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Главная Лента новостей Барнаулец сжег чужой дом с убитым приятелем внутри

Барнаулец сжег чужой дом с убитым приятелем внутри

09.02.2017 12:28

Прокуратура Ленинского района Барнаула направила в суд уголовное дело о поджоге частного дома и убийстве горожанина. В преступлениях подозревают знакомого убитого, сообщает краевое ведомство.

По данным ведомства, в ноябре 2016 года житель Барнаула уехал на несколько дней к родственникам в деревню и на это время попросил друга пожить в своем доме - присмотреть за имуществом, топить печь, кормить домашних животных. Чтобы не скучать, новоиспеченный «охранник» пригласил в гости своих знакомых, где они начали распивать спиртные напитки. Между приятелями возникла ссора, один из приглашенных гостей избил потерпевшего по лицу кулаками, в результате чего тот упал на пол. После этого гости продолжили веселиться, не обращая внимание на избитого. На следующий день инициатор конфликта все же подошел к потерпевшему и обнаружил, что мужчина мертв. Испугавшись ответственности, он поджег дом, чтобы скрыть следы преступления. В результате пожара в доме сгорела вся мебель, бытовая техника - ущерб для владельца составил более 160 тысяч рублей.

Орган предварительного следствия квалифицировал действия обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога). Прокурор по данному уголовному делу утвердил обвинительное заключение, дело направлено для рассмотрения в суд.

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Комментарий

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Комментариев 1
Ы

09.02.2017 14:01

Россия. 21 век...