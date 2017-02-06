«Псевдореванш после унижения»: алтайские эсеры рассказали, что стоит за очередным партийным «ренегатством»

Секретарь бюро совета Алтайского реготделения «Справедливой России» Владислав Вакаев спустя почти сутки после сенсационной новости о массовом переходе каменских депутатов-эсеров под крыло «Единой России» выразил свое отношение к «бегству» народных избранников. Мнение опубликовано в аккаунте политика на Facebook.

Как и предполагалось, эти события г-н Вакаев увязал с недавним приходом к власти в Камне-на-Оби Федора Найдена, с третьей попытки получившего пост главы администрации муниципалитета. Уже тогда часть наблюдателей полагала, что взамен на лояльность со стороны краевых властей г-н Найден пойдет на ответные уступки. Первыми шагами в этом направлении стало решение вопросов с углем и электроэнергией для муниципалитета. Все это, со слов Федора Найдена, стало возможным благодаря помощи видных краевых единороссов. Далее последовал выход из фракции СР в Алтайском Заксобрании его сына Алексея Найдена и переход в стан «партии власти». Более того, Найден-младший даже написал заявление о вступлении в ЕР.

Владислав Вакаев, секретарь бюро совета Алтайского реготделения «Справедливой России»: Произошедшее стало логичным продолжением курса Федора Найдена на демонстрацию лояльности «партии власти». Сначала из фракции «Справедливой России» в Алтайском Заксобрании вышел его сын, теперь к единороссам перешли депутаты райсовета. Эти люди были ориентированы лично на Найдена и, очевидно, выполнили его установку. Также очевидно, что «Единая Россия», используя материальную зависимость муниципалитета от краевой власти, решила взять псевдореванш после унизительного поражения на выборах в районе и городе в марте прошлого года. И она воспользовалась этой возможностью, фактически сломав новоизбранного главу и депутатов. Но почему это псевдореванш? Да потому, что удовлетворив чувство мести, «партия власти» создала новые проблемы. Ведь не устранены причины недоверия к «партии власти» среди самих каменцев, вновь может обостриться политическое противостояние. А ведь решение проблем муниципалитета возможно только общими усилиями, с привлечением всех участников политического процесса. Есть и еще одно интересное следствие у этой истории: «Единая Россия» на Алтае продемонстрировала неготовность работать в условиях цивилизованной партийной системы. И это может иметь для политической системы края неприятные последствия.

Между тем эсеровский партфункционер в какой-то мере даже пытается оправдать Федора Найдена, рассуждая о том, что тот стал заложником ситуации: без поддержки ЕР муниципалитет не имел шансов на нормальное развитие. При этом г-н Вакаев полагает, что каменский сити-менеджер мог бы попробовать позиционировать себя как внепартийного лидера, что помогло бы ему сохранить авторитет в глазах населения. «Хочу заметить, что «Справедливая Россия» все-таки выполнила главное предвыборное обещание, данное избирателям Каменского района – сделать главой района Федора Найдена. Очевидно, что для эффективной работы на этом посту ему необходимо было налаживать контакт с «партией власти». Но, думаю, что он совершал ошибку, столь рьяно бросившись в объятия единороссов, не воспользовавшись уникальной возможностью стать надпартийным главой администрации», - отмечает Владислав Вакаев.

Эсер пытается сохранить лицо, утверждая, что даже с оставшейся горсткой идейных партийцев возможно продолжать работу в Камне-на-Оби. Функционер осторожно оценивает перспективы сотрудничества с новоявленными «перебежчиками». «В Каменском районном собрании осталась группа наших сторонников, не вошедших во фракцию «Единой России». Будем разрабатывать новую тактику работы и продолжим работу по защите интересов жителей района. И если новоиспеченные единороссы настолько проникнутся духом ЕР, что начнут делать то, что обычно делает «партия власти», мы будем выступать против бывших товарищей», - подытожил г-н Вакаев.

Напомним, 8 февраля стало известно, что сразу 11 из 14 депутатов-эсеров Каменского райсовета вышли из состава фракции, перейдя к единороссам. Таким образом, ЕР расширила свое представительство до 17 человек. Кстати, в числе перебежчиков оказались и двое представителей семейства Найденов — Евгений и Николай.