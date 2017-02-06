Петр Фризен продолжает «нелегально» трудиться в администрации Барнаула?

Бывший первый замглавы администрации Барнаула Петр Фризен, покинувший свой пост в связи с истечением контракта еще 9 января, по-прежнему ходит в здание мэрии как на работу, проводит встречи с посетителями и занимается документами. При этом якобы кабинет г-на Фризена предназначался новобранцу в составе горадминистрации Юрию Ереемеву.

Как утверждают источники «Банкфакса», трудоголизм экс-чиновника в скором времени может быть подкреплен какой-либо общественной нагрузкой. Ожидается, что в ближайшие недели будет объявлено, что Петр Фризен получит должность советника при сити-менеджере Барнаула Сергее Дугине. В данном случае новая должность почти наверняка не будет подкреплена материально, скорее, это формат, который оптимально подошел бы и самому г-ну Фризену, к удивлению ряда наблюдателей, все-таки выпавшего в 2017 году из обоймы. Кроме того, по данным инсайдеров, не исключен вариант, при котором экс-первый замглавы горадминистрации получит место во главе некой общественной организации. Впрочем, точной информации на этот счет пока нет.

Любопытно, что из-за «усердия» Петра Фризена свою постоянную «прописку» в стенах городской администрации никак не может обрести бывший глава администрации Центрального района Барнаула Юрий Еремеев. В начале года он получил пост председателя организационно-контрольного комитета в администрации города. Ему должен был перейти кабинет Петра Фризена, но последний пока не спешит освобождать площадь.

Напомним, на смену г-ну Фризену пришел Вячеслав Франк, ранее работавший в администрации Барнаула в должности замглавы по градостроительству и земельным отношениям. Срок контракта г-на Фризена истек 9 января, однако еще в декабре прошлого года общественность была уверена, что 70-летний «серый кардинал» барнаульской политики задержится на своем посту как минимум до начала следующей осени, пока не пройдут выборы в гордуму. В числе возможных преемников Фризена ранее назывался амбициозный выходец из силовых структур Вячеслав Новиков, со скандалом покинувший ГУВД Алтайского края в 2011 году и в настоящее время возглавляющий Октябрьский район города.

В полномочия Петра Фризена входили организация деятельности администрации города и иных органов местного самоуправления по вопросам разработки и реализации информационной, кадровой и правовой политики, организационно-контрольной, мобилизационной, архивной и административно-хозяйственной деятельности, связей с общественностью, запись актов гражданского состояния, а также организация и проведение выборов в органы госвласти и местного самоуправления на территории города.

Кроме того, г-н Фризен руководил работой комиссий по наградам, по рассмотрению вопросов о назначении пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии, по восстановлению прав реабилитированных жертв политрепрессий, по рассмотрению вопросов о стаже муниципальной службы, по урегулированию конфликта интересов на мунслужбе, по формированию и подготовке резерва управленческих кадров, антитеррористической комиссии города, комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и т. п. Он осуществлял постоянное взаимодействие с руководством и депутатами БГД, федеральными и региональными органами госвласти.

Добавим, в текущем году обновленной управленческой команде Барнаула предстоит ряд испытаний. Одно из них — принятие нового Генерального плана, проект которого вызвал большое количество критических замечаний со стороны общественности и архитектурного сообщества. Еще одно испытание — выборы БГД и последующее назначение народными избранниками главы города.