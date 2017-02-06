«Псевдореванш после унижения»: алтайские эсеры рассказали, что стоит за очередным партийным «ренегатством»

09.02.2017 11:55
Секретарь бюро совета Алтайского реготделения «Справедливой России» Владислав Вакаев спустя почти сутки после сенсационной новости о массовом переходе каменских депутатов-эсеров под крыло «Единой России» выразил свое отношение к «бегству» народных избранников. Мнение опубликовано в аккаунте политика на Facebook.
Как и предполагалось, эти события г-н Вакаев увязал с недавним приходом к власти в Камне-на-Оби Федора Найдена, с третьей попытки получившего пост главы администрации муниципалитета. Уже тогда часть наблюдателей полагала, что взамен на лояльность со стороны краевых властей г-н Найден пойдет на ответные уступки. Первыми шагами в этом направлении стало решение вопросов с углем и электроэнергией для муниципалитета. Все это, со слов Федора Найдена, стало возможным благодаря помощи видных краевых единороссов. Далее последовал выход из фракции СР в Алтайском Заксобрании его сына Алексея Найдена и переход в стан «партии власти». Более того, Найден-младший даже написал заявление о вступлении в ЕР.
Владислав Вакаев, секретарь бюро совета Алтайского реготделения «Справедливой России»:
Произошедшее стало логичным продолжением курса Федора Найдена на демонстрацию лояльности «партии власти». Сначала из фракции «Справедливой России» в Алтайском Заксобрании вышел его сын, теперь к единороссам перешли депутаты райсовета. Эти люди были ориентированы лично на Найдена и, очевидно, выполнили его установку. Также очевидно, что «Единая Россия», используя материальную зависимость муниципалитета от краевой власти, решила взять псевдореванш после унизительного поражения на выборах в районе и городе в марте прошлого года. И она воспользовалась этой возможностью, фактически сломав новоизбранного главу и депутатов.
Но почему это псевдореванш? Да потому, что удовлетворив чувство мести, «партия власти» создала новые проблемы. Ведь не устранены причины недоверия к «партии власти» среди самих каменцев, вновь может обостриться политическое противостояние. А ведь решение проблем муниципалитета возможно только общими усилиями, с привлечением всех участников политического процесса. Есть и еще одно интересное следствие у этой истории: «Единая Россия» на Алтае продемонстрировала неготовность работать в условиях цивилизованной партийной системы. И это может иметь для политической системы края неприятные последствия.
Между тем эсеровский партфункционер в какой-то мере даже пытается оправдать Федора Найдена, рассуждая о том, что тот стал заложником ситуации: без поддержки ЕР муниципалитет не имел шансов на нормальное развитие. При этом г-н Вакаев полагает, что каменский сити-менеджер мог бы попробовать позиционировать себя как внепартийного лидера, что помогло бы ему сохранить авторитет в глазах населения. «Хочу заметить, что «Справедливая Россия» все-таки выполнила главное предвыборное обещание, данное избирателям Каменского района – сделать главой района Федора Найдена. Очевидно, что для эффективной работы на этом посту ему необходимо было налаживать контакт с «партией власти». Но, думаю, что он совершал ошибку, столь рьяно бросившись в объятия единороссов, не воспользовавшись уникальной возможностью стать надпартийным главой администрации», - отмечает Владислав Вакаев.
Эсер пытается сохранить лицо, утверждая, что даже с оставшейся горсткой идейных партийцев возможно продолжать работу в Камне-на-Оби. Функционер осторожно оценивает перспективы сотрудничества с новоявленными «перебежчиками». «В Каменском районном собрании осталась группа наших сторонников, не вошедших во фракцию «Единой России». Будем разрабатывать новую тактику работы и продолжим работу по защите интересов жителей района. И если новоиспеченные единороссы настолько проникнутся духом ЕР, что начнут делать то, что обычно делает «партия власти», мы будем выступать против бывших товарищей», - подытожил г-н Вакаев.
Напомним, 8 февраля стало известно, что сразу 11 из 14 депутатов-эсеров Каменского райсовета вышли из состава фракции, перейдя к единороссам. Таким образом, ЕР расширила свое представительство до 17 человек. Кстати, в числе перебежчиков оказались и двое представителей семейства Найденов — Евгений и Николай.
09.02.2017 12:35
Я уже обращал внимание общественности и активистов, поддержавших, как и я, партию «Справедливая Россия» на состоявшихся в сентябре прошлого года выборах на то, как бесцеремонно и даже безнравственно «комментит» господин Вакаев. Он готов обвинять не только «партию власти», куда, на мой взгляд, его уж точно не позовут работать из-за профнепригодности и неумения вести диалог. Для человека, «выбившегося в люди», те кто не «выбился», становятся мусором, никем!
Так он и в этот раз, огульно и без какого-то самоанализа, считает, что недавние однопартийцы из Камня-на-Оби, которые большой группой, 11 человек из 16 «эс-эров», перешли в «Единую Россию», были не то кем-то «сломаны», не то кем-то «поманены».
Ну ладно, один-два! Но ушло из «СР» две трети состава партийной фракции в муниципальном депутатском собрании!!! И, опять у Вакаева виновата «партия власти», Найден, сами депутаты! А Вы, господин Вакаев, снова «сухонький»!?
Так не бывает! В брако-разводном процессе, так или иначе, всегда в какой-то степени виновны обе стороны! Так, может обернетесь наконец на себя, и скажете людям, что не так в «Справедливой России» на Алтае? Почему люди бегут от Вас, господин Вакаев?
09.02.2017 12:56
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09.02.2017 14:49
09.02.2017 15:26
09.02.2017 15:28
Дамиан Стрельников
Одной, но истинной любви конец
бывает новой истинной началом.
Кто разлюбил, уже подлец? -
нас, подлецов, увы , немало!
Всех я любил душой и сердцем,
любуясь красотой, вдыхая аромат
то нежных роз, а то - гвоздики с перцем,
взамен не требуя затрат.
Мы были равными друг с другом:
любовь дарила в чувствах паритет,
что отдавал один - дарил другой в ответ
и жизнь цвела единым кругом.
и в весях, и первопрестольно,
и специально и невольно,
без личностной вражды в ответ,
обыденно, как хлеб в обед,
как горсть конфеток на десерт,
то тайно, а то и колокольно,
и в лоб и несколько окольно
нас предают - какой секрет?! -
Предательства и без любви довольно:
что, впрочем, тоже очень больно.
09.02.2017 15:59
09.02.2017 17:17
Сделано как сказано. Приговор окончательный -обжалованию не подлежит!
P/S: Розовые полукоммуняги: Конрад, В-Суетская персекша КПРФ, экс - депутатик Ноздрачёв колик, бийская комсоМОЛЬ круче на своих дерьмо сподоблено метать в случае ежели каснётся парт депутатов, это зверьки-цокоры натуральные, как я погляжу для сранения.
09.02.2017 17:17
1.1. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации, не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с пунктом 4 статьи 4 настоящего Федерального закона. Указанный депутат может быть членом только той политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.
1.2. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов соответствующей политической партии, указанной в пункте 4.1 статьи 4 настоящего Федерального закона, и входящий во фракцию, может быть членом только той политической партии, во фракцию которой он входит.
1.3. Депутат, избранный в составе списка кандидатов соответствующей политической партии, указанной в пункте 4.1 статьи 4 настоящего Федерального закона, вступивший в политическую партию, которая имеет фракцию в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.
1.4. Несоблюдение требований, указанных в пункте 3 статьи 2.1 настоящего Федерального закона и пунктах 1.1 - 1.3 настоящей статьи, влечет за собой досрочное прекращение депутатских полномочий."
ст. 12, Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Для справки в п. 4.1. говорится о прекращении деятельности политической партии.
Помогите разобраться, разве пункт 1.4 федерального закона № 184-ФЗ не говорит о том, что у "перебежчиков" в ЕР должны быть сняты депутатские полномочия?
09.02.2017 17:20
09.02.2017 17:51
09.02.2017 17:51
железнодорожник не может Вакаеву простить что в депутаны не пролез через его партию, вот и испражняется тут жидко
09.02.2017 17:56
09.02.2017 18:05
09.02.2017 18:19
и 90% из них еще прячут в матрасах свои красные партбилеты КПСС
09.02.2017 18:38
Педрос-срунец: -А, вдруг, наши придут...
09.02.2017 19:51
09.02.2017 20:17
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09.02.2017 22:47
09.02.2017 23:18
10.02.2017 01:27
Позволю не согласиться, дело в том, что эта, так называемая оппозиция с ее инакомыслием, но непониманием процессов управления (а зачастую, не желанием), сама себя изничтожает. Грошь цена структуре, если она не дееспособна, как только лишается финансовых потоков. Сколько таких на нашей бытности было? Где они? Кроме того, они, оппозиция, если бы даже захотели, не смогли бы (по массе причин) проводить свою политику, потому как «кто девушку ужинает, тот ее и танцует».