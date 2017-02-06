Прокуратура «простила» алтайского немца, который получил пять лет поселений за прогул

08.02.2017 15:23
Прокуратура Алтайского края в порядке надзора пересмотрела уголовное дело Фридиберта Либеля — алтайского немца 1913 года рождения, которого в послевоенные годы записали в «трудовые дезертиры» и на пять лет лишили свободы. Его «провинность» состояла в том, что г-н Либель задержался на уборке урожая в колхозе и не смог вовремя вернуться в спецпоселение. Об этом говорится в материалах прокуратуры, а также в запросах родственников.
В сообщении надзорного ведомства отмечается, что Фридиберт Либель, уроженец села Пославино Славгородского района, жил в Благовещенском районе Алтайского края. 18 апреля 1947 его осудил военный трибунал войск МВД по Алтайскому краю по Указу президиума ВС СССР от 26 декабря 1941 «Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий». Его приговорили к пяти годам лишения свободы.
Его дочь Татьяна в 2016 году пыталась найти информацию об отце и добиться его реабилитации. Так, в запросе в Благовещенский районный суд она рассказывает, что еще в 1942 году его призвали в трудовую армию в Тулу. В ноябре 1945 года г-на Либеля перевели на режим спецпоселения. «В сентябре получил отпуск и помогал родному колхозу убирать урожай. Задержался и попал в «дезертиры». После 13 ноября 1946 года был осужден военным трибуналом. Обвиняемых в таких преступлениях судили по статьям о воинских преступлениях», — писала дочь г-на Либеля. Похожие запросы она направляла в архивы.
23 января 2017 года Фридиберта Либеля реабилитировали по решению прокуратуры Алтайского края. К этому моменту его, как следует из сообщений дочери, уже не было в живых.
08.02.2017 15:58
08.02.2017 15:59
08.02.2017 16:18
08.02.2017 17:10
08.02.2017 17:27
Им приказано глядеть за нами
Чтобы мы кайло вздымали да повеселей!
Чтобы мы трудом своим ударным
Гнали кубометры и гектары,
Загинались на любимой Родине своей.
А норма - доверху платформу
Я лопаткой нагружу.
Ай нормой сыт по горло!
Здесь и крылышки сложу. (с)
08.02.2017 17:35
08.02.2017 17:58
Но есть такой типаж безалаберных людей (и таких граждан в нашей стране немало), которые, стоит им где-то присесть, сразу организуют вокруг себя свинарник. Они полагают, что законы написаны не для них. Они так и норовят перейти дорогу на красный свет. Их прямо-таки тошнит от чистоты и порядка. Этим ублюдкам объясняешь, что можно жить по человечески, показываешь на конкретном примере, а они все равно норовят свои рылом нырнуть в грязь. Этим дегенаратам в школе объясняли, что курение, наркотики и алкоголь вредны для здоровья, но они не слышат здравых аргументов и продолжают травить свой организм. Если они и работают, то только из под палки. И вот такой, типаж людей, действительно, нуждается в палке и принуждении. Чем жестче с ними - тем эффективнее. А по доброму с ними никак нельзя. Доброту они воспринимают за слабость.
08.02.2017 18:37
08.02.2017 18:44
У Гитлера тоже был порядок. Нойе орднунг назывался. Только Гитлер уничтожал соседние народы, а твой уголовник Сралин - свой.
08.02.2017 19:21
08.02.2017 19:43
08.02.2017 20:07
08.02.2017 20:12
Они 70 лет савейской власти строем ходили. До сих пор боятся шеренгу нарушить. Генетические рабы, с благодарностью принимающие пинки сапогом в зубы от Хозяина.
08.02.2017 20:22
08.02.2017 23:00
Ты, придурок жирнономордый, опять фанфурик боярышника заглотил и л и так раззомбироваться не можешь?))) В Аскате -то на месте своей альмаматер -вспомогательной школы давно был?