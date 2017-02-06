В Барнауле разыскивают уехавшего на автобусе больного ДЦП

Сотрудники УМВД России по Барнаулу просят горожан помочь в розыске 28-летнего мужчины, больного детским церебральным параличом. 8 февраля он без сопровождения сел в автобус городской маршрутной сети, с тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом говорится в сообщении полиции.

Пропавшего зовут Евгений Филимонов, из-за болезни он плохо разговаривает и почти не ориентируется на местности. Примерно в 21:00 8 февраля он сел в автобус маршрута № 1 на остановке «Медицинский институт» и уехал в сторону улицы Солнечная поляна.

На вид мужчине 28 лет, рост — 185-187 см. Телосложение плотное, нет волос на голове, карие глаза. Он был одет в синий пуховик с серыми полосками на рукавах, спортивную вязаную черную шапку с «ушками» и серым помпоном, черные спортивные штаны на синтепоне, черные ботинки.

В случае получения какой-либо информации о местонахождении Евгения Филимонова полиция просит сообщить по телефонам: 519-767, 391-645, 8 913 029 93 70, либо 02 (102 – с мобильного).