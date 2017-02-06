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Главная Лента новостей Воспитанники рубцовского детсада несколько месяцев провели в застывающем помещении

Воспитанники рубцовского детсада несколько месяцев провели в застывающем помещении

09.02.2017 10:31

Родители дошколят, которые посещают детский сад № 24 в Рубцовске, написали обращение в прокуратуру в связи с тем, что помещения учреждения практически не отапливаются. Руководство детсада на все поступающие жалобы реагировать не спешит, соглашаясь, что отопительная система действительно имеет неполадки, но администрация их не устраняет, информируют «Наши новости».

По словам родителей, ситуация не меняется с самого начала холодного сезона, даже несмотря на многократные обращения к директору дошкольного учреждения. «Когда ударили морозы, мы пришли в группу, там было +10-12°С. Мы были совсем не в восторге от того, что у нас очень холодно. Обратились к заведующей, она развела руками и пообещала сделать все, что можно. Обещали исправить на новогодних каникулах, но так ничего и не сделали», - рассказала одна из обратившихся в надзорное ведомство горожанка Марина Волкова. По ее словам, ради ремонта поврежденных коммуникаций в детсаду даже на три дня приостанавливали работу, однако полностью решить проблему с отоплением не удалось - в одной из групп по-прежнему холодно.

Между тем заведующая детским садом № 24 в Рубцовске Зинаида Можевикина пояснила, что ранее столь острых ситуаций с теплом в учреждении не было. «Был неоднократно произведен ремонт в системе отопления детсада. Проблема возникла лишь с началом текущего отопительного сезона. Ранее таких проблем в нашем учреждении не возникало», - заявила она. Однако руководитель так и не смогла назвать сроки, когда температурный режим в группах будет восстановлен. В связи с этим родители воспитанников детсада обратились в прокуратуру.

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Комментарий

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Комментариев 7
Гость

09.02.2017 10:43

"Проблема возникла лишь с началом текущего отопительного сезона. Ранее таких проблем в нашем учреждении не возникало», - раньше и СГК в Рубцовске не было. А теперь вместо МУП, которому было не все равно, т.к. на него кое-какая управа была появились "белые воротнички" из Барнаула, которым на все насрать, кроме собственных зарплат и своего хозяина, который в Лондоне живет и кичется своей яхтой за 400 лямов
Гость

09.02.2017 11:00

В тексте речь идет о внутренней системе отопления детсада. Что-то намудрили... Теперь заведующая разводит руками...Как к зиме готовили здание - не понятно.
воспитатель

09.02.2017 11:20

Как комиссия приняла сад???Мищерин ,ответьте!
Воспитателю

09.02.2017 11:24

как сотрудники сад подготовили так его и приняли.... в августе 2016г. Никто ведь из работников дет сада не заявил о проблеме!
Родитель

09.02.2017 11:35

Ситуация не так плачевна как может показаться, проблема с отоплением только в 1 группе на 2 этаже- во 2 младшей. Т.е. это проблема локального характера. Во всём детском саду ТЕПЛО!!! Но проблема есть и она на контроле в управлении образования. Странно что руководство детского сада несвоевременно отреагировало на ситуацию- безразличие или халатность?
тот же воспитатель

09.02.2017 14:41

а вот и стрелочника нашли-вопитателя, других- то виновных и нет,опять же то родители жалуются что холодно,то пишут не так уж и страшно все-логика где?
Зритель

09.02.2017 17:08

Помимо заведующей этой проблемой должны заниматься дармоеды из Управления образования и администрации г. Рубцовска. В старые "плохие" годы у Валерия Алексеевича Климова в МУПе была специальная бригада для решения подобных проблем. Но наши горе-начальнички от всего "плохого" избивались, а хорошее чего то не выросло. Вот и сосем большую сосульку.