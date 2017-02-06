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Главная Лента новостей Структура Михаила Прохорова попробует вернуть свои деньги в банкротстве алтайского «СтройГАЗа»

Структура Михаила Прохорова попробует вернуть свои деньги в банкротстве алтайского «СтройГАЗа»

10.02.2017 10:23

Банк «Международный финансовый клуб» подал иск о вступлении в дело о банкротстве одного из крупнейших в прошлом застройщиков Алтайского края ОАО СПП «СтройГАЗ», ныне испытывающего серьезнейший финансовый кризис. Согласно данным на сайте раскрытия информации, крупнейшим акционером банка является известный российский бизнесмен, президент группы «ОНЭКСИМ» Михаил Прохоров.

Пока сумма требований в материалах арбитражного суда не называется. Однако известно, что на общем годовом собрании акционеров в мае 2015 года владельцы акций согласились сразу на несколько крупных сделок с банками, «в совершении которых имеется заинтересованность по банковским гарантиям, поручительствам, кредитованию, залогу имущества, принадлежащего СПП ОАО «СтройГАЗ» и т. п. Общая сумма одобренных сделок составляет 4,25 млрд рублей, в том числе одобрена сделка с «Международным финансовым клубом» на сумму не более 500 млн рублей.

Согласно данным сайта раскрытия информации на март 2016 года, бизнесмен Михаил Прохоров является членом совета директоров банка и напрямую владеет 27,74 % его акций. Частный инвестиционный фонд «Группа «ОНЭКСИМ», который принадлежит Михаилу Прохорову, в ряде источников называется реальным владельцем 100 % акций «Международного финансового клуба». В совет директоров финорганизации входят известные бизнесмены и управленцы, такие как президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, председатель совета директоров и крупный акционер Evraz Group, долларовый мультимиллионер Александр Абрамов, гендиректор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России» Сергей Чемезов и др.

Добавим, что несколькими днями ранее иски к «СтройГАЗу» подали «АлтайБизнес-банк» и ООО «Концерн «Алтайкоксохимстрой» (АКХС). Точная сумма требований пока не называется. Однако ранее президент краевого союза строителей и инвесторов, глава АКХС Михаил Фокин заявил, что «СтройГАЗ» должен одной из его компаний 5 млн рублей.

Напомним, в январе 2017 года один из крупных кредиторов «СтройГАЗа» АО «Банк Финсервис» удалось добиться запрета на регистрационные действия с недостроенной высоткой неподалеку от Краевой клинической больницы, которая в свое время уже стала причиной скандала.

В конце октября также появилась информация, что финансовые проблемы «СтройГАЗа» рискуют всколыхнуть в Алтайском крае новую волну возмущения дольщиков. Об этом говорят сами клиенты компании, которые в свое время заключили договоры долевого участия в строительстве: стройка оплаченного ими дома давно «заморожена». Дом по улице Антона Петрова, 254 «СтройГАЗ» должен был сдать еще в 2015 году. Однако до сих пор несколько десятков семей вынуждены жить в съемных помещениях. Официальная причина, которую руководство компании использует для объяснения всех неурядиц, — последствия экономического кризиса.

Под конец года стало известно, что с переживающим кризис «СтройГАЗом» расторгла контракт и администрация Алтайского края. Дело касается строительства Государственного художественного музея. На объекте компания работала с 2012 года.


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Комментарий

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Комментариев 3
житель Хохотуйского края

10.02.2017 15:15


вообще умиляюсь. Как может руководитель и один из собственников предприятия которое довели до банкротства находится в сенаторах.
Павел

10.02.2017 15:38

Ещё и какого предприятия!Нельзя ходить в политику играть,если у тебя за плечами такая ответственность.
там других не держат

10.02.2017 15:56

житель Хохотуйского края писал(а):
Как может руководитель и один из собственников предприятия которое довели до банкротства находится в сенаторах.

сплошняком миллионеры с миллиардерами, а чуть коснись - банкроты с женами и детьми