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Главная Лента новостей Молодой водитель Toyota погиб в ночной аварии на заметенной алтайской трассе

Молодой водитель Toyota погиб в ночной аварии на заметенной алтайской трассе

10.02.2017 11:56

10 февраля ночью в Алтайском трассе во время сильной метели произошло лобовое столкновение иномарок на одной из региональных трасс. В результате происшествия погиб мужчина, сообщили очевидцы аварии в Сети.

В пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю ИА «Банкфакс» уточнили, что авария произошла на 102-м км трассы Павловск - Ребриха в районе села Буканское. 25-летний водитель Toyota Vista двигался со стороны села Буканское в сторону села Мамонтово. Он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Tucson под управлением 51-летнего мужчины. В результате аварии молодой мужчина за рулем японского автомобиля скончался до приезда «скорой помощи». По факту ДТП проводится проверка.

Отметим, что алтайские автомобилисты начали жаловаться на ухудшение погодных условий на дорогах региона еще вечером 9 февраля. Они утверждали, что на большинстве трасс усилился ветер и идут обильные снегопады. В результате видимости практически не было. В свою очередь КГКУ «Алтайавтодор» объявил о перекрытии четырех участков автодорог, однако утром 10 февраля движение по ним было восстановлено.

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