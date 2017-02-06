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Главная Лента новостей В Барнауле запустят кольцевой автобус с «либеральными» тарифами

В Барнауле запустят кольцевой автобус с «либеральными» тарифами

09.02.2017 09:53

С 13 февраля в Барнауле появится новый кольцевой автобусный маршрут № 29, который свяжет районы Солнечной поляны, исторического центра и медкластера. Что примечательно, тарифы будут нерегулируемыми — перевозчик будет назначать цену билета сам. Об этом сообщается на сайте администрации краевого центра.

Формально маршрут нового автобуса обозначен как «Солнечная поляна — Солнечная поляна». Фактически транспорт будет ходить по схеме: «Солнечная Поляна – Энтузиастов – Попова – Северный Власихинский проезд – Лазурная – Власихинская – шоссе Ленточный Бор – Змеиногорский тракт – Ляпидевского - Аванесова – Змеиногорский тракт – проспек Ленина – Космонавтов – 40 лет Октября - Петра Сухова – Малахова – Георгия Исакова – Солнечная Поляна». Как поясняется в сообщении, маршрут создан, чтобы обеспечить доставку жителей спальных районов и центральной части Барнаула к медкластеру на улице Ляпидевского без пересадок.

Отметим, что ранее глава администрации Барнаула Сергей Дугин анонсировал благоустройство прилегающей к медкластеру территории. «Планируем расширение дороги от Змеиногорского тракта до краевой клинической больницы на улице Ляпидевского до 9 м, сделаем хороший освещенный тротуар. На пересечении со Змеиногорским трактом установим светофор. Парковка – вопрос № 1 в нашем городе. Здесь (у перинатального центра «Дар») будут две парковки на 50 и на 100 мест. Планируем установить торговый павильон. В планах также оборудование парковки у лыжной базы «Динамо» на 80 мест. Дорогу начнем проектировать, а парковки постараемся сделать в этом году. Средства выделило правительство Алтайского края, это будет совместная работа по благоустройству», – приводятся его слова на сайте горадминистрации.

Право перевозок получило ООО «ПромСтройСервис», которой руководит экс-депутат Барнаульской гордумы Юрий Величкин. По данным онлайн-справочников, сейчас эта компания обслуживает маршрут № 110. Автопарк состоит в основном из современных автобусов ПАЗ и ЛАЗ разных моделей. Новый маршрут № 29 компания получила с правом перевозок по нерегулируемым тарифам. Цена проезда до настоящего времени не озвучена.

Что интересно, до 2003-го года в Барнауле действовал автобусный маршрут № 29. Однако схема его движения не совпадала с вновь открытым. Старый 29-й ездил от поселка Урожайного до Научного городка. Маршрут с 2000-го года был исключительно летним, а в 2003-м году его отменили из-за низкого пассажиропотока.

Фото: сайт администрации Барнаула

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Комментарий

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Комментариев 5
Эмилия

09.02.2017 10:48

Будет ли данный автобус ехать по Змеиногорскому тракту до онкологического мед. центра "Надежда"-Змеиногорский тракт110, сотрудники добираются с пересадками.
Эмилии

09.02.2017 11:35

Дорогая Эмилия, конечно будет.
Посмотрите внимательнее схему ещё раз: «Солнечная Поляна – Энтузиастов – Попова – Северный Власихинский проезд – Лазурная – Власихинская – шоссе Ленточный Бор – Змеиногорский тракт – Ляпидевского - Аванесова – Змеиногорский тракт – проспек Ленина – Космонавтов – 40 лет Октября - Петра Сухова – Малахова – Георгия Исакова – Солнечная Поляна».
Пассажир

09.02.2017 12:13

Маршрут нормальный. Интересен интервал движения. Правда пугают "либеральные" цены. Все либеральное дорого обходится.
Гость

09.02.2017 14:27

Величкин это подставное лицо за ним стоит Касплер в лице Яблинского, есть печальный опыт как они бросают маршруты, думаю что и это провальный проект если не спасёт Гриднев они же в попаламе будут кататься.
правда

09.02.2017 18:23

Экс-депутат Барнаульской гордумы ! Кто его выбирал и когда? Пройдоха и шулер и здесь он выступил не со своими автобусами, всё подставное.