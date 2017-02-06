Университет «гостиничного типа»: алтайский вуз «загнал» студентов в номера

Алтайский государственный медицинский университет решил своеобразно подойти к проблеме нехватки учебных площадей. В отличие от коллег из госуниверситета, ректор АГМУ Игорь Салдан пока не намерен заниматься «точечной» застройкой в центре города: студенты переедут в здание гостиницы «Турист».

Как информирует «Алтапресс», в Барнауле на гостинице «Турист» по проспекту Красноармейский, 72 в конце прошлой недели появилась вывеска «Алтайский государственный медицинский университет». Раньше в этой части здания располагалось отделение Сбербанка России. По сведениям издания, недавно в помещениях сделали ремонт. Скорее всего, АГМУ будет занимать пять этажей и подвал. В последнее время площади пустовали, но теперь оформлены в долгосрочную аренду. Хотя в документах по словам генерального директора «Туриста» Виталия Несчетова, значится другая организация, а не медуниверситет. «Сбербанк занимал эти помещения в гостинице почти 20 лет. Теперь вот медицинский университет заедет. Мне главное, чтобы клумбы не топтали и платежи вносили вовремя. В ближайшее время будем заключать договор по всем «коммунальным делам» и их оплате», - уведомил г-н Несчетов.

В управлении по связям с общественностью АГМУ объяснили, что на Красноармейском будет располагаться факультет иностранных студентов. Его открыли в начале 2017 года. Факультеты лечебного дела и стоматологии уже стали международными — на них преподают как на английском, так и на русском языках. Всего за последние три года количество иностранных студентов, которые хотят стать врачами, увеличилось почти в два раза. Если в 2014 году в АГМУ поступило 218 иностранцев, то в 2015 году — 350, а в 2016 году уже 413. Приезжают, в основном, из шести стран – Индии, Ирака, Египта, Нигерии, Иордании и Палестины. В 2017 году международным факультетом может стать и фармацевтический, который осенью примет арабских студентов.

Между тем никакой информации о переезде нового факультета АГМУ в «Турист» на сайте самого вуза не приводится.