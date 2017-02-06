На Алтае правоохранители изъяли у сельского «археолога» найденные в поле реликвии

В Республике Алтай осудили местного жителя, который самовольно проводил раскопки в своем селе. Его признали виновным в проведении полевых археологических работ без разрешения, сообщают «Новости Горного Алтая» со ссылкой на пресс-группу Управления ФСБ по РА.

Как уточняет источник, события происходили в районе села Кокоря в Кош-Агачском районе. Осужденный мужчина обнаружил археологические ценности: части седла, стрел, лука и другое. Согласно заключению экспертов, все найденные вещи представляют культурный и исторический интерес. В результате сельчанина оштрафовали на 2 тысячи рублей и конфисковали все находки.