Председатель Алтайского избиркома проинспектирует «безальтернативные» президентские выборы в Туркмении

Избирательный участок

Председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова вошла в состав делегации Центризбиркома для участия в международном наблюдении на выборах президента Туркменистана. Голосование пройдет 12 февраля.

Как сказано на сайте комиссии, представители избиркомов субъектов РФ, а также ЦИК вошли в состав миссий наблюдателей от СНГ и ШОС. В частности, в российской делегации, помимо г-жи Акимовой, представлены член ЦИК РФ с правом решающего голоса Валерий Гальченко, председатель избиркома Омской области Алексей Нестеренко, председатель избирательной комиссии Ростовской области Сергей Юсов и заместитель начальника отдела управления внешних связей аппарата ЦИК Юрий Демьяненко.

Как сообщается на сайте Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, в избирательной кампании принимают участие три политических объединения: «Демократическая партия Туркменистана», «Партия промышленников и предпринимателей», «Аграрная партия», которые выдвинули своих кандидатов. Вместе с тем, в соответствии со ст. 46 Избирательного кодекса Туркменистана, по инициативе групп граждан выдвинуто шесть кандидатов в президенты. Таким образом в ближайшее воскресенье за пост главы государства поспорят сразу девять человек. Впрочем, исход выборов не вызывает каких-то сомнений, равно как и прогнозируемый результат победителя.

Гурбангулы Бердымухамедов

C 2006 года в Туркмении правит Гурбангулы Бердымухамедов. На прошлых президентских выборах в 2012 году Бердымухаммедов победил с результатом в 97 %. Выборы-2017 — первые после принятия парламентом новой конституции страны, в которой срок полномочий президента увеличен с 5 до 7 лет. Также новой конституцией введен возрастной ценз для кандидатов в президенты до 70 лет.

В декабре 2016 года правящая «Демократическая партия Туркменистана» выдвинула кандидатом действующего президента 59-летнего Гурбангулы Бердымухамедова. Депутат меджлиса, председатель правления банка «Рысгал» Бекмырат Аталыев выдвинут промышленниками, а аграриями - председатель Марыйского велаятского комитета партии Дурдыгылыч Оразов.

Между тем лидер оппозиционной «Республиканской партии Туркменистана» Нурмухаммед Ханамов, бывший посол Туркмении в Турции проживающий ныне в Австрии, считает выборы ширмой, потому что «и так все определено». Ханамов считает, что за 10 лет после смерти Сапармурата Ниязова страна практически не изменилась. Бердымухаммедов окружил себя родственниками и в стране фактически возник культ личности Бердымухаммедова, пишет портал chrono-tm.org.