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Главная Лента новостей Председатель Алтайского избиркома проинспектирует «безальтернативные» президентские выборы в Туркмении

Председатель Алтайского избиркома проинспектирует «безальтернативные» президентские выборы в Туркмении

09.02.2017 10:54

Избирательный участок
Избирательный участок

Председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова вошла в состав делегации Центризбиркома для участия в международном наблюдении на выборах президента Туркменистана. Голосование пройдет 12 февраля.

Как сказано на сайте комиссии, представители избиркомов субъектов РФ, а также ЦИК вошли в состав миссий наблюдателей от СНГ и ШОС. В частности, в российской делегации, помимо г-жи Акимовой, представлены член ЦИК РФ с правом решающего голоса Валерий Гальченко, председатель избиркома Омской области Алексей Нестеренко, председатель избирательной комиссии Ростовской области Сергей Юсов и заместитель начальника отдела управления внешних связей аппарата ЦИК Юрий Демьяненко.

Как сообщается на сайте Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, в избирательной кампании принимают участие три политических объединения: «Демократическая партия Туркменистана», «Партия промышленников и предпринимателей», «Аграрная партия», которые выдвинули своих кандидатов. Вместе с тем, в соответствии со ст. 46 Избирательного кодекса Туркменистана, по инициативе групп граждан выдвинуто шесть кандидатов в президенты. Таким образом в ближайшее воскресенье за пост главы государства поспорят сразу девять человек. Впрочем, исход выборов не вызывает каких-то сомнений, равно как и прогнозируемый результат победителя.

Гурбангулы Бердымухамедов
Гурбангулы Бердымухамедов

C 2006 года в Туркмении правит Гурбангулы Бердымухамедов. На прошлых президентских выборах в 2012 году Бердымухаммедов победил с результатом в 97 %. Выборы-2017 — первые после принятия парламентом новой конституции страны, в которой срок полномочий президента увеличен с 5 до 7 лет. Также новой конституцией введен возрастной ценз для кандидатов в президенты до 70 лет.

В декабре 2016 года правящая «Демократическая партия Туркменистана» выдвинула кандидатом действующего президента 59-летнего Гурбангулы Бердымухамедова. Депутат меджлиса, председатель правления банка «Рысгал» Бекмырат Аталыев выдвинут промышленниками, а аграриями - председатель Марыйского велаятского комитета партии Дурдыгылыч Оразов.

Между тем лидер оппозиционной «Республиканской партии Туркменистана» Нурмухаммед Ханамов, бывший посол Туркмении в Турции проживающий ныне в Австрии, считает выборы ширмой, потому что «и так все определено». Ханамов считает, что за 10 лет после смерти Сапармурата Ниязова страна практически не изменилась. Бердымухаммедов окружил себя родственниками и в стране фактически возник культ личности Бердымухаммедова, пишет портал chrono-tm.org.

Фото: saylav.gov.tm/ru, Ernests Dinka, Saeimas Kanceleja

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Комментарий

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Комментариев 8
Прохожий

09.02.2017 11:26

Проинспектирует и найдет много полезного прогрессивного... "Демократия лишь укрепляет наш родной крепостнический строй..." Иваси
Мистер Вульф

09.02.2017 12:29

В бывшем СССР, кроме Прибалтики, везде так...
ФигВам

09.02.2017 12:51

Хм... А могли бы быть по другому? Восток, сатрапии со времен Дария и Македонского... Вообще зачем прививать инородный культурный код (западную демократию) Востоку? Может они и без вас вполне счастливы...
Где у нас мраморный зал?

09.02.2017 13:39

Если бы у нас в мраморных залах выборы велись, и людям на жизнь хватало, на накой мне другие альтернативы!?
а у вас есть другие альтернативы?

09.02.2017 15:03

Где у нас мраморный зал? писал(а):
Если бы у нас в мраморных залах выборы велись, и людям на жизнь хватало, на накой мне другие альтернативы!?

мы разве чем-то отличаемся от Туркмении в этом плане? Ктоеслинеон - забыли? И зачищенную от людей Москву с десятком черных бронированных мерседесов? Типичная Туркмения по моему оценочному суждению.
Российский туркмен

09.02.2017 19:53

Зачем туркменам нужен другой президент. Какой туркменский сайт не откроешь везде строятся заводы-фабрики, коммуналка стоит копейки, бензин - дешевле воды, медицина и образование бесплатные, ипотека за 1% годовых, продукты свежие и дешёвые. У меня там родственники живут, так когда приезжают я фигею как они бабки тратят - центральноазиатские саудиты. Единственное к ним в страну попасть очень сложно. А этот Ханамов бывший казнокрад, который на заре 90-х в Европу свалил и назвался "оппозицией". Смешно, никчёмный старик вещающий из своей квартиры от имени несуществующей партии.
туркменская русская -российскому туркмену

09.02.2017 20:12

Да кто бы был против , если бы у нас всё было бесплатно , как в Туркмении -они молодцы чтят заветы ИЛЬИЧА -всё для народа, а у нас всё для ЛИХАРХОВ.
АКИМОВА

09.02.2017 23:32

ПОДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ ВОРОВСТВА ДЕНЕГ НА ВЫБОРАХ И ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ ПРОТОКОЛОВ В ТУРКМЕНИИ. АЙ ДА ИРИНКА! АЙ ДА МОЛОДЦА! УЧИТЬ НИ КОГДА НЕ ПОЗДНО....