Депутат Госдумы от «двух Алтаев» призвал покончить с махинациями вокруг маткапитала

Алтайский думец Сергей Шаргунов подготовил поправки в законопроект о материнском капитале. По мысли представителя КПРФ, изменения должны защитить от махинаций с семейным капиталом со стороны недобросовестных финансовых организаций. Мнение г-на Шаргунова приводит ресурс «Свободная Пресса».

Вначале парламентарий напоминает, что с 2016 года маткапитал прекратили индексировать, его размер, несмотря на инфляцию, остается неизменным — 453 тысячи рублей. Но и эти деньги для подавляющего числа семей в России весьма существенны. Поэтому крайне обидно, когда матери теряют данное государством из-за мошенников. Одни от бедности пытаются незаконно обналичить сертификат, другие отдают средства по незнанию, ничего не подозревая и попавшись на уловки аферистов, утверждает автор поправок к закону.

Сергей Шаргунов, депутат Госдумы от Алтайского края: Женщина в провинции рожает второго ребенка, обращается в органы соцзащиты, получает сертификат на 453 тысячи рублей. Но что делать с ним? По закону деньги можно потратить на увеличение пенсии матери или на образование ребенка. Ждать нет сил и мучают сомнения: будут ли нынешние правила действовать, когда придет время сыну или дочке идти в институт, или самой водить внуков в школу. Тут и оказываются рядом те, кто хочет завладеть этими деньгами. Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, и если в Москве его размер это около двух кв. м, то, к примеру, в райцентре Брянской области можно оплатить половину стоимости двухкомнатной квартиры. Маткапитал можно использовать в качестве первоначального взноса по ипотеке. А что на практике? Где-то фиктивные сделки с недвижимостью. Кто-то и впрямь пытается взять ипотеку через структуры, не требующие справок о доходах, и попадает в кабальную зависимость от ростовщиков. И, увы, тоже — теряет госпомощь. В итоге — ни нормального жилья, ни образования ребенку. Раз обман возможен, значит несовершенно законодательство.

Как утверждает избранник, именно для того, чтобы исправить недочеты действующей редакции закона, он предложил на рассмотрение Госдумы законопроект о внесении изменений в один из разделов действующего документа. Речь идет о том, что в п. 7 ст. 10 ФЗ перечислены структуры, которые могут принимать материнский капитал в качестве оплаты на приобретение жилья или погашение ипотеки. Это банки и потребительские кооперативы. Но есть там отдельно и п. 4, который говорит, что принимать маткапитал могут «иные организации, осуществляющие предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой». Именно эту формулировку и предлагает исключить думец.

Сергей Шаргунов, депутат Госдумы от Алтайского края: Ведь, согласитесь, абсурд: имеют право такие-то, такие-то и отдельным пунктом — все остальные. Кто такие «иные»? Загадочное и зловещее слово. Кстати, раньше отдельно в законе были прописаны микрофинансовые организации, выдающие кредиты под бешеные проценты. В марте 2015 года их из закона убрали и раструбили на всю страну, что избавили граждан от ростовщиков. Но на самом деле они просто «сползли» в этот злосчастный четвертый пункт.

Кстати, политик приводит и статистику за несколько минувших лет, подтверждающую его выводы о махинациях с маткапиталом. В частности он апеллирует данными за 2014-ый и первую половину 2015-го годов. Всего за это время на погашение кредита было направлено 215 820 сертификатов. Из них 521 — в банки, 67 387 — в потребкооперативы. В микрофинансовые организации поступило 75 182 сертификатов, в иные организации, выдающие займы, — 72 730. «Получается, две трети маткапиталов ушли в микрофинансовые организации и некие «иные» структуры, чья деятельность вообще никем и никак не регулируется, - возмущается думец. - Дело в том, что банки при выдаче ипотеки обычно внимательно изучают платежеспособность человека. А микрофинансовые организации и прочие подобные конторы готовы давать займы всем, принеси только паспорт. Проценты зато неподъемные. И вот уходит у людей маткапитал не на приобретение жилья, а на выплату процентов, пеней, штрафов. Не все многодетные мамочки готовы воевать с братками из коллекторских агентств. Сколько уже писем с такими историями пришло «в личку» и на думскую почту».

В подтверждение своих слов депутат приводит конкретные истории мошенничества с маткапиталом, описанные в Сети. «Таких новостей много. Но это о выявленных мошенниках. А сколько же теряет помощь от государства из-за действий «иных организаций». Две трети», - констатирует представитель КПРФ. Именно из-за масштабности проблемы, а также того факта, что программа маткапитала пролонгирована как минимум до 2019 года объясняется повышенное внимание к «семейным ценностям» г-на Шаргунова.