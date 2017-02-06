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секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

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Главная Лента новостей Выход Найден: каменские справедливороссы массово покинули ряды оппозиции

Выход Найден: каменские справедливороссы массово покинули ряды оппозиции

09.02.2017 08:34

8 февраля на заседании Каменского районного Совета депутатов 11 депутатов фракции «Справедливая Россия» неожиданно примкнули к «партии власти». Эту информацию официально подтвердили в региональном отделении единороссов. Тем самым эсеры зачеркнули собственную победу, одержанную год назад на выборах, когда им удалось отвоевать целых 15 мандатов в сравнении с четырьмя у депутатов «Единой России».

По словам секретаря Каменского местного отделения «Единой России» Виктора Ноздрина, изначально в состав созданной накануне фракции «партии власти» вошли пять депутатов «Единой России» Каменского районного Собрания депутатов VII созыва – Виктор Штрак, Елена Зозуля, Сергей Широков, Анатолий Генш и Алексей Хоренко. Однако в ходе заседания еще 11 депутатов райсовета собственноручно написали заявления о вступлении в ряды ЕР. Все они – депутаты, прошедшие в райсовет от «Справедливой России»: председатель Совета Виктор Кашицин, депутаты: Татьяна Кашицина, Лариса Кригер, Наталья Горяинова, Евгений Найден, Николай Найден, Иван Панченко, Юрий Варавин, Дмитрий Фокин, Андрей Сурмин и Вячеслав Каменский. Поскольку все перечисленные депутаты не являются членами партии «Справедливая Россия», для вступления во фракцию ЕР им было достаточно лишь написать заявление.

Общим решением фракции ее возглавил Виктор Штрак. Он полагает, что причиной массового перехода справороссов во фракцию «Единой России» послужили заслуги депутатов ЕР. «За год практического безвластия в районе депутаты убедились на собственном опыте, что одно дело мечтать о благополучии избирателей и убеждать их в правильности, и совсем другое – реально, ежедневно работать над этим. У «Единой России» в регионе много отличных проектов, и мы хотим, чтобы они были реализованы у нас. Добиться этого можно только в том случае, если мы будем работать вместе. Не противостоять, а именно работать с общей целью и на общий результат. Поэтому эсеры коллегиально приняли решение о переходе к «Единой России», - заявил Виктор Штрак.

Между тем другой важной причиной массового выхода справоросов из состава фракции мог послужить пример краевых коллег по законодательному цеху. Напомним, ровно неделю назад - 1 февраля сразу два депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания – Алексей Найден и Павел Шумихин, приняли решение выйти из состава фракции СР и вступить во фракцию «Единая Россия». «Мои цели совпадают с целями наших районных депутатов. Ведь, по сути, все партии работают ради одного: чтобы сделать лучше и комфортнее жизнь людей. Я, как одномандатник, выступаю в защиту жителей моего округа, этим же занимаются и районные депутаты, поэтому разногласий быть не может. Цели у нас одни, а вот возможности разные: у меня их теперь чуть больше», - заявил тогда Алексей Найден. Не исключено, что районные депутаты прислушались к коллеге и последовали его примеру.

Федор Найден уже успел откреститься от славы эсера-оппозиционера. Избранный в середине января главой Каменского района он в первые дни после вступления в должность поспешил расставить точки над i, заявив, что не является ни оппозиционером, ни справедливороссом. Г-н Найден назвал себя хозяином, который хочет опираться в своей работе не на какие-то политические силы, а на сам народ, который, по его словам, и попросил его вновь пойти во власть.


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Комментарий

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Комментариев 54
кум

09.02.2017 09:07

Совершенно необоснованно заявлять о том, что СР является некоей "оппозицией", достаточно взглянуть как они дуют в одну дуду при голосованиях с ЕР, да и личность их бородатого лидера, сидевшего в питерской мэрии в соседнем с Путиным кабинете, сомнений в его преданности вождю не вызывает. А перебежки - 146% что эти акции происходят по команде сверху. Какая-то спланированная кампания кремля. Оценочное суждение. Поживем-увидим.
М-дяяя....

09.02.2017 09:12

Эпичная "Битва на Оби" завершилась сдачей в плен победителей. И как год назад справедливороссы предлагали записать в учебники пример их победы в Камне, так и сегодня необходимо запомнить этот великий пример - ярчайший пример политической проституции
мнение

09.02.2017 09:15

Вот они политические прос...тки!!!
Маевич

09.02.2017 09:23

Я еще в октябре Вакаеву говорил: "Будь благодарен своим соратникам!" И сколько грязи он на меня вылил. Сложно говорить, что и как там внутри партии, но с таким руководителем скоро половина состава СР сбежит, куда угодно. Люди ищут где лучше. Судя по всему, после смены начальства в ЕР на Алтае, в партии власти стало комфортнее людям работать, вот и уходят сюда!
Рубцовчанин

09.02.2017 09:26

Интересно, кандидат в сити-менеджеры от СР депутат Криволапов на ближайшем заседании ГСД будет голосовать за себя любимого или, как фракция ЕР - за его корешка Фельдмана?
Местный

09.02.2017 09:26

фотография с Мироновым у них есть, теперь с Медведевым захотели сфотаться
123

09.02.2017 09:28

Вакаев не в курсе? Ему не позвонили? После таких событий ему надо уходить с поста секретаря СР, сложить полномочия депутата АКЗС и забыть про политику.
СР

09.02.2017 09:31

А Вакаеву хоть ссы в глаза все как с гуся вода.
Каменец

09.02.2017 09:32

Все сруны да сруны, теперь людьми стали!
нормально

09.02.2017 09:54

надо понимать есть точки понимания и соприкосновения с властью . не может муниципалитет выжить без краевой помощи! какая разница в какой они партии лиш бы от этого был толк и бюджету было легче.главное это люди ,жители каменского района что б тепло было в квартирах и дороги чистились на освещенных улицах, а то что кто там вступил в другую фракцию -это просто определенное решение.
Мистер Вульф

09.02.2017 10:09

Не бросай друга в биде!
Мыслитель

09.02.2017 10:19

Для вступления в Единую россию надо сдать единственный экзамен - обмануть народ.
Андрей

09.02.2017 10:22

А потом массово побегут из ЕР в условный ОНФ, как команда поступит или времена изменятся, как в свое время из КПСС по Демвыборам всяким разбежались
Хрень какая-то

09.02.2017 10:23

Странное у нас законодательство.
Если они шли по партийным спискам, почему после ухода из партии за ними сохраняются мандаты?
За них в другом партийном списке никто не голосовал.
Какая-то "Свадьба в Малиновке" получается
вася

09.02.2017 10:27

Политическая проституция это тоже древнейшая профессия. Она была, есть и будет во все времена. В новейшей истории края это не единичный факт. Не так давно коммунисты собирали всю шваль, которая сегодня болтается по тюрьмам и сылкам, можно вспомнить и другие примеры. Эта кодла бессовестно надула своих избирателей, плюнула всем каменцам в лицо. Наверное так и надо, будете знать за кого голосовать, использовали их как изделие 2 и на помойку. Зачем ЕР это баранье стадо? Убей , не понимаю. Изменится ситуация и они первыми бросятся рвать глотки однопартийцам, и снова перекрасятся. Нет слов.
просто гость

09.02.2017 10:30

Скока же в Камне этих найдёнышей для единороссов?
это не хрень

09.02.2017 10:33

Найден в очередной раз показывает, кто в Камне хозяин и как надо управлять. Он в очередной раз доказал, что выиграла выборы не СР, а Найден. Пусть теперь справоросы покажут, как они могут выборы выиграть без Федора Николаевича. Смачный плевок в сторону Терентьева с его партийной и фракционной дисциплиной.
интересно

09.02.2017 10:35

А.В.Вакаев! Сообщите, пожалуйста, позицию бюро реготделения партии по этому факту. Только не Вашу, а бюро.
КВН г Славгорода

09.02.2017 10:40

Как унас в Славгороде были одномандатниками, а когда купили то за мясо голоса , то за мешок сахара , то за бутылку спирта и пролезли вдруг все стали пидросиками и в Славгороде снова старая одна непобедимая КПСС во главе с вновь воскресшим , но только чуть пьяным главой города . Не с кем больше на сесиях стебаться ,разве , что сами себе морды понабьют из-за делёжки вкусненького. А в Камне народ действительно хотел депутата от СР , а получил от ЕР, вот такая загогулина у нас в РАСЕЕ.
Да...

09.02.2017 10:42

"Одной рукой даем, другой забираем" - из блога Вакаева. По Фрейду прямо.
маевичу

09.02.2017 10:51

Маевич писал(а):
И сколько грязи он на меня вылил.


да тебя утопить в этой грязи мало! кровавые мальчики из Донбасса по ночам не приходят?
свой

09.02.2017 11:01

"Все сруны да сруны, теперь людьми стали!" (с). Были срунами - стали едреснёй!
Кузнецова Т.А.

09.02.2017 11:19

Всё просто
Я бывший руководитель местного отделения " СР" в Благовещенском районе , поэтому расскажу всё как есть , не кривя душой . В прошлом году я приняла решение больше не переизбираться на пост руководителя , сказав : " Ищите кого хотите" , после того как поучаствовала в двух избирательных компаниях -губернаторской и в АКЗС , увидев всю " кухню " Алтайского рег.отделения изнутри . там последнее слово всегда за Терентевым А.В. , который является денежным кошельком рег.отделения . И этим всё сказано . Для него политика , это ДОПОЛНЕНИЕ к его бизнесу . Отсюда такая невнятная политика по отношению к администрации края . Он на съездах , когда выступает всегда говори : " Они..." КТО ОНИ НЕ ПОНЯТНО ???
Объективно - в алтайском рег.отделении много хороших ребят и я с уважением отношусь в том числе к Вакаеву В . , но все они заложники Терентьева А.В. Было обидно за Олега Боронина , который во время избирательной компании на собственном почти голом энтузиазме колесил по районам края . Тогда мне уже стало понятно , заинтересован ли Терентьев А.В. РЕАЛЬНО противостоять команде губернатора Карлина .
Лично мне как НАСТОЯЩЕЙ буйной такая мышиная возня не интересна .
Что говорить по рег.отделение , на федеральном уровне все яркие , харизматичные личности
от Миронова ушли , тоже будет и с Терентьевым , если он раньше не бросить эти партийные игры .
Вредный

09.02.2017 11:28

Ребята, вы уж точно определитесь вы чьих будете, чьи холопы то есть? Если вы прихвостни буржуинов с рыночно-воровской брядтной в голове, то и нечего лазить по СР и ЛДПР (а раньше еще были аграрная партия, родина и т.п.) . сразу идите в ЕР, правда там все места заняты. А изображать из себя какую то опозицию партиям обманкам, созданным Кремлем и по его указанию присоединяющимся к ЕР, смешно, а за голосовавших за это простых людей опять таки стыдно.
Витек

09.02.2017 11:30

Найден всех родственников сделал депутатами разных уровней и себя руководителем. Разве здесь не попахивает коррупционной составляющей? Блат как минимум присутствует... Это нормально, вот так в открытую?
А каменцы теперь заслуживают утонуть в г...не еще лет на пять, за свой тупой выбор. Это ж надо выбрать себе главой человека с замашками братка из 90-х. Ну теперь пусть живут в своем сраном пгт, нормальные люди давно уехали от такой власти. Они думали пусть будет бандит, чей сын сбивал человека, лишь фонарики на улицах светили?
СР тоже заслуживает слива в унитаз, правда часть дебилов все равно ставит за них галку. За связь с такими персонажами как найден и маевич эту партию надо разогнать
для ср

09.02.2017 11:33

Это просто помойка! Если бы оставили графу против всех, копец выборам.
Респект "вредному"!!!

09.02.2017 11:34

Вредный писал(а):
сразу идите в ЕР, правда там все места заняты.
витьку

09.02.2017 12:03

Не желайте другим зла.

В Барнауле ничем не лучше, если по-честному.
и ещё

09.02.2017 12:10

смертельное ДТП с участием Дмитрия Найдена произошло не в Камне.
http://www.nashinovosti.tv/?p=19211
16.06.2016
"И похоже, Дмитрий действительно может оказаться невиновным. Краевой следственный комитет рассмотрел ошибку в расследовании дела по факту ДТП. Оказалось, что схема происшествия, которая была составлена сразу после аварии, и та, что оказалась в уголовном деле, отличаются. По факту такой нестыковки СКР возбудил уголовное дело о фальсификации доказательств."

Пока суд, да дело. Дмитрий Найден в сентябре 2016 стал депутатом городского совета г. Камень-на-Оби.

Так что в Камне, что в крае все погрязло уже во лжи и в коррупции.
зема

09.02.2017 12:57

Вся политическая система России:"На улице на стене висят два портрета. Слева - кандидат в депутаты, справа - "Его разыскивает полиция". Подходит старушка. Долго смотрит, потом вздыхает и говорит: "Эх, кого же выбрать-то?.. Справа-то вроде симпатичнее" Бабки решают все....
да это я

09.02.2017 13:32

Если вникать в детали и давать оценку дискуссии, можно написать целый научный трактак. Но так как он никому не интересен, а у всех НИКОносцев сложилось устойчивое мнение в справедливости только СВОЕЙ позиции, то бодаться с кем- либо не имеет никакого смысла. И все же. Первое. Сам Миронов как-то признал, что СР - никакая не оппозиция. Партия создавалась по кремлевским лекалам, чтобы на выборах отрезать одну штанину у КП РФ. Отрезали. Проект удался. Коммунистов, благодаря появлению "МИРОНОносцаев подсадили на щетки на выборах, и Россия вновь обрела политическую сбалансированность и девственность: парламентская партия, в названии которой есть слово "справедливая", - это уже заявка на политическое долголетие в обойме парламентских партий страны.. Миронов сдал дела в Питере и умыкнул в Москву. Повзвизгивал против отдельных зигзагов правительства, а когда устаканились все проблемы , в том числе и личного характера, рулевой оппозиции медленно стал сворачивать в сторону: быть попутчиками в салоне политической государственной машины мягче и гораздо комфортнее, чем трястись в кузове, где отведено место для оппозиции.Это претензии - к Миронову. Терентьеву , бизнесмену, не до народа. В эти игры он наигрался, и простая миллионная сумка для жены вызывает теперь более нежный трепет, чем борьба за социальную справедливость русского народа .Именно поэтому дрогнули ряды справроссов в Камне-на -Оби! А фаланги депутатов, над которыми на выборах реяли знамена Миронова, отмаршировали в стан соперников и там разбили свой лагерь. Мирононовцы - это ныне аморфная безвольная партия без политического, финансового и кадрового ресурса.- пусть не ообижается Влад Вакаев, которого я уважаю, но риторика борьбы уже не для нее. А реальная сила, которая способна созидать, а неповизгивать в подворотне- это партия власти.Найден позиционирует себя как хозяин, созидатель, собиратель каменских земель и стабилизатор местной власти. Вот пусть и опирается со товарищи на те реальные силы ЕР
всезнаю

09.02.2017 14:10

ой, а как же теперь идейный вдохновитель СР в Камне, который все силы отдает служению партии - Железовский? А как плохо депутаты от СР отзывались весь год о партии власти! А теперь оказывается все хорошо и не было никакой "битвы". Как в глаза-то теперь людям смотреть будете?
да это я

09.02.2017 14:11


"исход" найденовцев в партию власти- означает ли он ренегатство? С точки зрения морали,- конечно. Но...Не факт, что появление и второе пришествие Найдена во власть северной столицы Алтая может быть омрачено его новым "окрасом" : от него не особо ждут программных реляций, но уже оценили его усилия по тому, что в городе за кои-то времена на мрачных и беспросветных улицах с раздолбаным асфальтом зажглись лампочки Ильича, напомнив, что уличное освещение- не роскошь, а данность будней провинциального городка в первой четверти 21 века.. Все знают и о том, что в фарватере его пути из Барнаула в Камень пошли эшелоны с углем, а густо заселенные чиновниками многочисленные кабинеты двух предыдущих администраций прореживаются как свекольные рядки в период формирования бутона. Он обязательно разберется с "уплотнением" лишних людей в администрациях, двух абсолютно никому не нужных местных газет, в коих по многочисленным и единодушным мнениям каменцев не найти доброго материала, ни профессиональной статьи, ничего кроме набившей оскомину рекламы. Он " поищет" резервы наполнения бюджета и найдет подходы к дорожникам, краевым коммунальщикам и т. д. Ну а если он все это будет делать с местным отделением партии "Единая Россия", не собачиться , а сотрудничать с краевой властью,- да честь ему и хвала!
гость

09.02.2017 14:48

А еще в Камне 100 магазинов. Надо бы 99 закрыть. Все равно в них, кроме набивших оскомину продуктов, ничего нет
Гладиатор

09.02.2017 14:57

Каменские депутаты как тот еврей то в говно,то в ДСАФ.Оценивать решение избранников думаю будет население.Кто хоть раз предал тому веры нет.А в это время пока народ в эйфории от того,что засветились две улицы Федя Найден приступил к своему любимому занятию - увеличение потребительской корзины семьи.В администрации хаос,возвращаются верные спутники правления Феди:безграмотность стукачество.Одно не понятно зачем ЕР вся эта мутная бригада во главе с параноиком Шпаком.Сами себя опустили ниже некуда.
Иван

09.02.2017 15:40

Сдулись.
Олег

09.02.2017 15:43

Плясов был самый лучший мэр. До сих пор все лучшие люди Камня вспоминают его как величайшего благодетеля. Салюты пускал, уху на набережной ел, праздники организовывал, парк сделал с аттракционами. День города поражал воображение масштабностью народных гуляний. Мало кто помнит, что именно при нем начали строить бассейн Аквамарин. Ведь раньше там был пустырь, но Андрей Николаевич сумел убедить край, что простым каменцам нужен спортивный объект. При этом управленце в городе хоть что-то начало меняться в лучшую сторону. Мясокомбинат расцвел, рождаемость выросла. Был бэби-бум здоровых детишек. Жаль все его добрые дела похерили. Но Андрей Николаевич передаем всем каменцам привет и с теплотой вспоминает этот уютный городишко с его набережной, рыбалкой и ухой.
Олег

09.02.2017 15:47

Забыл добавить на железную дорогу шумоизоляцию поставил тоже Плясов!
Константин Емешин

09.02.2017 15:53

КОМИЧНАЯ СИТУАЦИЯ
Вспоминаю, как кое-кто в советское время критикуя вступал в КПСС. На вопрос: "Так зачем же ты вступаешь?", отвечал: "Чтобы развалить ее изнутри".
Все это прекрасная иллюстрация полной деградации российской партийной системы. Первый признак у нас в крае был, когда губернатор Карлин после долгих раздумий признался, что сознательно вступил в "Единую Россию", чтобы решать проблемы региона. После того как происходила рокировка "Путин-Медведев-Путин" стало очевидным, что "Единая Россия" всего-лишь навсего марионетка в интересах партии бюрократии. У нас в "красном" Алтайском крае массово депутаты перешли в партию власти и бывший губернатор Суриков срочно заделался "правым". Затем в масштабе страны все парламентские партии слились в "крымском консенсусе". Два дня назад встретил одного депутата и он поделился, что сейчас со дня на день обрабатывают депутатов ЛДПР и кое-кто вынужден будет совершить такой же дрейф. ТАК ЧТО РЯДЫ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ РАЗВАЛИТЬ "ЕДИНУЮ РОССИЮ" ИЗНУТРИ МНОЖАТСЯ.
Может и мне вступить? Хотя я как-то подошел к лидеру краевой организации ветеранов и сказал, что хочу вступить в эту организацию, так он так испугался и отправил меня в районную руководство которой формирует глава района.... Смех да и только... Если бы не было так грустно.
кум

09.02.2017 16:03

Олег писал(а):
Забыл добавить на железную дорогу шумоизоляцию поставил тоже Плясов!


Сам купил и сам поставил?!? Вот это настоящий мер!!! Поди еще с каждым жителем за руку здоровался? Отец родной..
Да это ты

09.02.2017 16:21

Как вы все грамотно разложили! С такими познаниями вас надо директором каменского бассейна назначить, не меньше
проектировщик

09.02.2017 17:08

Зато в Камне хорошая рыбалка. И свежие сазаны горячего копчения на выезде в Барнаул.
Ну, что...

09.02.2017 17:21

Константин Емешин писал(а):
чтобы решать проблемы региона.

Молодца... Константин!)))
Переживающий

09.02.2017 17:24

Помогите разобраться, разве пункт 1.4 федерального закона № 184-ФЗ не говорит о том, что у "перебежчиков" в ЕР должны быть сняты депутатские полномочия?

"Статья 12. Ограничения, связанные с депутатской деятельностью

1.1. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации, не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с пунктом 4 статьи 4 настоящего Федерального закона. Указанный депутат может быть членом только той политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.
1.2. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов соответствующей политической партии, указанной в пункте 4.1 статьи 4 настоящего Федерального закона, и входящий во фракцию, может быть членом только той политической партии, во фракцию которой он входит.
1.3. Депутат, избранный в составе списка кандидатов соответствующей политической партии, указанной в пункте 4.1 статьи 4 настоящего Федерального закона, вступивший в политическую партию, которая имеет фракцию в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.
1.4. Несоблюдение требований, указанных в пункте 3 статьи 2.1 настоящего Федерального закона и пунктах 1.1 - 1.3 настоящей статьи, влечет за собой досрочное прекращение депутатских полномочий."

ст. 12, Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

Для справки в п. 4.1. говорится о прекращении деятельности политической партии.
Кузнецова Т.А.

09.02.2017 17:52

Что значит " собачиться " ?
Понравился комментарий под ником " да это я " , впечатление от который было испорчено последним предложением . Отстаивать свою точку зрения на развитие муниципального образования не значит собачиться . И сотрудничество с администрацией края - ООО " Локоть" может быть разным . Писать под своей ФИО не боюсь, т.к. всегда апеллирую фактами . Например , было время когда в р.п. Благовещенке решался вопрос о передаче в аренду котельных барнаульской фирме управляющей компании ООО " Наш дом " ( рук. Курасов) . Независимые депутаты выступая на сессии говорили исполнительной власти во главе с секретарём " ЕР" Гинц А.А. : " Зачем вы это делаете ? " И озвучивали информацию , что Курасов дисквалифицирован как руководитель , у ООО " Наш дом" значительная кредиторская задолженность . Исполнительная власть никакие аргументы слышать ПРОСТО НЕ ХОТЕЛА , заявив , что данную управляющую компанию им ПОСОВЕТОВАЛА администрация края -управление по имущественным отношениям . И ТОЧКА.
Когда Курасов нас кинул , глава администрации ЦИНИЧНО заявил : " А кто не ошибается ? "
Я уже не говорю про бардак на озёрах , где обитает ценный биоресурс - артемия , в котором напрямую заинтересовано ООО " Локоть" .
Интересно как бы вёл себя Найден в вышеуказанных мной ситуациях ? Также ПЛОДОТВОРНО сотрудничал с администрацией края как и наш глава -Гинц А.А. или отстаивал интересы жителей района НЕ СОБАЧАСЬ .
СРуны - молодцы!

09.02.2017 17:55

Наглядно показали чего стОят все эти псевдовыборы с псевдопартиями, на которые разводят верящих в них анчоусов. Членом туда, членом сюда...
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

09.02.2017 19:58

В СЛАВГОРОДЕ ПРЕДПОЛАГАЮ ТАК ЖЕ ПО СОВЕТУ ООО " ЛОКОТЬ" ПРОДАЛИ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ЗА 6 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. НО ДО ПРОДАЖИ , КОНКРЕТНО КИНЦЕЛЬ НА СЕССИИ СКАЗАЛ , ЧТО ЗАЖАЛИ ЕГО В УГОЛ КАРЛИН И ЛОКОТЬ ПОСТАВИЛИ УЛЬТИМАТУМ С 1500 руб/ГИК ПОДНЯТЬ ДО 2000/ГИК. И сейчас в Славгороде ГИКА СТОИТ 2159руб. МИЛЛОНАМИ ОГРЕБАЮТСЯ УЖЕ ВТРОЙ ГОД.А С АРТЕМИЕЙ УВАЖАЕМАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ,ТАКАЯ ЖЕ БЕДА ГРОБЯТ БИОРЕСУРСЫ НЕЩАДНО. УРОДОВ МОРДОЙ В ОЗЕРО ПОКА НЕ НАЖРУТСЯ , вот такое моё мнение. ОНИ НАШИ ВНУТРЕННИЕ ВРАГИ И НЕСУТ УГРОЗУ ПРИРОДЕ , ЛЮДЯМ И ГОСУДАРСТВУ. ГДЕ ВЫ ТАМ НАЦГВАРДИЯ -ЗАЩИЩАЙТЕ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ.
Очевидец

09.02.2017 20:09

Ребяты, а за что, собственно, вы осуждает этих людей? Они, как и другие, пришли в политику для того, чтобы обеспечить будущее своей семье и ближайшим родственникам. Где больше платят, туда и идут! Если вас на их место поставить, вы бы сделали так же. Они просто сумели устроиться в этой жизни! Да, им приходится окунаться по уши в дерьмо, лицемерить, пресмыкаться, предавать, подличать, но все это приносит шикарные дивиденды! Не каждый может в силу воспитания быть подлецом, но это уже его проблемы! Назвать политика подлецом, все равно, что дураку сказать, что он - дурак. Ничего от этого не изменится, но врага наживете. То, что сделали эти люди, для политика - нормально! Вопрос в другом: зачем это нужно ЕР? Зачем ЕР сгребает помойным совком в свои ряды подлецов-ренегатов? Выборы не за горами! А в преддверии выборов необходимо будет принять целый ряд популистских законов, чтобы обеспечить лояльность электората! Минимум оппозиции при обсуждении и принятии фувла - вот в чем фишка всей этой перекупки ЕР членов других фракций! Ну а то, что депутат всегда готов продать свой голос за приемлемую для него цену - дло России дело обычное, житейское, и осуждению не подлежит. Рыба и щет, где глубже, а депутат (повторюсь), где выгодней.
ССГ

09.02.2017 20:38

Константин Емешин писал(а):
ТАК ЧТО РЯДЫ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ РАЗВАЛИТЬ "ЕДИНУЮ РОССИЮ" ИЗНУТРИ МНОЖАТСЯ.


За политический анализ вам, Константин Николаевич, незачет.
Ряды тех, кто хочет развалить Единую Россию (не партию) изнутри как раз редеют, да так стремительно, что скоро от оппозиции мало что останется. А редеют они потому, что не смотря на «ужастики», декларируемые оппозицией, ситуация меняется в лучшую сторону и народ это видит. https://www.youtube.com/watch?v=oHPLGiDRi3k
Кузнецова Т.А.

09.02.2017 21:42

ССГ
В нашем " процветающем районе" который приводит в пример г-н Карлин из 24000 избирателей в 2016 году на участки пришло 11000 . 4000 проголосовало за " ЕР" , 7000 за другие партии .
Что видят наши избиратели , в большинстве не поддерживая партию власти в едином порыве ( читай партию Путина ) ? Хрен с маслом ???
Вы не правы!!!

09.02.2017 23:40

Переживающий писал(а):
не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с пунктом 4 статьи 4 настоящего Федерального закона.
Они не состояли в партии. Всё предусмотрено Путиным и Карлиным заранее, всё оговорено!!!!!
Ольга

09.02.2017 23:48

Политика - грязное дело. Но вся суть не в этом. Я не понимаю тех людей, которые яро рвались в депутаты, обещая избирателям светлое будущее. Как они теперь будут смотреть избирателям в глаза? Ведь светлое будущее они уготовили только себе, а где наше?????????? Предлагаю, всем депутатам вынести решение и выкинуть из Алтайского края А.Б. Карлина. Всех воров и мошенников сразу вместе с двумя прокурорами под суд. Хватит всем Яшкам и Сашкам нас грабить. Депутаты не будьте проститутками, беритесь за дело! Пока вас не вышвырнули на пинках! Моё мнение....
ЗаЧОТ... ВОПРОС блогерам, начиная с ССГ и Ко

10.02.2017 00:06

Очевидец писал(а):
Зачем ЕР сгребает помойным совком в свои ряды подлецов-ренегатов?
ССГ

10.02.2017 00:15

Кузнецова Т.А. писал(а):
из 24000 избирателей в 2016 году на участки пришло 11000


А что значит, остальные 13 000 человек все в этой жизни устраивает, если они не хотят участвовать в изменении своей жизни? К чему приводит такая политическая импотенция? Если человек самоустраняется от решения своего будущего, значит, он делегирует это решение кому то другому, но у этого другого есть свои интересы, в рамках которых он и будет их решать. Ну а что касается вашего района, то и до него время дойдет, потому, как тенденция направлена, в отличие от 90х, на возрождение государства, а борьба с паразитами, на теле рабочего человека, приобрела системный характер и это обнадеживает. А почему так медленно, да потому что страна наша слишком большая, да и паразитов развелось столько, что сразу и не вытравишь.