительство остается без внимания со стороны вышестоящих товарищей. Радует, что уже федеральные каналы видят проблему и не боятся о них говорить.
Наш коллектив желает, чтобы новейший перинатальный центр был построен в нашем крае, ведь такового у нас нет и по сей день! Мы не собираемся закрывать глаза на попытки найти со стороны подчиненных А.Б. Карлина оправдать себя. Каждый из них является враждебным элементом и достоин публичного порицания. Они, те, кто мешают множеству женщин родить здоровых детей.
Трудовой женский коллектив штукатуров-маляров «Звездочка».
1273 человека и 3 коммуниста
В поддержку Прокопьева

08.02.2017 21:19

Друзья, как можно не заметить то!

Ведь нет же там никакого перинатального центра - его не существует!
Нас всех ловко обманули!
А если вдруг вы поедете или пойдете мимо и заметите что-то там за забором - не верьте глазам своим!
Если партайгеноссе Прокопьев сказал, что центра нет, значит его нет!

Вот депутат Прокопьев есть! и он сила! Он столько всего создал и то и это... и вообще он волшебство творит с помощью чудодейственных микстур!
Они, микстуры эти, действительно обладают чудесной силой и это же понятно всем и никакие роспотребнадзоры с их разрешениями не нужны вовсе. Все мы верим ему на слово!
Вот поэтому и центр перинатальный нам не нужен совсем.

Жахнем микстурок энтих и все будем здоровы. Здоровы настолько, что рожать будем вообще без перинатальных центров этих, и мужики начнут рожать.

Так что предлагаю отдать все рекламные места Прокопьеву - бесплатно!

И НТВ пусть с утра до вечера его сюжеты кажет, и все центральные телеканалы.
барнаулец

08.02.2017 21:41

После такого обмана и всероссийского позора, Карлин, если у него остался хотя бы грамм совести, должен уйти в отставку.
Доктор

08.02.2017 22:01

Serg 1 писал(а):
Чем больше помрёт,тем лучше,для нес,истенных либералов!


В каждом посте Serg 1 так или иначе обращается к теме смерти.
Этот больной с суицидальными наклонностями явно сбежал из спецучреждения, ему срочно требуется помощь психиатра.
Переживающий

08.02.2017 22:02

В поддержку Прокопьева писал(а):
Если партайгеноссе Прокопьев сказал, что центра нет, значит его нет!


Вопрос не в Прокопьеве, а в Карлине!
И в тех, кто готов за хорошее настроение Карлина продать мать родную!

А если перечислить все нарушения, связанные с так называемым "открытием" перинатального центра "Дар"…
Нарушения следующих нормативных документов:
- Градостроительный кодекс;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. N 58
"Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность";
- федеральный закон № 323-ФЗ "Об охране здоровья";
- постановление Правительства № 291 "О лицензировании…"
- и многие другие….

И вопрос всем, кто дал "добро" на открытие "Дара" –
Имеет право медицинская организация оказывать медицинские услуги в недостроенном помещении?
А если это помещение – родильный дом?

И вопрос не в том, нужен этот центр в Алтайском крае или нет, а в том, в каких условиях рождается новое поколение жителей края…

Для понимания...

08.02.2017 22:04

одно хорошо: моськина брехня на просторах банкфакса фактической работе не мешает
кстати: а ведь комментаторам должно быть невыгодно слшком хорошо стараться
глядишь добьются выполнения задачи, а что потом?
уже подумали? :)))
Для понимания...

08.02.2017 22:08




откуда инфа?

А если перечислить все нарушения, связанные с так называемым "открытием" перинатального центра "Дар"…
Нарушения следующих нормативных документов:
- Градостроительный кодекс;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. N 58
"Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность";
- федеральный закон № 323-ФЗ "Об охране здоровья";
- постановление Правительства № 291 "О лицензировании…"
- и многие другие….

Добрый человек

09.02.2017 01:26

Такой позор , там совесть и стыд воооообще отсутствуют у этого губерстара ,долгие годы Алтайский край будет восстанавливаться , и природа , и люди , Карлин по телевизору так убедительно рапортует \мы открыли Дар , все замечательно\.Знакомая фирма там участие принимала , в строительстве этого центра и они до сих пор деньги выбивают с этого кидалы Шонии , звоню и как бы поздравляю молодцы ребята в уходящем краю успели сдали объект , и девченки рожать будут в новостройке , и вы зарплату получите , а мне в ответ какой сдали говорят , прямо здесь рожают женщины и здесь же инструменты , строители ходят , так прикрыли простынями все , работы еще сказали на несколько месяцев и это , если еще и финансы будут.Там Шония изначально все средства с губерстаром и Локтем распилил 3 МИЛЛИАРДА туда в центр в яму упало 50 000 000 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ , за такие финансы полы с позолотой можно было покрыть.Сейчас отовсюду деньги отрывают,что хоть как хоть так дыры допенить в этом центре.И та морда с экрана рапортует фуууу .Да еще сколько комиссий приняло этот центр , ну где же прокуратура , где же Следственный комитет , там для них работы много , а да они как обычно не в курсе
деревня

09.02.2017 08:01

Если действительно всё так, стыдно и обидно за наш край. Завралась верхушка, и сама собой любуется, а людям с каждым годом жить становится всё трудней. Всё оптимизируемся: уже ни больниц, ни клубов, ни библиотек, теперь вот за школы взялись и за объединение сельсоветов. Ни работы, ни зарплаты, ни какой надежды на завтрашний день! Молодёжь бежит из края, а краевые и местные СМИ вещают нам о том, чего мы не видим и, похоже, никогда не увидим. Интересно, как всё же НТВшникам удалось снять такой сюжет?
журналист

09.02.2017 08:10

Все орут про энтевешный сюжет, но никто его походу толком не смотрел. О чем он получился на самом деле. О том, что центр работает, что принимает пациентов, там очень современное оборудование и класснеы специалисты. Однако есть предположение, что где-то в центре еще идут строительные работы, которые есть предположение, могут мешать пациентам. Причем ни один пациент или врач это не подтверждает, а главврач, объясняет, что в одной части центра идут монтажные работы оборудования. но это физически не могут слышать в других частях здания. просто тем, кому надо опорочить центр, а через него край и губернатора, совершенно голословно орут про этот сюжет.