Петр Фризен продолжает «нелегально» трудиться в администрации Барнаула?

08.02.2017 16:30
Бывший первый замглавы администрации Барнаула Петр Фризен, покинувший свой пост в связи с истечением контракта еще 9 января, по-прежнему ходит в здание мэрии как на работу, проводит встречи с посетителями и занимается документами. При этом якобы кабинет г-на Фризена предназначался новобранцу в составе горадминистрации Юрию Ереемеву.
Как утверждают источники «Банкфакса», трудоголизм экс-чиновника в скором времени может быть подкреплен какой-либо общественной нагрузкой. Ожидается, что в ближайшие недели будет объявлено, что Петр Фризен получит должность советника при сити-менеджере Барнаула Сергее Дугине. В данном случае новая должность почти наверняка не будет подкреплена материально, скорее, это формат, который оптимально подошел бы и самому г-ну Фризену, к удивлению ряда наблюдателей, все-таки выпавшего в 2017 году из обоймы. Кроме того, по данным инсайдеров, не исключен вариант, при котором экс-первый замглавы горадминистрации получит место во главе некой общественной организации. Впрочем, точной информации на этот счет пока нет.
Любопытно, что из-за «усердия» Петра Фризена свою постоянную «прописку» в стенах городской администрации никак не может обрести бывший глава администрации Центрального района Барнаула Юрий Еремеев. В начале года он получил пост председателя организационно-контрольного комитета в администрации города. Ему должен был перейти кабинет Петра Фризена, но последний пока не спешит освобождать площадь.
Напомним, на смену г-ну Фризену пришел Вячеслав Франк, ранее работавший в администрации Барнаула в должности замглавы по градостроительству и земельным отношениям. Срок контракта г-на Фризена истек 9 января, однако еще в декабре прошлого года общественность была уверена, что 70-летний «серый кардинал» барнаульской политики задержится на своем посту как минимум до начала следующей осени, пока не пройдут выборы в гордуму. В числе возможных преемников Фризена ранее назывался амбициозный выходец из силовых структур Вячеслав Новиков, со скандалом покинувший ГУВД Алтайского края в 2011 году и в настоящее время возглавляющий Октябрьский район города.
В полномочия Петра Фризена входили организация деятельности администрации города и иных органов местного самоуправления по вопросам разработки и реализации информационной, кадровой и правовой политики, организационно-контрольной, мобилизационной, архивной и административно-хозяйственной деятельности, связей с общественностью, запись актов гражданского состояния, а также организация и проведение выборов в органы госвласти и местного самоуправления на территории города.
Кроме того, г-н Фризен руководил работой комиссий по наградам, по рассмотрению вопросов о назначении пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии, по восстановлению прав реабилитированных жертв политрепрессий, по рассмотрению вопросов о стаже муниципальной службы, по урегулированию конфликта интересов на мунслужбе, по формированию и подготовке резерва управленческих кадров, антитеррористической комиссии города, комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и т. п. Он осуществлял постоянное взаимодействие с руководством и депутатами БГД, федеральными и региональными органами госвласти.
Добавим, в текущем году обновленной управленческой команде Барнаула предстоит ряд испытаний. Одно из них — принятие нового Генерального плана, проект которого вызвал большое количество критических замечаний со стороны общественности и архитектурного сообщества. Еще одно испытание — выборы БГД и последующее назначение народными избранниками главы города.
Фото: сайт администрации Барнаула
08.02.2017 16:51
08.02.2017 16:53
08.02.2017 17:02
08.02.2017 16:51 Делать такие вбросы не серьезно. Его возраст надежд не оставляет... Думается, что его общественная деятельность будет связана с гор. Думой.
08.02.2017 17:28
08.02.2017 17:29
С учетом опыта не знаю, а с учетом возраста пора бы уже назначиться в какой-нибудь приход и о душе подумать.
08.02.2017 17:30
08.02.2017 17:35
08.02.2017 17:47
Был такой, Колокоша (Колокольников), сам видел это... Только один брательник был уже там...
08.02.2017 18:09
08.02.2017 18:14
08.02.2017 18:27
1. Нам денег не надо - работу давай?
2. Устраивается Изя на работу кладовщиком. Его вводят в курс дела:
- Вот здесь у нас плиточка импортная!
- Таки хорошо!
- А здесь у нас обувь шведская!
- Прекрасненько...
- А вот здесь у нас икра и коньяк!
- Замечательно!
- Вот только знаете, зарплата у нас маленькая...
- Таки что, у вас тут еще и деньги платят?
08.02.2017 19:00
08.02.2017 19:03
НО И ГЛУБОКО НЕ ВСПАШЕТ
Придумайте себе ник , зачем брать чужое, вас так Фризена учит?
08.02.2017 20:10
08.02.2017 20:34
08.02.2017 20:40
08.02.2017 20:10 Была мутная и смешная (по сравнению с теперешними аппетитами) история, бородатая при бородатая со строительством коттеджей (в купе с Бавариным) где то у Лебяжки, служил он в то время начальником управления ГИБДД. Жалобы дошли до Москвы, публикации в СМИ ... Он потом восстановился в налоговую полицию и дослужил до выслуги лет, вышел в отставку в звании полковника. Так что все хепиэнд
08.02.2017 21:25
Вопрос кто кого переживет здесь не стоит. Это вообще другое ведомство решает...
08.02.2017 21:30
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Выйти к бандитам что ли? Как-то подозрительны эти встречи чиновников с бандитами.
08.02.2017 21:33
Кто ваш чувак? Бандит? Вы с какого-то тюремного сайта сюда пришли?
08.02.2017 21:41
08.02.2017 21:43
Большинство лошадей быстро осваивали арифметику. При сцепке каждая вагонетка издавала громкий щелчок. Нормой для лошади были три вагонетки. Попытки заставить их тянуть четыре вагонетки, не приводили ни к чему. Савраски по щелчкам определяли, что им прицепили лишний груз. И даже не пытались стронуть воз с места. Просто стояли и ждали, когда лишнее отцепят.
08.02.2017 22:18
09.02.2017 00:14
09.02.2017 00:26
заметил что при Карлине столько пенсов милиционеров пришло в краевую и городскую власть, при любом другом губернаторе их было значительно меньше, но что характерно на втростепенные роли, в завхозы в основном.
09.02.2017 03:01
09.02.2017 07:52
09.02.2017 08:02