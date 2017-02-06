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Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

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Главная Лента новостей «Псевдореванш после унижения»: алтайские эсеры рассказали, что стоит за очередным партийным «ренегатством»

«Псевдореванш после унижения»: алтайские эсеры рассказали, что стоит за очередным партийным «ренегатством»

09.02.2017 11:55

Секретарь бюро совета Алтайского реготделения «Справедливой России» Владислав Вакаев спустя почти сутки после сенсационной новости о массовом переходе каменских депутатов-эсеров под крыло «Единой России» выразил свое отношение к «бегству» народных избранников. Мнение опубликовано в аккаунте политика на Facebook.

Как и предполагалось, эти события г-н Вакаев увязал с недавним приходом к власти в Камне-на-Оби Федора Найдена, с третьей попытки получившего пост главы администрации муниципалитета. Уже тогда часть наблюдателей полагала, что взамен на лояльность со стороны краевых властей г-н Найден пойдет на ответные уступки. Первыми шагами в этом направлении стало решение вопросов с углем и электроэнергией для муниципалитета. Все это, со слов Федора Найдена, стало возможным благодаря помощи видных краевых единороссов. Далее последовал выход из фракции СР в Алтайском Заксобрании его сына Алексея Найдена и переход в стан «партии власти». Более того, Найден-младший даже написал заявление о вступлении в ЕР.

Владислав Вакаев, секретарь бюро совета Алтайского реготделения «Справедливой России»:

Произошедшее стало логичным продолжением курса Федора Найдена на демонстрацию лояльности «партии власти». Сначала из фракции «Справедливой России» в Алтайском Заксобрании вышел его сын, теперь к единороссам перешли депутаты райсовета. Эти люди были ориентированы лично на Найдена и, очевидно, выполнили его установку. Также очевидно, что «Единая Россия», используя материальную зависимость муниципалитета от краевой власти, решила взять псевдореванш после унизительного поражения на выборах в районе и городе в марте прошлого года. И она воспользовалась этой возможностью, фактически сломав новоизбранного главу и депутатов.

Но почему это псевдореванш? Да потому, что удовлетворив чувство мести, «партия власти» создала новые проблемы. Ведь не устранены причины недоверия к «партии власти» среди самих каменцев, вновь может обостриться политическое противостояние. А ведь решение проблем муниципалитета возможно только общими усилиями, с привлечением всех участников политического процесса. Есть и еще одно интересное следствие у этой истории: «Единая Россия» на Алтае продемонстрировала неготовность работать в условиях цивилизованной партийной системы. И это может иметь для политической системы края неприятные последствия.

Между тем эсеровский партфункционер в какой-то мере даже пытается оправдать Федора Найдена, рассуждая о том, что тот стал заложником ситуации: без поддержки ЕР муниципалитет не имел шансов на нормальное развитие. При этом г-н Вакаев полагает, что каменский сити-менеджер мог бы попробовать позиционировать себя как внепартийного лидера, что помогло бы ему сохранить авторитет в глазах населения. «Хочу заметить, что «Справедливая Россия» все-таки выполнила главное предвыборное обещание, данное избирателям Каменского района – сделать главой района Федора Найдена. Очевидно, что для эффективной работы на этом посту ему необходимо было налаживать контакт с «партией власти». Но, думаю, что он совершал ошибку, столь рьяно бросившись в объятия единороссов, не воспользовавшись уникальной возможностью стать надпартийным главой администрации», - отмечает Владислав Вакаев.

Эсер пытается сохранить лицо, утверждая, что даже с оставшейся горсткой идейных партийцев возможно продолжать работу в Камне-на-Оби. Функционер осторожно оценивает перспективы сотрудничества с новоявленными «перебежчиками». «В Каменском районном собрании осталась группа наших сторонников, не вошедших во фракцию «Единой России». Будем разрабатывать новую тактику работы и продолжим работу по защите интересов жителей района. И если новоиспеченные единороссы настолько проникнутся духом ЕР, что начнут делать то, что обычно делает «партия власти», мы будем выступать против бывших товарищей», - подытожил г-н Вакаев.

Напомним, 8 февраля стало известно, что сразу 11 из 14 депутатов-эсеров Каменского райсовета вышли из состава фракции, перейдя к единороссам. Таким образом, ЕР расширила свое представительство до 17 человек. Кстати, в числе перебежчиков оказались и двое представителей семейства Найденов — Евгений и Николай.

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Комментарий

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Комментариев 29
Андрей Павлович Маевич

09.02.2017 12:35

Хорошая мина при плохой игре — в этом весь Вакаев!

Я уже обращал внимание общественности и активистов, поддержавших, как и я, партию «Справедливая Россия» на состоявшихся в сентябре прошлого года выборах на то, как бесцеремонно и даже безнравственно «комментит» господин Вакаев. Он готов обвинять не только «партию власти», куда, на мой взгляд, его уж точно не позовут работать из-за профнепригодности и неумения вести диалог. Для человека, «выбившегося в люди», те кто не «выбился», становятся мусором, никем!

Так он и в этот раз, огульно и без какого-то самоанализа, считает, что недавние однопартийцы из Камня-на-Оби, которые большой группой, 11 человек из 16 «эс-эров», перешли в «Единую Россию», были не то кем-то «сломаны», не то кем-то «поманены».

Ну ладно, один-два! Но ушло из «СР» две трети состава партийной фракции в муниципальном депутатском собрании!!! И, опять у Вакаева виновата «партия власти», Найден, сами депутаты! А Вы, господин Вакаев, снова «сухонький»!?

Так не бывает! В брако-разводном процессе, так или иначе, всегда в какой-то степени виновны обе стороны! Так, может обернетесь наконец на себя, и скажете людям, что не так в «Справедливой России» на Алтае? Почему люди бегут от Вас, господин Вакаев?
Маевичу

09.02.2017 12:56

Чего сказать-то хотел - поток сознания какой-то бессистемный. Свою дурь не показывай в комментариях.
Швондер

09.02.2017 13:05

Молотову и Вакаеву для сохранения хорошей мины при такой игре следовало бы не хаять единоросов, а слиться с ними в едином экстазе, подписав очередное соглашение о сотрудничестве. И представить сложившуюся ситуацию, как некую тактическую задумку. Мол ничего страшного, обычный обмен кадрами.
лира

09.02.2017 13:07

Какими бы "высшими соображениями" не руководствовались "перебежчики", это их не красит: подлость есть подлость.
Швондер

09.02.2017 13:24

В чем подлость-то? Никто никому на крови не клялся. Ну приехали варяги из Барнаула ща мы типа вас депутатами сделаем и всех порвем. А людям там жить и рвать никого они не хотят. Им надо не пиариться, а решать конкретные дела. А СРуны что? Попиарились, да бросили Камень и депутатов. Что они могут дать целому городу? Эти шесть человек из штаба на Деповской (или где они там сейчас сидят). Надувают щеки, ща на следующих выборах мы будем людей более тщательно подбирать. Кого вы там, господи, собрались подбирать? Все члены партии стали депутатами, а больше никого нет.
123

09.02.2017 13:50

Маевич прав. В сложившейся ситуации вина полностью Вакаева - сути партийной работы не знает, навыками партийного строительства не владеет, с людьми груб, чванлив, высокомерен, в делах отдает приоритет личным интересам, лидером не является. Результат - происходящие события.
Математик

09.02.2017 14:14

От перемены мест слагаемых сумма не изменятся...
А вот Швондер не стал депутатом

09.02.2017 14:15

от Справедливой России. Потому и бесится. А ведь мог бы как и другие, выторговать себе какие-нибудь печенюшки.
коммунист

09.02.2017 14:49

Никакой разницы между СР и ЕР нет, потому никакого предательства не произошло - это очевидно как дважды два. Подорваны и преданы исключительно интересы Молотова на получение высокооплачиваемой должности в АКЗС, поскольку теперь с ним мало будут считаться.
Из Камня

09.02.2017 15:26

Следующий шаг продажа позиций в Горсовете.Железовский оценил себя и стал директором бассейна.Остальным цена три копейки.
Непонятка

09.02.2017 15:28

Гадство ренегатства

Дамиан Стрельников

Одной, но истинной любви конец
бывает новой истинной началом.
Кто разлюбил, уже подлец? -
нас, подлецов, увы , немало!

Всех я любил душой и сердцем,
любуясь красотой, вдыхая аромат
то нежных роз, а то - гвоздики с перцем,
взамен не требуя затрат.

Мы были равными друг с другом:
любовь дарила в чувствах паритет,
что отдавал один - дарил другой в ответ
и жизнь цвела единым кругом.

и в весях, и первопрестольно,
и специально и невольно,
без личностной вражды в ответ,
обыденно, как хлеб в обед,
как горсть конфеток на десерт,
то тайно, а то и колокольно,
и в лоб и несколько окольно
нас предают - какой секрет?! -

Предательства и без любви довольно:
что, впрочем, тоже очень больно.
Какой поп - такой и приход

09.02.2017 15:59

"Какой поп - такой и приход" Какой Вакаев политик с низкой социальной ответственностью, такие у него и хлопцы.
РЕспект КОммунисту

09.02.2017 17:17

коммунист писал(а):
Подорваны и преданы исключительно интересы Молотова


Сделано как сказано. Приговор окончательный -обжалованию не подлежит!

P/S: Розовые полукоммуняги: Конрад, В-Суетская персекша КПРФ, экс - депутатик Ноздрачёв колик, бийская комсоМОЛЬ круче на своих дерьмо сподоблено метать в случае ежели каснётся парт депутатов, это зверьки-цокоры натуральные, как я погляжу для сранения.

Переживающий

09.02.2017 17:17

"Статья 12. Ограничения, связанные с депутатской деятельностью

1.1. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации, не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с пунктом 4 статьи 4 настоящего Федерального закона. Указанный депутат может быть членом только той политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.
1.2. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов соответствующей политической партии, указанной в пункте 4.1 статьи 4 настоящего Федерального закона, и входящий во фракцию, может быть членом только той политической партии, во фракцию которой он входит.
1.3. Депутат, избранный в составе списка кандидатов соответствующей политической партии, указанной в пункте 4.1 статьи 4 настоящего Федерального закона, вступивший в политическую партию, которая имеет фракцию в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.
1.4. Несоблюдение требований, указанных в пункте 3 статьи 2.1 настоящего Федерального закона и пунктах 1.1 - 1.3 настоящей статьи, влечет за собой досрочное прекращение депутатских полномочий."

ст. 12, Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

Для справки в п. 4.1. говорится о прекращении деятельности политической партии.

Помогите разобраться, разве пункт 1.4 федерального закона № 184-ФЗ не говорит о том, что у "перебежчиков" в ЕР должны быть сняты депутатские полномочия?
Катод да не тот

09.02.2017 17:20

Что вы прицепились к Вакаеву то многострадальному? Найден и его кампаха присягали "на верность" не ему, а его хитровыдуманному патлатому патрону. Возможно сразу на таких вот удобных условиях: мы во власть идем под вашим флагом, а потом как дело пойдет. Вот и пошлО. Пошло, но пошлО. Ну а если все же и пробросили кого, то как раз не Вакаева, а его чуткого партейного вождя. Ему же теперь по должности только отмазки лепить и приходится. Не стреляйте в пианиста) Возможно он искренне верит в эту свою пропедевтику и галиматью. Хотя очень странно и в высшей степени наивно ожидать, что власть и ЕР оставят СРам Камень как форпост. Одно не понятно: и Васятку Железовского тоже что ли увели? Или он таки один из идейных каменцев остался?
Мистер Вульф

09.02.2017 17:51

На этих 11 депутатов и сыночка найдена можно положиться - надежные парни!
тому который маевичу

09.02.2017 17:51

Маевичу писал(а):
Чего сказать-то хотел - поток сознания какой-то бессистемный. Свою дурь не показывай в комментариях.


железнодорожник не может Вакаеву простить что в депутаны не пролез через его партию, вот и испражняется тут жидко
Напильник

09.02.2017 17:56

Вот что писал 15 марта 2016: "... никогда в новейшей политической истории оппозиция ничему не училась ни на своих успехах, ни на своих поражениях. Вот ни-ко-гда! У них эта функция атрофирована, потому как для нее, оппозиции, власть целью не является и не является. А вот "партия власти" такие уроки извлекала и выводы делала. Целиком и полностью сданный "эсерами" осенью 2015 года Славгород, где когда-то единороссы тоже проиграли, это и подтверждает. Оглушительно выигранные муниципальные выборы - подтверждают! Почему? Да потому что для них и нынешней власти власть (извините, за тавтологию!) является ценностью, которой они дорожат и не намерены рассматривать в качестве переходящего приза, борясь за нее яростно. И это правильно! За власть надо бороться и удерживать ее, а не воспринимать, как шутит один мой приятель, в качестве стеклянного фаллоса, доставшегося в качестве подарка, а потому и разбитого в конце концов. А насчет стреляться... Как бы стреляться не пришлось победителям на осенних выборах, а не проигравшим. Потому как придется запасаться не шампанским, как нынче "эсеры", а если и не ядом, то снотворным со слабительным, которые вкупе по понятным причинам только и могут дать эффект в нынешних социально-экономических обстоятельствах. Так что, Камень еще выйдет эсерам боком. Или откдуа там еще камни выходят?.."
ну правильно

09.02.2017 18:05

Все гнилые людишки собрались в ЕР
ага

09.02.2017 18:19

ну правильно писал(а):
Все гнилые людишки собрались в ЕР


и 90% из них еще прячут в матрасах свои красные партбилеты КПСС
Либерал: -Зачем?

09.02.2017 18:38

ага писал(а):
еще прячут в матрасах свои красные партбилеты КПСС


Педрос-срунец: -А, вдруг, наши придут...
ССГ

09.02.2017 19:51

Не имея ни авторитета в народе, ни своей кадровой базы (второе вытекает из первого) и, набирая в кандидаты на выборы с миру по нитке, что получить то ожидали? Имея ресурсы, но не имея мозгов, все прахом пойдет. А у Вакаева ведь были предложения, от умных людей, на взаимовыгодное сотрудничество, но он этим не воспользовался, так как надо было поступиться частью средств, да еще к тому же начать работать на государство и его жителей. Но ни то, ни другое Вакаеву не в жилу. Первое – из за жадности, второе – из уровня его нравственности. Получите и распишитесь (в своей несостоятельности) «господин» Вакаев.
бийск

09.02.2017 20:17

в бийске эсеры тоже провалят выборы..получат не более 10% и ни одного одномандатного округа.авторитета у партии не осталось и они ничего не делают для его поднятия..оппозиция никакая из них.терентьеву партия на алтае уже не интересна..думаю он сам скоро в едро рванет..патлатый идиот.молотова действительно жаль...грамотный и перспективный парень..вакаев приспособленец..суслова бизнес сделала давно.камень показал чего стоят эсеры...а если начинать сверху то миронов полное дно..жаден..глуп и заносчив...
КОСТЫЛИ и ДЕНЬЩИКИ ЕР, В СРуны соединяйтесь !!

09.02.2017 21:02

И без ПЕНСИОНЕРОВ и патриотов РОДИНЫ..... Ммадам ДМИТРИЕВА ВАШ РУЛЕВОЙ!!
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ НАРОДА РФ

09.02.2017 21:54

Практически все партии, политики не состоятельны и не эффективны, политика- это имитация жизни, плуторвство, присофизическое состояние сознания, ПСИХИЧЕСКАЯ энергия, временная, переменчивая...политики Духовно не развитые люди- интеллектуалы ведут людей по- ложному пути потому что Духовно не развиты, временные ценности не могут быть эффективными, каждая партия, как и религия борется сама за себя, а Духовные люди внутри себя. все политики ЭГОисты, им важна личная выгода, свои личные или групповые интересы, карьера, т.е. ЭГО, ЭГОизм, социосантименты(чувства)...амбиции, убеждения ложные, политика- это вредоносная программа, вирус политики манипулируют сознанием 99% беспартийных, приносят в жертвы целые поколения, идеи политиков не совершенны, в истории не было ни одного Святого политика, поэтому политики не могут быть примером, ложная философия, ложные убеждения, вирусы, вредоносные программы. Феномен президент России Путин, не вступил ни в одну партию, Универсальный, Внеклассовый Лидер у которого есть поддержка масс, ни у одной партии нет поддержки масс, уважения общества. По Конституции РФ у нас НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ НАРОДА РФ, а не "партия власти" не эффективная. Берегите себя, Земляки!
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

09.02.2017 22:13

Духовно не развитые люди очень легко меняют свои убеждения, ценности, потому что они временны. Духовные ценности вечны- это фундамент жизни. Какие ценности у политиков? Временные, узкие, ограниченные ЭГО, ЭГОистичные. Политиков интересует только самореализация себя любимых. Все они похожи друг на друга...кто- то проводит в политике всю жизнь, кто- то временно, а кто- то понимает, что все это муть голубая, имитация жизни, плутовство, двойные стандарты, двойная жизнь, не совершенство. Жил ли на планете идеальный политик с которого можно было брать пример? не припомню ни одного Святого политика. Психофизическое развитие не подразумевает иметь Совесть, Совесть- это психоДуховное развитие. Игры разума, когда мозг не дружит с Сердцем, не достаточно Любви...мозг без Любви заводит в такие дебри, что потом трудно выбраться, лабиринты Минотавра. Берегите себя, Земляки!
а

09.02.2017 22:47

В Алтайском крае партия Единая Россия у народа стала ассоциироваться воровство ,коррупция во главе с Карлиным.Люди верят президенту и он продвигал эту партию , а они оказались опозорили доверие
иваннов

09.02.2017 23:18

Мляха-муха. Да что же творится с нашим обществом и его сознанием? Дело даже не в том, что партия власти, уничтожая вокруг себя любое инакомыслие, включая т.н. парламентскую оппозицию, закладывает мощную бомбу, под сложившуюся политическую систему страны. Дело в том, что на смену лояльным партиям, обязательно придут радикальные. За примерами далеко ходить не надо. Достаточно посмотреть на сложившуюся обстановку в "тлеющих" и "горячих" точках, вокруг России, вспомнить Болотную площадь. Но пугает даже не это. Пугает всё возрастающая продажность наших политиков, всех уровней. Пугает лёгкий переход из одной фракции, или партии, в другую. Как ни крути, но это предполагает изменения мировоззрения. Сегодня коммунист, завтра справоросс и, как венец карьеры, членство в ЕР. Страна наша не просто большая. Она огромна. У неё очень много, мягко выражаясь, завистников. А вдруг серьёзная заваруха? На кого рассчитывать?
ССГ

10.02.2017 01:27

иваннов писал(а):
Дело даже не в том, что партия власти, уничтожая вокруг себя любое инакомыслие, включая т.н. парламентскую оппозицию,


Позволю не согласиться, дело в том, что эта, так называемая оппозиция с ее инакомыслием, но непониманием процессов управления (а зачастую, не желанием), сама себя изничтожает. Грошь цена структуре, если она не дееспособна, как только лишается финансовых потоков. Сколько таких на нашей бытности было? Где они? Кроме того, они, оппозиция, если бы даже захотели, не смогли бы (по массе причин) проводить свою политику, потому как «кто девушку ужинает, тот ее и танцует».