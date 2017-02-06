Бывшее руководство «Тальменка-банка» обвинили в намеренном разрушении организации

Ряд сотрудников «Тальменка-банка», у которого в конце января ЦБ РФ отозвал лицензию, обратились к временной администрации с просьбой разобраться в неправомерных и недобросовестных, по их мнению, действиях руководства накануне отзыва лицензии. В частности, экс-руководителей обвинили в выводе активов, сокрытии информации и действиях, ведущих к разрушению финорганизации. Об этом пишет «Алтапресс».

Сотрудники «Тальменка-банка» рассказали, что в конце 2016 года в организации прошла проверка ЦБ РФ. Но, как пишут авторы обращения к временной администрации, о ее итогах, выявленных нарушениях и предписаниях руководство ознакомило далеко не всех руководителей подразделений. Напротив, зампредседателя правления дала письменное указание не доводить эту информацию до сотрудников банка (должность долгое время занимала Наталья Люлина). Повторная проверка ЦБ, начавшаяся в банке 13 января 2017 года, была связана с тем, что руководство и собственники не предприняли необходимых мер к устранению нарушений и нормализации деятельности банка в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, полагают авторы обращения.

Также сотрудники просят проверить правомочность действий руководства банка, начиная с 13 января. Как они предполагают, эти действия были направлены на преднамеренное банкротство. Во-первых, срочно были заключены сделки по уступке прав требования по части кредитного портфеля банка. В том числе, по кредиту заместителя председателя правления банка. А вот права по кредитам других сотрудников банка переуступлены не были. Во-вторых, происходило списание и вывоз имущества банка, происходило это, в частности, и в выходные дни (14-15 января). Устно авторы обращения пояснили, что из головного офиса исчезли кулер, кофе-машина, кресло, отдельные компьютеры — это только то, что было заметно. В-третьих, по их сведениям, незадолго до отзыва лицензии в банке произошло «обнуление» как кассы, так и корсчетов. По сути это означает, что были сняты почти все денежные средства.

Кроме того, в нарушение корпоративных правил, узкому кругу лиц (председателю правления, главбуху и ряду других) были досрочно, не по утвержденному графику, предоставлены отпуска. Для некоторых из них это были отпуска продолжительностью более 28 календарных дней. Все они получили отпускные. Причем деньги выплатили 16 января, тогда как в отпуск они пошли только с 30 января.

Более того, десятерым сотрудникам (в том числе зампредседателя правления, главному бухгалтеру банка, начальнику отдела по работе с персоналом) были выплачены премии в нарушение требований действующего в банке «Положения об оплате труда». Приказы об их выплате подписаны зампредседателя правления. Причем премии выплатили, несмотря на то, что банк по итогам 2016 года получил убыток и премиальный фонд в соответствии с вышеуказанным положением вообще не должен был формироваться. Противоречил «Положению об оплате труда» и размер премий: он не должен превышать одного должностного оклада, по факту же некоторые из них получили гораздо большие суммы.

Сотрудники сообщают: в ходе прошлогодней проверки ЦБ заместитель председателя правления банка вообще не часто появлялась на рабочем месте. При этом в табеле ей проставлялись «восьмерки». А рабочее место председателя правления банка и вовсе находилось в Московском филиале банка. Соответственно, у сотрудников не было возможности ни своевременно подписать документ, ни решить какой-то производственный вопрос.

В заключение сотрудники «Тальменка-банка» попросили временную администрацию разобраться в ситуации и проверить изложенные ими сведения. И если предположения о неправомерных действиях подтвердятся, привлечь виновных к ответственности. Кроме того, они просят отменить акты о списании имущества, приказы о премировании. «Юридическую сторону процессов, происходивших в банке, будут оценивать компетентные органы. Коллектив же возмутила моральная сторона поведения руководителей и лиц их замещающих. По нашему мнению, высший менеджмент повел себя бессовестно, непорядочно, аморально», — резюмировали сотрудники.

В отделении ЦБ РФ в Барнауле не смогли оперативно прокомментировать эту информацию и подтвердить получение обращения. «Мы не вправе комментировать внутреннюю хозяйственную деятельность банков. Мы выступаем регулятором внутренней деятельности не вмешиваемся в эти процессы», — сообщили в пресс-службе отделения.

Отметим, что в самые «жаркие» дни — после отключения банка от системы платежей, но до отзыва лицензии — ИА «Банкфакс» не удавалось связаться с кем-либо из руководства. Рядовые сотрудники, находившиеся на рабочих местах, поясняли, что для них отсутствие начальства также стало неожиданностью в свете разгорающегося кризиса. Они говорили, что находятся в растерянности: о возможных проблемах их никто не предупреждал, никаких инструкций на этот счет не было.

После отзыва лицензии вклады клиентов должны были быть компенсированы через «Агентство по страхованию вкладов». Для осуществления выплат регулятор выбрал «Ак Барс» банк, «Россельхозбанк» и РНКБ-банк, деньги должны были начать возвращать 6 февраля. Однако уже 7 февраля клиенты столкнулись с серьезными проблемами. Записей о многих вкладах не оказалось в реестре. «Я пришел за страховым возмещением в отделение «Ак Барса», простоял два часа в очереди и выяснил, что меня нет в реестре. Вклад я открывал в январе этого года, все документы получил, ничего, что могло бы насторожить при оформлении вклада, я не заметил. Примерно половина из тех, кого я видел в отделении, также не нашли себя в реестре», — рассказал порталу «Банки.ру» клиент банка.

Ситуацию с выплатами возмещения вкладчики «Тальменка-банка» обсуждают на форуме портала «Банки.ру». «Сегодня был в Последнем переулке, дом 24 (отделение банка-агента — прим. ред. БФ). Прошло более 100 человек. Находят себя в реестре около 10 %», — пишет один из вкладчиков. Аналогичные случаи приводят и другие участники форума.

Страховое возмещение выплачивается в шести субъектах РФ, в том числе в Алтайском крае за выплатой страховки на сумму около 340,6 млн рублей могут обратиться порядка 600 вкладчиков, в Москве и Московской области за возмещением на сумму около 368,5 млн рублей — порядка 460 вкладчиков, в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе за выплатой на сумму около 277,3 млн рублей могут обратиться порядка 460 вкладчиков. Какая доля из них оказалась «за бортом» и будет вынуждена добиваться денег через суд, еще предстоит подсчитать.

Между тем в социальных сетях клиенты уже начали объединяться, чтобы попытаться совместными усилиями решить проблему. Так, «ВКонтакте» создана группа «Обманутые вкладчики «Тальменка-банк», в которой в том числе обсуждаются последние новости, приводятся примеры отсутствия клиентов в реестре и даются юридические советы.

Также стало известно, что 8 февраля ЦБ РФ подал иск о банкротстве «Тальменка-банка». В карточке дела на сайте Арбитражного суда пока нет документов. Отметим, что банкротство банков с отозванной лицензией является стандартной процедурой.

Как сообщалось ранее, решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с этим законом.

Также значение нормативов достаточности капитала банка оказалось ниже 2 %, размер собственных средств — ниже минимального значения уставного капитала. В итоге кредитная организация полностью утратила капитал, а руководство и собственники ООО «Тальменка-Банка» не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

Центробанк также назначил в кредитной организации временную администрацию, которую возглавил главный экономист сектора банковского надзора отдела банковского надзора отделения ЦБ РФ в Барнауле Олег Моисеев. Она будет действовать до тех пор, пока в рамках процедуры банкротства не будет назначен конкурсный управляющий.