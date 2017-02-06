Барнаульские строители требуют от чиновников определиться с «социальной нагрузкой» квартала «2032»

14 февраля УФАС по Алтайскому краю рассмотрит жалобу компании «Алгоритм» на условия повторного аукциона по барнаульскому кварталу «2032». Строители выразили протест в связи с тем, что комитет города по земельным ресурсам и землеустройству не уточнил, за чей счет будут возводиться объекты социальной инфраструктуры, в частности школа, детсад и поликлиника.

9 февраля истекал срок подачи заявок на аукцион по продаже права аренды земельного участка, который занимает весь квартал «2032» в Барнауле. Территория площадью 20 га предназначалась под комплексную застройку жилыми домами и объектами социального назначения. Однако 8 февраля антимонопольщики приостановили процедуру из-за обращения ООО ИСК «Алгоритм». Заявитель пытался оспорить положения докуметации аукциона. В ней не было прописано, кто именно - будущий победитель или муниципалитет будет возводить «объекты транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры». По мнению строителей, это положение противоречит Градостроительному кодексу РФ.

Компания утверждает, что еще 26 января обратилась к организатору торгов за разъяснениями по поводу условий аукциона, но в течение недели никаких комментариев так и не последовало. При этом как сказано в материалах дела, победитель впоследствии не сможет изменить условия конкурса, что при отказе от заключения контракта обернется для него штрафными санкциями, объясняет свою осторожную позицию «Алгоритм».

Ксения Белоусова, директор ИСК «Алгоритм»: Не так давно в законодательстве о предоставлении земельных участков для комплексного освоения произошли изменения, и аукцион по продаже квартала «2032» является первым, проводимым по данным правилам. Теперь, помимо самого договора аренды земельного участка, победитель аукциона обязан заключить и договор о его комплексном освоении. В таком договоре между сторонами должны быть распределены обязанности по освоению земельного участка, в том числе по строительству объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. Однако при изучении аукционной документации, в частности проекта договора, мы обнаружили, что объекты социальной инфраструктуры выпали из поля регулирования, и обязанность по их строительству и финансированию не определена ни одной из сторон. В целях устранения данных противоречий мы обратились к организатору торгов, однако до сих пор разъяснений о том, кто должен строить объекты социального назначения в новом квартале не получили. Поэтому мы решили обратиться в УФАС, чтобы решение об участии в данном аукционе принимать исходя из всех существенных обстоятельств, так как строительство школы и детского сада – вопрос ответственный. Подчеркну, что в жалобе мы не просим исключить данную обязанность у застройщика, мы наоборот просим внести ясность в данный вопрос.

Аукцион был объявлен еще 12 января, однако за месяц никто так и не заявился на торги. Поэтому формальная остановка конкурса УФАС выглядит не более чем отсрочкой. Если комитет по землеустройству не поменяет условия аукциона, очевидно, желающих поучаствовать в конкурсе не будет. В конечном счете, если дело не сдвинется с мертвой точки, вероятно, лот может отойти находящемуся под полным контролем муниципалитета «Барнаулкапстрою».

Напомним, в октябре 2016 года барнаульские строители также бойкотировали аналогичные торги. В числе основных причин назывались не только «кабальные условия», но и относительно высокая цена за участок - 155,785 млн рублей.