Воспитанники рубцовского детсада несколько месяцев провели в застывающем помещении

Родители дошколят, которые посещают детский сад № 24 в Рубцовске, написали обращение в прокуратуру в связи с тем, что помещения учреждения практически не отапливаются. Руководство детсада на все поступающие жалобы реагировать не спешит, соглашаясь, что отопительная система действительно имеет неполадки, но администрация их не устраняет, информируют «Наши новости».

По словам родителей, ситуация не меняется с самого начала холодного сезона, даже несмотря на многократные обращения к директору дошкольного учреждения. «Когда ударили морозы, мы пришли в группу, там было +10-12°С. Мы были совсем не в восторге от того, что у нас очень холодно. Обратились к заведующей, она развела руками и пообещала сделать все, что можно. Обещали исправить на новогодних каникулах, но так ничего и не сделали», - рассказала одна из обратившихся в надзорное ведомство горожанка Марина Волкова. По ее словам, ради ремонта поврежденных коммуникаций в детсаду даже на три дня приостанавливали работу, однако полностью решить проблему с отоплением не удалось - в одной из групп по-прежнему холодно.

Между тем заведующая детским садом № 24 в Рубцовске Зинаида Можевикина пояснила, что ранее столь острых ситуаций с теплом в учреждении не было. «Был неоднократно произведен ремонт в системе отопления детсада. Проблема возникла лишь с началом текущего отопительного сезона. Ранее таких проблем в нашем учреждении не возникало», - заявила она. Однако руководитель так и не смогла назвать сроки, когда температурный режим в группах будет восстановлен. В связи с этим родители воспитанников детсада обратились в прокуратуру.