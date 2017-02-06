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Главная Лента новостей На Алтае правоохранители изъяли у сельского «археолога» найденные в поле реликвии

На Алтае правоохранители изъяли у сельского «археолога» найденные в поле реликвии

10.02.2017 09:10

В Республике Алтай осудили местного жителя, который самовольно проводил раскопки в своем селе. Его признали виновным в проведении полевых археологических работ без разрешения, сообщают «Новости Горного Алтая» со ссылкой на пресс-группу Управления ФСБ по РА.

Как уточняет источник, события происходили в районе села Кокоря в Кош-Агачском районе. Осужденный мужчина обнаружил археологические ценности: части седла, стрел, лука и другое. Согласно заключению экспертов, все найденные вещи представляют культурный и исторический интерес. В результате сельчанина оштрафовали на 2 тысячи рублей и конфисковали все находки.

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Комментарий

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Комментариев 5
Алёна

10.02.2017 09:49

Хорошо, что не посадили, а только всё отобрали. Здесь ведь как- миллиард украл- свободным ходишь, а седло сгнившее нашел-непременно посадить нужно. Поэтому- легко отделался.
Скептик

10.02.2017 09:50

А могли бы здесь же в поле и расстрелять, как врага народа...
Всемдовольный

10.02.2017 10:33

Надо жене показать. А то скоро весна, грядки копать заставит. А так, травкой газонной засыпал, и никаких проблем с законом.
гость

10.02.2017 11:38

Копать грядки все равно придется, а если что то ценное откопаешь - сообщи "куда следует", придут и весь огород твой сами без тебя перекопают.
ааа

10.02.2017 12:53

Мудрик МИЛЛИАРД уе.....бал ,то есть кинул всех и нормалек , а здесь вообще даже слов нет.СЛАВА Алтайской правохранительной и судебной системе Слава продажной