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Главная Лента новостей Прокуратура «простила» алтайского немца, который получил пять лет поселений за прогул

Прокуратура «простила» алтайского немца, который получил пять лет поселений за прогул

08.02.2017 15:23

Прокуратура Алтайского края в порядке надзора пересмотрела уголовное дело Фридиберта Либеля — алтайского немца 1913 года рождения, которого в послевоенные годы записали в «трудовые дезертиры» и на пять лет лишили свободы. Его «провинность» состояла в том, что г-н Либель задержался на уборке урожая в колхозе и не смог вовремя вернуться в спецпоселение. Об этом говорится в материалах прокуратуры, а также в запросах родственников.

В сообщении надзорного ведомства отмечается, что Фридиберт Либель, уроженец села Пославино Славгородского района, жил в Благовещенском районе Алтайского края. 18 апреля 1947 его осудил военный трибунал войск МВД по Алтайскому краю по Указу президиума ВС СССР от 26 декабря 1941 «Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий». Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Его дочь Татьяна в 2016 году пыталась найти информацию об отце и добиться его реабилитации. Так, в запросе в Благовещенский районный суд она рассказывает, что еще в 1942 году его призвали в трудовую армию в Тулу. В ноябре 1945 года г-на Либеля перевели на режим спецпоселения. «В сентябре получил отпуск и помогал родному колхозу убирать урожай. Задержался и попал в «дезертиры». После 13 ноября 1946 года был осужден военным трибуналом. Обвиняемых в таких преступлениях судили по статьям о воинских преступлениях», — писала дочь г-на Либеля. Похожие запросы она направляла в архивы.

23 января 2017 года Фридиберта Либеля реабилитировали по решению прокуратуры Алтайского края. К этому моменту его, как следует из сообщений дочери, уже не было в живых.

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 15
кум

08.02.2017 15:58

отголоски сталинского ада...
Гиви

08.02.2017 15:59

Полнейший дебилизм и беспредел советских приспешников "СТАЛИНИЗМА"
Трезвый взгляд

08.02.2017 16:18

А я полагаю, что Порядка никогда не будет, если не будет ужесточения наказаний. Ведь его же не за просто так наказали - а за нарушение трудовой дисциплины. Скажите, слишком строгое наказание. Но ведь и время тогда было непростое - послевоенное. И наверняка это была не первая его провинность. И к тому же, зная безалаберность нашего народа (факт есть факт), просто убеждениями и нравоучениями дисциплину не наведешь. Нужны вот такие строгие и жесткие меры.
и

08.02.2017 17:10

А ведь ничего не изменилось... Дебилизм говорите? А по ТВ наднях сюжет показали,как мужика прав лишили за то, что он управлял авто в нетрез. виде на несуществующей улице города около несуществующего дома. И верховный суд оставил решение в силе! А?
хорошо бы Трезвого поймать за опоздание на 1 минуту в то время

08.02.2017 17:27

Греет конвоиров костерочка пламя
Им приказано глядеть за нами
Чтобы мы кайло вздымали да повеселей!
Чтобы мы трудом своим ударным
Гнали кубометры и гектары,
Загинались на любимой Родине своей.
А норма - доверху платформу
Я лопаткой нагружу.
Ай нормой сыт по горло!
Здесь и крылышки сложу. (с)
Трезвый взгляд

08.02.2017 17:35

Здоровые силы общества заинтересованы в том, чтобы в стране установился ПОРЯДОК. А дегенеративную часть населения устраивает жизнь в грязи и бардаке. Поэтому они до сих пор поднимают вой, когда слышат имя Сталина, который любил и уважал ПОРЯДОК.
Трезвый взгляд

08.02.2017 17:58

Что Фридиберт Либель не знал, что за свое нарушение он получит наказание? Конечно знал.
Но есть такой типаж безалаберных людей (и таких граждан в нашей стране немало), которые, стоит им где-то присесть, сразу организуют вокруг себя свинарник. Они полагают, что законы написаны не для них. Они так и норовят перейти дорогу на красный свет. Их прямо-таки тошнит от чистоты и порядка. Этим ублюдкам объясняешь, что можно жить по человечески, показываешь на конкретном примере, а они все равно норовят свои рылом нырнуть в грязь. Этим дегенаратам в школе объясняли, что курение, наркотики и алкоголь вредны для здоровья, но они не слышат здравых аргументов и продолжают травить свой организм. Если они и работают, то только из под палки. И вот такой, типаж людей, действительно, нуждается в палке и принуждении. Чем жестче с ними - тем эффективнее. А по доброму с ними никак нельзя. Доброту они воспринимают за слабость.
Трезвому взгляду

08.02.2017 18:37

Поработал бы ты умник в нарымских болотах на лесоповале, по пояс в снегу, в мороз за 40 градусов. Да еще норма непосильная, а не выполнишь то тюрьма. Может ты такого прядка хочешь.
трезвому фанатику

08.02.2017 18:44

Трезвый взгляд писал(а):
Здоровые силы общества заинтересованы в том, чтобы в стране установился ПОРЯДОК.


У Гитлера тоже был порядок. Нойе орднунг назывался. Только Гитлер уничтожал соседние народы, а твой уголовник Сралин - свой.
Трезвый взгляд

08.02.2017 19:21

Гитлер, Муссолини, Наполеон - негативные персонажи в Мировой истории. Это факт бесспорный. Но тем не мене, надо извлекать все полезное из любого опыта. Лично у меня при слове Порядок никаких ассоциаций с Гитлером не возникает. Со словом Порядок у меня связаны лучшие детские и юношеские воспоминания. Родительский дом, где всегда был образцовый порядок. Весенние субботники, когда после коллективной праздничной уборки преображались и хорошели наши дворы и улицы. Вот по этой шкале и идет разделение людей. Лучшая часть общества, его здоровые силы, стремятся к Порядку, к Дисциплине, а худшая часть общества, дегенеративная, предпочитает всему Хаос, Грязь и Бардак.
Респект ТРЕЗВОМУ ВЗГЛЯДУ!!!

08.02.2017 19:43

Трезвый взгляд писал(а):
Лучшая часть общества, его здоровые силы, стремятся к Порядку, к Дисциплине, а худшая часть общества, дегенеративная, предпочитает всему Хаос, Грязь и Бардак.
трезвому

08.02.2017 20:07

Если вы такие умные, что ж вы строем не ходите?
кум

08.02.2017 20:12

трезвому писал(а):
Если вы такие умные, что ж вы строем не ходите?


Они 70 лет савейской власти строем ходили. До сих пор боятся шеренгу нарушить. Генетические рабы, с благодарностью принимающие пинки сапогом в зубы от Хозяина.
Из другого сайта

08.02.2017 20:22

Трезвый взгляд - респект!
ИЗ Суртайки)))

08.02.2017 23:00

кум писал(а):
принимающие пинки сапогом в зубы от Хозяина.


Ты, придурок жирнономордый, опять фанфурик боярышника заглотил и л и так раззомбироваться не можешь?))) В Аскате -то на месте своей альмаматер -вспомогательной школы давно был?