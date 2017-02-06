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Главная Лента новостей Житель Камня-на-Оби похитил у несговорчивого земляка дорогих птиц и половину выпустил на волю

Житель Камня-на-Оби похитил у несговорчивого земляка дорогих птиц и половину выпустил на волю

10.02.2017 10:50

Сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России «Каменский» задержали местного жителя, которого подозревают в краже 20 голубей. Теперь ему может грозить до пяти лет лишения свободы, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Правоохранители уточнили, что 9 февраля в полицию поступило заявление от жителя Камня-на-Оби, который рассказал, что ночью неизвестные лица, выломав доски, проникли в его голубятню и похитили 20 породистых голубей. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составила 20 тысяч рублей. Полицейские через несколько часов задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель, который был знаком с потерпевшим и ранее пытался выменять у него птиц. Получив отказ, мужчина решил все-таки завладеть пернатыми, только уже путем совершения преступления.

По месту жительства подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли только 10 похищенных птиц. Остальные голуби, по словам задержанного, вырвались на волю и улетели. По факту кражи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

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