Выход Найден: каменские справедливороссы массово покинули ряды оппозиции

09.02.2017 08:34
8 февраля на заседании Каменского районного Совета депутатов 11 депутатов фракции «Справедливая Россия» неожиданно примкнули к «партии власти». Эту информацию официально подтвердили в региональном отделении единороссов. Тем самым эсеры зачеркнули собственную победу, одержанную год назад на выборах, когда им удалось отвоевать целых 15 мандатов в сравнении с четырьмя у депутатов «Единой России».
По словам секретаря Каменского местного отделения «Единой России» Виктора Ноздрина, изначально в состав созданной накануне фракции «партии власти» вошли пять депутатов «Единой России» Каменского районного Собрания депутатов VII созыва – Виктор Штрак, Елена Зозуля, Сергей Широков, Анатолий Генш и Алексей Хоренко. Однако в ходе заседания еще 11 депутатов райсовета собственноручно написали заявления о вступлении в ряды ЕР. Все они – депутаты, прошедшие в райсовет от «Справедливой России»: председатель Совета Виктор Кашицин, депутаты: Татьяна Кашицина, Лариса Кригер, Наталья Горяинова, Евгений Найден, Николай Найден, Иван Панченко, Юрий Варавин, Дмитрий Фокин, Андрей Сурмин и Вячеслав Каменский. Поскольку все перечисленные депутаты не являются членами партии «Справедливая Россия», для вступления во фракцию ЕР им было достаточно лишь написать заявление.
Общим решением фракции ее возглавил Виктор Штрак. Он полагает, что причиной массового перехода справороссов во фракцию «Единой России» послужили заслуги депутатов ЕР. «За год практического безвластия в районе депутаты убедились на собственном опыте, что одно дело мечтать о благополучии избирателей и убеждать их в правильности, и совсем другое – реально, ежедневно работать над этим. У «Единой России» в регионе много отличных проектов, и мы хотим, чтобы они были реализованы у нас. Добиться этого можно только в том случае, если мы будем работать вместе. Не противостоять, а именно работать с общей целью и на общий результат. Поэтому эсеры коллегиально приняли решение о переходе к «Единой России», - заявил Виктор Штрак.
Между тем другой важной причиной массового выхода справоросов из состава фракции мог послужить пример краевых коллег по законодательному цеху. Напомним, ровно неделю назад - 1 февраля сразу два депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания – Алексей Найден и Павел Шумихин, приняли решение выйти из состава фракции СР и вступить во фракцию «Единая Россия». «Мои цели совпадают с целями наших районных депутатов. Ведь, по сути, все партии работают ради одного: чтобы сделать лучше и комфортнее жизнь людей. Я, как одномандатник, выступаю в защиту жителей моего округа, этим же занимаются и районные депутаты, поэтому разногласий быть не может. Цели у нас одни, а вот возможности разные: у меня их теперь чуть больше», - заявил тогда Алексей Найден. Не исключено, что районные депутаты прислушались к коллеге и последовали его примеру.
Федор Найден уже успел откреститься от славы эсера-оппозиционера. Избранный в середине января главой Каменского района он в первые дни после вступления в должность поспешил расставить точки над i, заявив, что не является ни оппозиционером, ни справедливороссом. Г-н Найден назвал себя хозяином, который хочет опираться в своей работе не на какие-то политические силы, а на сам народ, который, по его словам, и попросил его вновь пойти во власть.
09.02.2017 09:07
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09.02.2017 10:22
09.02.2017 10:23
Если они шли по партийным спискам, почему после ухода из партии за ними сохраняются мандаты?
За них в другом партийном списке никто не голосовал.
Какая-то "Свадьба в Малиновке" получается
09.02.2017 10:27
09.02.2017 10:30
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09.02.2017 10:42
09.02.2017 10:51
да тебя утопить в этой грязи мало! кровавые мальчики из Донбасса по ночам не приходят?
09.02.2017 11:01
09.02.2017 11:19
Я бывший руководитель местного отделения " СР" в Благовещенском районе , поэтому расскажу всё как есть , не кривя душой . В прошлом году я приняла решение больше не переизбираться на пост руководителя , сказав : " Ищите кого хотите" , после того как поучаствовала в двух избирательных компаниях -губернаторской и в АКЗС , увидев всю " кухню " Алтайского рег.отделения изнутри . там последнее слово всегда за Терентевым А.В. , который является денежным кошельком рег.отделения . И этим всё сказано . Для него политика , это ДОПОЛНЕНИЕ к его бизнесу . Отсюда такая невнятная политика по отношению к администрации края . Он на съездах , когда выступает всегда говори : " Они..." КТО ОНИ НЕ ПОНЯТНО ???
Объективно - в алтайском рег.отделении много хороших ребят и я с уважением отношусь в том числе к Вакаеву В . , но все они заложники Терентьева А.В. Было обидно за Олега Боронина , который во время избирательной компании на собственном почти голом энтузиазме колесил по районам края . Тогда мне уже стало понятно , заинтересован ли Терентьев А.В. РЕАЛЬНО противостоять команде губернатора Карлина .
Лично мне как НАСТОЯЩЕЙ буйной такая мышиная возня не интересна .
Что говорить по рег.отделение , на федеральном уровне все яркие , харизматичные личности
от Миронова ушли , тоже будет и с Терентьевым , если он раньше не бросить эти партийные игры .
09.02.2017 11:28
09.02.2017 11:30
А каменцы теперь заслуживают утонуть в г...не еще лет на пять, за свой тупой выбор. Это ж надо выбрать себе главой человека с замашками братка из 90-х. Ну теперь пусть живут в своем сраном пгт, нормальные люди давно уехали от такой власти. Они думали пусть будет бандит, чей сын сбивал человека, лишь фонарики на улицах светили?
СР тоже заслуживает слива в унитаз, правда часть дебилов все равно ставит за них галку. За связь с такими персонажами как найден и маевич эту партию надо разогнать
09.02.2017 11:33
09.02.2017 11:34
09.02.2017 12:03
В Барнауле ничем не лучше, если по-честному.
09.02.2017 12:10
http://www.nashinovosti.tv/?p=19211
16.06.2016
"И похоже, Дмитрий действительно может оказаться невиновным. Краевой следственный комитет рассмотрел ошибку в расследовании дела по факту ДТП. Оказалось, что схема происшествия, которая была составлена сразу после аварии, и та, что оказалась в уголовном деле, отличаются. По факту такой нестыковки СКР возбудил уголовное дело о фальсификации доказательств."
Пока суд, да дело. Дмитрий Найден в сентябре 2016 стал депутатом городского совета г. Камень-на-Оби.
Так что в Камне, что в крае все погрязло уже во лжи и в коррупции.
09.02.2017 12:57
09.02.2017 13:32
09.02.2017 14:10
09.02.2017 14:11
"исход" найденовцев в партию власти- означает ли он ренегатство? С точки зрения морали,- конечно. Но...Не факт, что появление и второе пришествие Найдена во власть северной столицы Алтая может быть омрачено его новым "окрасом" : от него не особо ждут программных реляций, но уже оценили его усилия по тому, что в городе за кои-то времена на мрачных и беспросветных улицах с раздолбаным асфальтом зажглись лампочки Ильича, напомнив, что уличное освещение- не роскошь, а данность будней провинциального городка в первой четверти 21 века.. Все знают и о том, что в фарватере его пути из Барнаула в Камень пошли эшелоны с углем, а густо заселенные чиновниками многочисленные кабинеты двух предыдущих администраций прореживаются как свекольные рядки в период формирования бутона. Он обязательно разберется с "уплотнением" лишних людей в администрациях, двух абсолютно никому не нужных местных газет, в коих по многочисленным и единодушным мнениям каменцев не найти доброго материала, ни профессиональной статьи, ничего кроме набившей оскомину рекламы. Он " поищет" резервы наполнения бюджета и найдет подходы к дорожникам, краевым коммунальщикам и т. д. Ну а если он все это будет делать с местным отделением партии "Единая Россия", не собачиться , а сотрудничать с краевой властью,- да честь ему и хвала!
09.02.2017 14:48
09.02.2017 14:57
09.02.2017 15:40
09.02.2017 15:43
09.02.2017 15:47
09.02.2017 15:53
Вспоминаю, как кое-кто в советское время критикуя вступал в КПСС. На вопрос: "Так зачем же ты вступаешь?", отвечал: "Чтобы развалить ее изнутри".
Все это прекрасная иллюстрация полной деградации российской партийной системы. Первый признак у нас в крае был, когда губернатор Карлин после долгих раздумий признался, что сознательно вступил в "Единую Россию", чтобы решать проблемы региона. После того как происходила рокировка "Путин-Медведев-Путин" стало очевидным, что "Единая Россия" всего-лишь навсего марионетка в интересах партии бюрократии. У нас в "красном" Алтайском крае массово депутаты перешли в партию власти и бывший губернатор Суриков срочно заделался "правым". Затем в масштабе страны все парламентские партии слились в "крымском консенсусе". Два дня назад встретил одного депутата и он поделился, что сейчас со дня на день обрабатывают депутатов ЛДПР и кое-кто вынужден будет совершить такой же дрейф. ТАК ЧТО РЯДЫ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ РАЗВАЛИТЬ "ЕДИНУЮ РОССИЮ" ИЗНУТРИ МНОЖАТСЯ.
Может и мне вступить? Хотя я как-то подошел к лидеру краевой организации ветеранов и сказал, что хочу вступить в эту организацию, так он так испугался и отправил меня в районную руководство которой формирует глава района.... Смех да и только... Если бы не было так грустно.
09.02.2017 16:03
Сам купил и сам поставил?!? Вот это настоящий мер!!! Поди еще с каждым жителем за руку здоровался? Отец родной..
09.02.2017 16:21
09.02.2017 17:08
09.02.2017 17:21
Молодца... Константин!)))
09.02.2017 17:24
"Статья 12. Ограничения, связанные с депутатской деятельностью
1.1. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации, не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с пунктом 4 статьи 4 настоящего Федерального закона. Указанный депутат может быть членом только той политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.
1.2. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов соответствующей политической партии, указанной в пункте 4.1 статьи 4 настоящего Федерального закона, и входящий во фракцию, может быть членом только той политической партии, во фракцию которой он входит.
1.3. Депутат, избранный в составе списка кандидатов соответствующей политической партии, указанной в пункте 4.1 статьи 4 настоящего Федерального закона, вступивший в политическую партию, которая имеет фракцию в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.
1.4. Несоблюдение требований, указанных в пункте 3 статьи 2.1 настоящего Федерального закона и пунктах 1.1 - 1.3 настоящей статьи, влечет за собой досрочное прекращение депутатских полномочий."
ст. 12, Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Для справки в п. 4.1. говорится о прекращении деятельности политической партии.
09.02.2017 17:52
Понравился комментарий под ником " да это я " , впечатление от который было испорчено последним предложением . Отстаивать свою точку зрения на развитие муниципального образования не значит собачиться . И сотрудничество с администрацией края - ООО " Локоть" может быть разным . Писать под своей ФИО не боюсь, т.к. всегда апеллирую фактами . Например , было время когда в р.п. Благовещенке решался вопрос о передаче в аренду котельных барнаульской фирме управляющей компании ООО " Наш дом " ( рук. Курасов) . Независимые депутаты выступая на сессии говорили исполнительной власти во главе с секретарём " ЕР" Гинц А.А. : " Зачем вы это делаете ? " И озвучивали информацию , что Курасов дисквалифицирован как руководитель , у ООО " Наш дом" значительная кредиторская задолженность . Исполнительная власть никакие аргументы слышать ПРОСТО НЕ ХОТЕЛА , заявив , что данную управляющую компанию им ПОСОВЕТОВАЛА администрация края -управление по имущественным отношениям . И ТОЧКА.
Когда Курасов нас кинул , глава администрации ЦИНИЧНО заявил : " А кто не ошибается ? "
Я уже не говорю про бардак на озёрах , где обитает ценный биоресурс - артемия , в котором напрямую заинтересовано ООО " Локоть" .
Интересно как бы вёл себя Найден в вышеуказанных мной ситуациях ? Также ПЛОДОТВОРНО сотрудничал с администрацией края как и наш глава -Гинц А.А. или отстаивал интересы жителей района НЕ СОБАЧАСЬ .
09.02.2017 17:55
09.02.2017 19:58
09.02.2017 20:09
09.02.2017 20:38
За политический анализ вам, Константин Николаевич, незачет.
Ряды тех, кто хочет развалить Единую Россию (не партию) изнутри как раз редеют, да так стремительно, что скоро от оппозиции мало что останется. А редеют они потому, что не смотря на «ужастики», декларируемые оппозицией, ситуация меняется в лучшую сторону и народ это видит. https://www.youtube.com/watch?v=oHPLGiDRi3k
09.02.2017 21:42
В нашем " процветающем районе" который приводит в пример г-н Карлин из 24000 избирателей в 2016 году на участки пришло 11000 . 4000 проголосовало за " ЕР" , 7000 за другие партии .
Что видят наши избиратели , в большинстве не поддерживая партию власти в едином порыве ( читай партию Путина ) ? Хрен с маслом ???
09.02.2017 23:40
09.02.2017 23:48
10.02.2017 00:06
10.02.2017 00:15
А что значит, остальные 13 000 человек все в этой жизни устраивает, если они не хотят участвовать в изменении своей жизни? К чему приводит такая политическая импотенция? Если человек самоустраняется от решения своего будущего, значит, он делегирует это решение кому то другому, но у этого другого есть свои интересы, в рамках которых он и будет их решать. Ну а что касается вашего района, то и до него время дойдет, потому, как тенденция направлена, в отличие от 90х, на возрождение государства, а борьба с паразитами, на теле рабочего человека, приобрела системный характер и это обнадеживает. А почему так медленно, да потому что страна наша слишком большая, да и паразитов развелось столько, что сразу и не вытравишь.