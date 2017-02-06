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Главная Лента новостей Университет «гостиничного типа»: алтайский вуз «загнал» студентов в номера

Университет «гостиничного типа»: алтайский вуз «загнал» студентов в номера

09.02.2017 09:30

Алтайский государственный медицинский университет решил своеобразно подойти к проблеме нехватки учебных площадей. В отличие от коллег из госуниверситета, ректор АГМУ Игорь Салдан пока не намерен заниматься «точечной» застройкой в центре города: студенты переедут в здание гостиницы «Турист».

Как информирует «Алтапресс», в Барнауле на гостинице «Турист» по проспекту Красноармейский, 72 в конце прошлой недели появилась вывеска «Алтайский государственный медицинский университет». Раньше в этой части здания располагалось отделение Сбербанка России. По сведениям издания, недавно в помещениях сделали ремонт. Скорее всего, АГМУ будет занимать пять этажей и подвал. В последнее время площади пустовали, но теперь оформлены в долгосрочную аренду. Хотя в документах по словам генерального директора «Туриста» Виталия Несчетова, значится другая организация, а не медуниверситет. «Сбербанк занимал эти помещения в гостинице почти 20 лет. Теперь вот медицинский университет заедет. Мне главное, чтобы клумбы не топтали и платежи вносили вовремя. В ближайшее время будем заключать договор по всем «коммунальным делам» и их оплате», - уведомил г-н Несчетов.

В управлении по связям с общественностью АГМУ объяснили, что на Красноармейском будет располагаться факультет иностранных студентов. Его открыли в начале 2017 года. Факультеты лечебного дела и стоматологии уже стали международными — на них преподают как на английском, так и на русском языках. Всего за последние три года количество иностранных студентов, которые хотят стать врачами, увеличилось почти в два раза. Если в 2014 году в АГМУ поступило 218 иностранцев, то в 2015 году — 350, а в 2016 году уже 413. Приезжают, в основном, из шести стран – Индии, Ирака, Египта, Нигерии, Иордании и Палестины. В 2017 году международным факультетом может стать и фармацевтический, который осенью примет арабских студентов.

Между тем никакой информации о переезде нового факультета АГМУ в «Турист» на сайте самого вуза не приводится.

Фото: altapress.ru

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Комментарий

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Комментариев 6
Ы

09.02.2017 10:59

Ок.
onik403@yandex,ru

09.02.2017 11:04

Ошибку исправьте : по сведениям
ПОРА ВЛАСТИ ВЕРНУТЬ ГОСТИНИЦУ ТУРИСТ ИЗ СОБСТВЕННОСТИ ПРОФСОЮЗОВ в !!??

09.02.2017 11:30

в СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА!! Профсоюзы должны жить на членские взносы!! А НЕ КАК РАНТЬЕ ЗА СЧЁТ НАРОДНОЙ СОБСТВЕННОСТИ... Естественно, гостиницу нужно полностью передать в собственность медицинского университета...
АГМУ РЕАЛЬНО МОЖЕТ СТАТЬ ОПОРНЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ...

09.02.2017 13:52

В РОССИИ гораздо больше возможностей развивать медицинскую науку, чем скажем в государствах бывшего СССР..
Естественно, на русском языке больше собственной и иностранной литературы по медицине.. Всё это делает его привлекательным для организации медицинского образования... Естественно, есть плюсы географического положения и оснащённость базовых для обучения клиник достаточно высокая... Поэтому, нужно действительно решать вопрос об опорном АГМУ на АЛТАЕ, так как вслед за ним пойдёт лучше и экономическое развитие края..
Неужели этого не понимают ГАЙДАР МЕНЕДЖЕРЫ администрации края?? Другого решения в области развития образования на Алтае ПРОСТО НЕТ. Танцы по опорности АлтГУ вызывают улыбку !! Но чем бы дитя от АлтГУ не тешилась..., ничего путнего у них не выйдет.. Только разве будет испорчен центр города.....
Жбыч775

09.02.2017 18:33

Преподавание на английском языке ? Не смешите мои тапочки! Краткосрочные курсы английского, которые закончились вчера, - полная профанация: мало того, что преподов, изучавших его в ВУЗе, вряд ли можно научить за это время чему-то путному, так ещё и эти нигерийцы с иорданцами, кроме родного мумбо-юмбо ни черта не понимают. Зато галочку Салдан поставит !!!
ЗЕМЛЮКОВСКИЙ ВЕНИКО - ВЯЗАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ССУДНОГО ДНЯ СОПИТ !??

09.02.2017 19:07

Кишка тонка до опорного!! Ну если в ректора назначит , скажем , фрау МЕРКЕЛЬ инагента НКО СТАСИКА АНДРЕЙЧУКА, то может быть, может быть... можно присвоить звание: ПЯТОГО КОЛЕСА.