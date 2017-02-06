Прокуратура «простила» алтайского немца, который получил пять лет поселений за прогул

Прокуратура Алтайского края в порядке надзора пересмотрела уголовное дело Фридиберта Либеля — алтайского немца 1913 года рождения, которого в послевоенные годы записали в «трудовые дезертиры» и на пять лет лишили свободы. Его «провинность» состояла в том, что г-н Либель задержался на уборке урожая в колхозе и не смог вовремя вернуться в спецпоселение. Об этом говорится в материалах прокуратуры, а также в запросах родственников.

В сообщении надзорного ведомства отмечается, что Фридиберт Либель, уроженец села Пославино Славгородского района, жил в Благовещенском районе Алтайского края. 18 апреля 1947 его осудил военный трибунал войск МВД по Алтайскому краю по Указу президиума ВС СССР от 26 декабря 1941 «Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий». Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Его дочь Татьяна в 2016 году пыталась найти информацию об отце и добиться его реабилитации. Так, в запросе в Благовещенский районный суд она рассказывает, что еще в 1942 году его призвали в трудовую армию в Тулу. В ноябре 1945 года г-на Либеля перевели на режим спецпоселения. «В сентябре получил отпуск и помогал родному колхозу убирать урожай. Задержался и попал в «дезертиры». После 13 ноября 1946 года был осужден военным трибуналом. Обвиняемых в таких преступлениях судили по статьям о воинских преступлениях», — писала дочь г-на Либеля. Похожие запросы она направляла в архивы.

23 января 2017 года Фридиберта Либеля реабилитировали по решению прокуратуры Алтайского края. К этому моменту его, как следует из сообщений дочери, уже не было в живых.