«Билайн» ускорил Интернет для жителей 4000 частных домов Барнаула

«Билайн» в рамках развития сети поставил дополнительные базовые станции в районах малоэтажных домов Барнала. Новые базовые станции работают в диапазоне 1800 MHz, что значительно увеличивает качество сигнала и скорости мобильного Интернета внутри помещений. Всего в зону действия нового оборудования попало более 4000 частных домов, расположенных на 127 улицах и переулках Барнаула.

В Барнауле емкость сети 4G увеличена в частных массивах Индустриального, Ленинского и Центрального районов. Скорости Интернета выросли в микрорайонах «Сулима», «Новосиликатный», «Булыгино». Дополнительное оборудование также поставлено для увеличения скорости в поселках Власиха, Куета, Затон. В зону улучшения качества связи попали улицы, примыкающие к Змеиногрскому тракту в районе популярного горнолыжного комплекса «Авальман»: Вешняя и Горнолыжная. Также выросли скорости в районе 75 улиц и переулков в городе Новоалтайск.

Как правило, в районах, образованных одноэтажными домами, у жителей могут быть трудности с доступом к проводному подключению к Интернету. После установки дополнительного оборудования у жителей района появилось больше возможностей для выхода в Интернет с мобильных устройств на высоких скоростях. Новое оборудование установлено на высотных зданиях, что увеличивает радиус действия сигнала. Благодаря оптимальному месторасположению в зону увеличения емкости сети LTE попало максимальное число клиентов.

Виталий Рыбак, технический директор региона Восток ПАО «ВымпелКом»: Мы оценили нагрузку на соседние базовые станции, и приняли решение установить дополнительное оборудование в этих районах. Оно обеспечивает комфортное использование мобильного Интернета в условиях повышенной активности абонентов. Кроме того, сигнал в диапазоне 1800 MHz позволяет увеличить радиус действия одной базовой станции и обеспечить уверенный прием внутри помещений.

В рамках программы модернизации в Барнауле компания увеличивает скорости мобильного Интернета в высших и средних учебных заведениях, жилых районах многоэтажной застройки, местах отдыха барнаульцев и на крупных промышленных объектах.