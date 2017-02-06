Дорожные службы Республики Алтай наказали за травмы жителей

Органы прокуратуры Республики Алтай привлекли к административной и дисциплинарной ответственности сразу несколько лиц, ответственных за уборку снега на улицах. Такие меры пришлось принять в связи с тем, что из-за гололеда на участках дорог, тротуарах и придомовых территорий более 100 граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести, информирует республиканская прокуратура.

По данным источника, прокуроры внесли 45 представлений, 38 из которых уже рассмотрены, и нарушения устранены, 10 лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в суд направлено 11 заявлений, к административной ответственности привлекли пять лиц, еще 14 руководителей предостерегли о недопустимости нарушения закона.

Отметим, что в Горно-Алтайске ответственность за нечищенные от снега и наледи улицы легла на плечи первого заместителя главы администрации города, которому прокурор внес представление. Его также получили директора шести предприятий и управляющих организаций, которые не исполняли свои обязанности по очистке прилегающих к зданиям территорий. К административной ответственности также привлекли директоров двух предприятий, ответственных за расчистку от снега городских дорог.