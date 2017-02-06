В Барнауле запустят кольцевой автобус с «либеральными» тарифами

С 13 февраля в Барнауле появится новый кольцевой автобусный маршрут № 29, который свяжет районы Солнечной поляны, исторического центра и медкластера. Что примечательно, тарифы будут нерегулируемыми — перевозчик будет назначать цену билета сам. Об этом сообщается на сайте администрации краевого центра.

Формально маршрут нового автобуса обозначен как «Солнечная поляна — Солнечная поляна». Фактически транспорт будет ходить по схеме: «Солнечная Поляна – Энтузиастов – Попова – Северный Власихинский проезд – Лазурная – Власихинская – шоссе Ленточный Бор – Змеиногорский тракт – Ляпидевского - Аванесова – Змеиногорский тракт – проспек Ленина – Космонавтов – 40 лет Октября - Петра Сухова – Малахова – Георгия Исакова – Солнечная Поляна». Как поясняется в сообщении, маршрут создан, чтобы обеспечить доставку жителей спальных районов и центральной части Барнаула к медкластеру на улице Ляпидевского без пересадок.

Отметим, что ранее глава администрации Барнаула Сергей Дугин анонсировал благоустройство прилегающей к медкластеру территории. «Планируем расширение дороги от Змеиногорского тракта до краевой клинической больницы на улице Ляпидевского до 9 м, сделаем хороший освещенный тротуар. На пересечении со Змеиногорским трактом установим светофор. Парковка – вопрос № 1 в нашем городе. Здесь (у перинатального центра «Дар») будут две парковки на 50 и на 100 мест. Планируем установить торговый павильон. В планах также оборудование парковки у лыжной базы «Динамо» на 80 мест. Дорогу начнем проектировать, а парковки постараемся сделать в этом году. Средства выделило правительство Алтайского края, это будет совместная работа по благоустройству», – приводятся его слова на сайте горадминистрации.

Право перевозок получило ООО «ПромСтройСервис», которой руководит экс-депутат Барнаульской гордумы Юрий Величкин. По данным онлайн-справочников, сейчас эта компания обслуживает маршрут № 110. Автопарк состоит в основном из современных автобусов ПАЗ и ЛАЗ разных моделей. Новый маршрут № 29 компания получила с правом перевозок по нерегулируемым тарифам. Цена проезда до настоящего времени не озвучена.

Что интересно, до 2003-го года в Барнауле действовал автобусный маршрут № 29. Однако схема его движения не совпадала с вновь открытым. Старый 29-й ездил от поселка Урожайного до Научного городка. Маршрут с 2000-го года был исключительно летним, а в 2003-м году его отменили из-за низкого пассажиропотока.