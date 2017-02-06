Выход Найден: каменские справедливороссы массово покинули ряды оппозиции

8 февраля на заседании Каменского районного Совета депутатов 11 депутатов фракции «Справедливая Россия» неожиданно примкнули к «партии власти». Эту информацию официально подтвердили в региональном отделении единороссов. Тем самым эсеры зачеркнули собственную победу, одержанную год назад на выборах, когда им удалось отвоевать целых 15 мандатов в сравнении с четырьмя у депутатов «Единой России».

По словам секретаря Каменского местного отделения «Единой России» Виктора Ноздрина, изначально в состав созданной накануне фракции «партии власти» вошли пять депутатов «Единой России» Каменского районного Собрания депутатов VII созыва – Виктор Штрак, Елена Зозуля, Сергей Широков, Анатолий Генш и Алексей Хоренко. Однако в ходе заседания еще 11 депутатов райсовета собственноручно написали заявления о вступлении в ряды ЕР. Все они – депутаты, прошедшие в райсовет от «Справедливой России»: председатель Совета Виктор Кашицин, депутаты: Татьяна Кашицина, Лариса Кригер, Наталья Горяинова, Евгений Найден, Николай Найден, Иван Панченко, Юрий Варавин, Дмитрий Фокин, Андрей Сурмин и Вячеслав Каменский. Поскольку все перечисленные депутаты не являются членами партии «Справедливая Россия», для вступления во фракцию ЕР им было достаточно лишь написать заявление.

Общим решением фракции ее возглавил Виктор Штрак. Он полагает, что причиной массового перехода справороссов во фракцию «Единой России» послужили заслуги депутатов ЕР. «За год практического безвластия в районе депутаты убедились на собственном опыте, что одно дело мечтать о благополучии избирателей и убеждать их в правильности, и совсем другое – реально, ежедневно работать над этим. У «Единой России» в регионе много отличных проектов, и мы хотим, чтобы они были реализованы у нас. Добиться этого можно только в том случае, если мы будем работать вместе. Не противостоять, а именно работать с общей целью и на общий результат. Поэтому эсеры коллегиально приняли решение о переходе к «Единой России», - заявил Виктор Штрак.

Между тем другой важной причиной массового выхода справоросов из состава фракции мог послужить пример краевых коллег по законодательному цеху. Напомним, ровно неделю назад - 1 февраля сразу два депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания – Алексей Найден и Павел Шумихин, приняли решение выйти из состава фракции СР и вступить во фракцию «Единая Россия». «Мои цели совпадают с целями наших районных депутатов. Ведь, по сути, все партии работают ради одного: чтобы сделать лучше и комфортнее жизнь людей. Я, как одномандатник, выступаю в защиту жителей моего округа, этим же занимаются и районные депутаты, поэтому разногласий быть не может. Цели у нас одни, а вот возможности разные: у меня их теперь чуть больше», - заявил тогда Алексей Найден. Не исключено, что районные депутаты прислушались к коллеге и последовали его примеру.

Федор Найден уже успел откреститься от славы эсера-оппозиционера. Избранный в середине января главой Каменского района он в первые дни после вступления в должность поспешил расставить точки над i, заявив, что не является ни оппозиционером, ни справедливороссом. Г-н Найден назвал себя хозяином, который хочет опираться в своей работе не на какие-то политические силы, а на сам народ, который, по его словам, и попросил его вновь пойти во власть.