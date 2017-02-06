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Главная Лента новостей Дорожные службы Республики Алтай наказали за травмы жителей

Дорожные службы Республики Алтай наказали за травмы жителей

10.02.2017 08:33

Органы прокуратуры Республики Алтай привлекли к административной и дисциплинарной ответственности сразу несколько лиц, ответственных за уборку снега на улицах. Такие меры пришлось принять в связи с тем, что из-за гололеда на участках дорог, тротуарах и придомовых территорий более 100 граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести, информирует республиканская прокуратура.

По данным источника, прокуроры внесли 45 представлений, 38 из которых уже рассмотрены, и нарушения устранены, 10 лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в суд направлено 11 заявлений, к административной ответственности привлекли пять лиц, еще 14 руководителей предостерегли о недопустимости нарушения закона.

Отметим, что в Горно-Алтайске ответственность за нечищенные от снега и наледи улицы легла на плечи первого заместителя главы администрации города, которому прокурор внес представление. Его также получили директора шести предприятий и управляющих организаций, которые не исполняли свои обязанности по очистке прилегающих к зданиям территорий. К административной ответственности также привлекли директоров двух предприятий, ответственных за расчистку от снега городских дорог.

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Комментарий

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Комментариев 3
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10.02.2017 09:54

Кто бы наших барнаульских наказал. Такое впечатление, что руководство по городу не передвигается. Даже центральные улицы в безобразном состоянии. Что говорить если Змеиногорский тракт в некоторых местах уже два месяца очищен в одну полосу.
Рубцовчанин

10.02.2017 10:00

Кто бы разбудил рубцовского прокурора. Он как будто ослеп и оглох.
Всемдовольный

10.02.2017 10:51

Ничо они не ослепли. Все видят! Но в каждом кабинете, за спиной прокурора висит портрет. А он, прокурор ведь не на портрет смотрит, а на вас. И все видит. Как то несколько лет назад, мы на Солнечной поляне перегородили улицу, чтобы транзитники не разбивали, старыми металлическими гаражами. Через полчаса и милиция набежала, и из администрации, и спецтехника мигом нашлась, чтобы освободить дорогу. А нынче после буранов по одноколейке реверсивным методом неделями ездим, и никакая падла спецтехнику не пригоняет. Это же прокуратуре назад и вверх надо посмотреть.