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Главная Лента новостей Петр Фризен продолжает «нелегально» трудиться в администрации Барнаула?

Петр Фризен продолжает «нелегально» трудиться в администрации Барнаула?

08.02.2017 16:30

Бывший первый замглавы администрации Барнаула Петр Фризен, покинувший свой пост в связи с истечением контракта еще 9 января, по-прежнему ходит в здание мэрии как на работу, проводит встречи с посетителями и занимается документами. При этом якобы кабинет г-на Фризена предназначался новобранцу в составе горадминистрации Юрию Ереемеву.

Как утверждают источники «Банкфакса», трудоголизм экс-чиновника в скором времени может быть подкреплен какой-либо общественной нагрузкой. Ожидается, что в ближайшие недели будет объявлено, что Петр Фризен получит должность советника при сити-менеджере Барнаула Сергее Дугине. В данном случае новая должность почти наверняка не будет подкреплена материально, скорее, это формат, который оптимально подошел бы и самому г-ну Фризену, к удивлению ряда наблюдателей, все-таки выпавшего в 2017 году из обоймы. Кроме того, по данным инсайдеров, не исключен вариант, при котором экс-первый замглавы горадминистрации получит место во главе некой общественной организации. Впрочем, точной информации на этот счет пока нет.

Любопытно, что из-за «усердия» Петра Фризена свою постоянную «прописку» в стенах городской администрации никак не может обрести бывший глава администрации Центрального района Барнаула Юрий Еремеев. В начале года он получил пост председателя организационно-контрольного комитета в администрации города. Ему должен был перейти кабинет Петра Фризена, но последний пока не спешит освобождать площадь.

Напомним, на смену г-ну Фризену пришел Вячеслав Франк, ранее работавший в администрации Барнаула в должности замглавы по градостроительству и земельным отношениям. Срок контракта г-на Фризена истек 9 января, однако еще в декабре прошлого года общественность была уверена, что 70-летний «серый кардинал» барнаульской политики задержится на своем посту как минимум до начала следующей осени, пока не пройдут выборы в гордуму. В числе возможных преемников Фризена ранее назывался амбициозный выходец из силовых структур Вячеслав Новиков, со скандалом покинувший ГУВД Алтайского края в 2011 году и в настоящее время возглавляющий Октябрьский район города.

В полномочия Петра Фризена входили организация деятельности администрации города и иных органов местного самоуправления по вопросам разработки и реализации информационной, кадровой и правовой политики, организационно-контрольной, мобилизационной, архивной и административно-хозяйственной деятельности, связей с общественностью, запись актов гражданского состояния, а также организация и проведение выборов в органы госвласти и местного самоуправления на территории города.

Кроме того, г-н Фризен руководил работой комиссий по наградам, по рассмотрению вопросов о назначении пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии, по восстановлению прав реабилитированных жертв политрепрессий, по рассмотрению вопросов о стаже муниципальной службы, по урегулированию конфликта интересов на мунслужбе, по формированию и подготовке резерва управленческих кадров, антитеррористической комиссии города, комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и т. п. Он осуществлял постоянное взаимодействие с руководством и депутатами БГД, федеральными и региональными органами госвласти.

Добавим, в текущем году обновленной управленческой команде Барнаула предстоит ряд испытаний. Одно из них — принятие нового Генерального плана, проект которого вызвал большое количество критических замечаний со стороны общественности и архитектурного сообщества. Еще одно испытание — выборы БГД и последующее назначение народными избранниками главы города.

Фото: сайт администрации Барнаула

Справка:

Петр Фризен родился 10 января 1947 года в поселке Тальменка. В 1978 году окончил Барнаульский государственный педагогический институт, в 1982 году — академию МВД СССР. В 1969 году начал трудовую деятельность мастером производственного обучения, военруком в барнаульском ГПТУ-7. В 1975-1994 годы проходил службу в УВД Алтайского крайисполкома. В 1994-1996 годах - служба в Управлении Департамента налоговой полиции по Алтайскому краю. В 1996 году назначен начальником контрольно-аналитического управления администрации Барнаула. В 2004 году – председателем организационно-контрольного комитета городской администрации. С ноября 2005 года - замглавы администрации Барнаула, руководитель аппарата. В марте 2011 года переведен на должность первого замглавы администрации.

Кандидат юридических наук, доцент. Награжден медалями «За безупречную службу» II и III степени, нагрудными знаками «Заслуженный работник МВД», «За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года», медалью «За заслуги в труде», почетным знаком «С благодарностью, Барнаул», благодарностью председателя ЦИК РФ, юбилейной медалью Алтайского края.

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Комментарий

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Комментариев 27
БФксу

08.02.2017 16:51

Уважаемые! Не знаю Ваши источники, но они явно слабенькие, или всё написанное - фантазии. С учётом опыта Петра Дмитриевича готовится его назначение в Полпредстве СФО.
надо же!

08.02.2017 16:53

так не любить своих внуков
"Всезнайке"

08.02.2017 17:02

БФксу
08.02.2017 16:51 Делать такие вбросы не серьезно. Его возраст надежд не оставляет... Думается, что его общественная деятельность будет связана с гор. Думой.
Он вечен!

08.02.2017 17:28

Я не верил, что он уйдет просто так, и оказался прав!
Информированному

08.02.2017 17:29

БФксу писал(а):
С учётом опыта Петра Дмитриевича готовится его назначение в Полпредстве СФО.


С учетом опыта не знаю, а с учетом возраста пора бы уже назначиться в какой-нибудь приход и о душе подумать.
Горожанка

08.02.2017 17:30

Старый конь борозду не испортит! Почему бы не помочь молодым назначенцам, имея богатейший опыт. Я помню, как он не побоялся выйти к обнаглевшим братьям /забыла фамилию/, державшим в страхе весь город. Пусть работает и будет здоровым!
Горожанке

08.02.2017 17:35

Не,не,не! Если его не уберут, он и третьего главу подставит "под дело", а сам продолжит самоотверженный труд
гость

08.02.2017 17:47

Горожанка писал(а):
Я помню, как он не побоялся выйти к обнаглевшим братьям /забыла фамилию/, державшим в страхе весь город.

Был такой, Колокоша (Колокольников), сам видел это... Только один брательник был уже там...
Serg 1

08.02.2017 18:09

Да вообще-это наш чувак,не войте,быдло банкфакское!
гостЮ 08.02.2017 17:47

08.02.2017 18:14

А чо Колокольниковы то ??? Вадик вообще милейший человек !!! Вроде как просторы Краснодарского края осваивает.
Мистер Вульф

08.02.2017 18:27

"Как утверждают источники «Банкфакса», трудоголизм экс-чиновника в скором времени может быть подкреплен какой-либо общественной нагрузкой."

1. Нам денег не надо - работу давай?
2. Устраивается Изя на работу кладовщиком. Его вводят в курс дела:
- Вот здесь у нас плиточка импортная!
- Таки хорошо!
- А здесь у нас обувь шведская!
- Прекрасненько...
- А вот здесь у нас икра и коньяк!
- Замечательно!
- Вот только знаете, зарплата у нас маленькая...
- Таки что, у вас тут еще и деньги платят?
МНЕНИЕ

08.02.2017 19:00

Застрял как ржавый гвоздь в доске!
Истинная Горожанка

08.02.2017 19:03

Горожанка писал(а):
Старый конь борозду не испортит!


НО И ГЛУБОКО НЕ ВСПАШЕТ


Придумайте себе ник , зачем брать чужое, вас так Фризена учит?
гость

08.02.2017 20:10

Рано радуетесь, он вас всех переживет. Интересно, а почему он ушел из милиции, судя по справке не выработал выслугу лет?
Bratka

08.02.2017 20:34

гостю: Его депутаты Барнаульского городского Совета народных депутатов (был такой законодательный орган) нагнали. Там прям вакханалия какая-то приключилась!
Ветеран

08.02.2017 20:40

гость
08.02.2017 20:10 Была мутная и смешная (по сравнению с теперешними аппетитами) история, бородатая при бородатая со строительством коттеджей (в купе с Бавариным) где то у Лебяжки, служил он в то время начальником управления ГИБДД. Жалобы дошли до Москвы, публикации в СМИ ... Он потом восстановился в налоговую полицию и дослужил до выслуги лет, вышел в отставку в звании полковника. Так что все хепиэнд
Гостья

08.02.2017 21:25

гость писал(а):
Рано радуетесь, он вас всех переживет.

Вопрос кто кого переживет здесь не стоит. Это вообще другое ведомство решает...
Гость

08.02.2017 21:30

выйти к ... державшим в страхе весь город.
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Выйти к бандитам что ли? Как-то подозрительны эти встречи чиновников с бандитами.
гость

08.02.2017 21:33

Serg 1 писал(а):
Да вообще-это наш чувак,не войте,быдло банкфакское!


Кто ваш чувак? Бандит? Вы с какого-то тюремного сайта сюда пришли?
гость

08.02.2017 21:41

Из налоговой полиции тоже поперли. Какие то трубы спер себе на дом строящийся. Вообще мелочный воришка был, пока не дорвался.
В. Овчинников. "Назад в будущее"

08.02.2017 21:43

Лошади в шахту опускались лишь один раз. Прямо здесь для них была выстроена конюшня. Несмотря на то, что со временем большинство лошадей под землей слепли, все другие чувства у них развивались необыкновенно.
Большинство лошадей быстро осваивали арифметику. При сцепке каждая вагонетка издавала громкий щелчок. Нормой для лошади были три вагонетки. Попытки заставить их тянуть четыре вагонетки, не приводили ни к чему. Савраски по щелчкам определяли, что им прицепили лишний груз. И даже не пытались стронуть воз с места. Просто стояли и ждали, когда лишнее отцепят.
ему дома скукота и баню лень топить каждый день

08.02.2017 22:18

сила привычки - на работу , как на праздник !
ТУПИЗМ!

09.02.2017 00:14

ГНАТЬ ВЕСЬ ПРЕСТАРЕЛЫЙ КУРЯТНИК НА ПИНКАХ ИЗ АДМИНИСРАЦИИ!
я

09.02.2017 00:26


заметил что при Карлине столько пенсов милиционеров пришло в краевую и городскую власть, при любом другом губернаторе их было значительно меньше, но что характерно на втростепенные роли, в завхозы в основном.
Архитектор Леонид Гладких

09.02.2017 03:01

В этом ничего нового и вредного нет пользу доставляя делу !. Например мои друзья, прошедшие службу в Советской Армии, начальный уровень руководства коллективом, и теперь вышедшие на пенсию--прекрасно дежурят в своих же управлениях немалую материальную пользу составляя.
Я за Фризена

09.02.2017 07:52

Судя по обилию комментариев, Петр Дмитриевич никого не оставил равнодушным, даже тех, кто что-то просто о нем слышал, не говоря о тех кто хотя бы раз с ним общался. А это в наше время уже не мало! Не важно в каком качестве, но опыт таких людей должен использоваться новым поколением. А быть Иванами не помнящими родства и не знающими, что такое есть "преемственность" в управлении, будут регулярно вводить страну в "майданы", на которых простым смертным дозволено лишь поорать и покидать в полицейских бутылки с "молотовым". Если хотим такой себе путь, то можем и дальше хаять, то Сталина, то Хрущева, то Брежнева... И где мы теперь? В США при всех проблемах и тараканах у "главного", тот остается "мистер Президент" навечно! Уважать нужно свою историю и людей, в неё вкладывающих силы, душу и время! А по тексту 90% выдумка, точно знаю.
Костя

09.02.2017 08:02

Дойдёт скоро очередь до ФРИЗЕН и до франка все иде по плану и ни кого они к себе со стороны не запустят слишком терять много а Дугина они подставят это однозначно