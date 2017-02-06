Алтайский Минздрав хочет купить дополнительные лекарства для ВИЧ-инфицированных за 54 млн рублей

Минздрав Алтайского края обратился в региональный Минфин с инициативой дополнительно выделить более 54 млн рублей на закупку препаратов для ВИЧ-пациентов. Таким образом ведомство прокомментировало звучавшую ранее в федеральных СМИ информацию о дефиците препаратов для ВИЧ-инфицированных в ряде регионов, в том числе и в Алтайском крае. Комментарий ведомства приводит ИА «Амител».

В Минздраве АК привели актуальную статистику по больным, а также подтвердили необходимость дополнительной закупки препаратов. «На 10 января 2017 года в Алтайском крае проживает 15 063 больных ВИЧ-инфекцией, из них получают лечение 3293 взрослых, 232 ребенка и 160 беременных женщин. В связи со сложившейся ситуацией в лечении данной категории больных Минздрав региона проводит краткосрочные процедуры закупки недостающих противовирусных препаратов», — сообщили порталу в ведомстве.

Также отмечается, что ввиду недопустимости перерыва в лечении пациентов Минздрав края обратился к региональному министерству финансов с инициативой предоставить 54,6 млн рублей для приобретения антиретровирусных препаратов, необходимых для лечения пациентов в I квартале 2017 года. Сейчас осталось препаратов для лечения ВИЧ/СПИД больных на сумму 21,3 млн рублей. В основном остались лекарства для лечения беременных женщин и детей.

В ведомстве указывают на то, что сегодня приобретение лекарственных препаратов для ВИЧ-инфицированных осуществляется централизованно. Осенью прошлого года в федеральном Минздраве была защищена заявка на антиретровирусные препараты на 2017 год. Сумма заявки составила 579,08 млн рублей. Поступление лекарств ожидается в мае-июне 2017 года.

Напомним, что накануне в федеральных СМИ прошла информация о том, что ВИЧ-инфицированные пациенты в ряде регионов России заявляют о нехватке лекарств в медучреждениях или о смене схемы лечения, то есть изменении комбинации препаратов без медицинских показаний. В числе таких субъектов фигурирует и Алтайский край.

Как следует из официального отчета проекта движения «Пациентский контроль», сразу шесть пациентов из Бийска сообщили, что не получили препараты, так как лекарств не было. Четыре ВИЧ-инфицированных барнаульца получили только по два препарата из трех, еще одному - их не выдали вовсе. «Большинству пациентов врачи рекомендовали приобрести препараты самостоятельно. Также получены сообщения о случаях смены схем лечения не по медицинским показаниям: четыре — из Волгограда, четыре — из Москвы, четыре — из Новосибирска», — говорится в отчете. Как поясняют в «Пациентском контроле», проблема возникает, если схему меняют каждый месяц, поскольку к каждому препарату необходимо привыкать: есть пациенты, которые на недели выпадают из нормальной жизни из-за побочных эффектов.

При этом в Росздравнадзоре утверждали, что обращения от больных якобы пока не поступали. В то же время активисты пациентской организации рассказали, что на прошлой неделе пациент из Алтайского края отправил через сайт Росздравнадзора обращение на имя главы Росздравнадзора Михаила Мурашко, а 7 февраля пришел ответ, что он обратился не по адресу, и письмо перенаправили в краевой Минздрав. «Это та причина, по которой у г-на Мурашко нет заявлений, они до него просто не доходят», — заявляли общественники.