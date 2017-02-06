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Главная Лента новостей «Билайн» ускорил Интернет для жителей 4000 частных домов Барнаула

«Билайн» ускорил Интернет для жителей 4000 частных домов Барнаула

09.02.2017 13:30

«Билайн» в рамках развития сети поставил дополнительные базовые станции в районах малоэтажных домов Барнала. Новые базовые станции работают в диапазоне 1800 MHz, что значительно увеличивает качество сигнала и скорости мобильного Интернета внутри помещений. Всего в зону действия нового оборудования попало более 4000 частных домов, расположенных на 127 улицах и переулках Барнаула.

В Барнауле емкость сети 4G увеличена в частных массивах Индустриального, Ленинского и Центрального районов. Скорости Интернета выросли в микрорайонах «Сулима», «Новосиликатный», «Булыгино». Дополнительное оборудование также поставлено для увеличения скорости в поселках Власиха, Куета, Затон. В зону улучшения качества связи попали улицы, примыкающие к Змеиногрскому тракту в районе популярного горнолыжного комплекса «Авальман»: Вешняя и Горнолыжная. Также выросли скорости в районе 75 улиц и переулков в городе Новоалтайск.  

Как правило, в районах, образованных одноэтажными домами, у жителей могут быть трудности с доступом к проводному подключению к Интернету. После установки дополнительного оборудования у жителей района появилось больше возможностей для выхода в Интернет с мобильных устройств на высоких скоростях. Новое оборудование установлено на высотных зданиях, что увеличивает радиус действия сигнала. Благодаря оптимальному месторасположению в зону увеличения емкости сети LTE попало максимальное число клиентов. 

Виталий Рыбак, технический директор региона Восток ПАО «ВымпелКом»:

Мы оценили нагрузку на соседние базовые станции, и приняли решение установить дополнительное оборудование в этих районах. Оно обеспечивает комфортное использование мобильного Интернета в условиях повышенной активности абонентов. Кроме того, сигнал в диапазоне 1800 MHz позволяет увеличить радиус действия одной базовой станции и обеспечить уверенный прием внутри помещений. 

В рамках программы модернизации в Барнауле компания увеличивает скорости мобильного Интернета в высших и средних учебных заведениях, жилых районах многоэтажной застройки, местах отдыха барнаульцев и на крупных промышленных объектах.

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Комментарий

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Комментариев 3
Банкфакс

09.02.2017 14:41

Задолбали с Билайном. Маркетологи хреновы
(в скбках)

09.02.2017 16:21

Билайн заявил о сворачивании своих безлимитных тарифах на интернет, так что новость об ускорении интернет выглядет насмешкой .
Сергей

09.02.2017 17:55

Скорость доступа не связана с тарифом. И, кстати, безлимит продается в офисах "Билайн", называется можноВСЁ