«Держитесь, ребята»: предсказатель дед Тимофей «нашептал» Александру Бердникову про паводок на Алтае

Глава Республики Алтай Александр Бердников получил новое подтверждение тому, что паводок в регионе будет разрушительным. По его словам, республика только восстановилась от наводнения 2014 года, а теперь известный предсказатель дед Тимофей вновь пугаетстрашными последствиями. Его слова приводит «Коммерсантъ».

Александр Бердников сообщил, что местные жители только оправились от волны минувшего паводка — восстановили дороги, дома, а сейчас уже готовятся к новому удару стихии. Из резервного фонда выделены деньги на покупку более десятка моторных лодок, резервных источников питания, спасательных жилетов. По словам главы региона, точный прогноз по паводковой ситуации появится у метеорологов в конце марта. Примерно в это время они ожидают первую волну паводка в республике.

Вторая волна обычно приходится на конец мая. Запасы воды в горах уже сейчас 150 % от нормы и будут расти, уверен Александр Бердников. «У нас есть дед Тимофей, ему 92 года, который живет под Белухой. Он всегда знает, когда будет паводок. В этом году он тоже нас пугает. Говорит, ребята, держитесь, вода будет большая», — сказал глава республики.

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло попросил руководителей регионов — в том числе и «двух Алтаев» — начать подготовку к паводку заранее, например, очистить от снега все дворы и улицы населенных пунктов. Также он заявил о необходимости сформировать единый перечень мероприятий по подготовке к паводку и скоординировать действия глав сибирских регионов. «Во время паводка реакция на возникающие проблемы должна быть незамедлительной», — резюмировал полпред.

И. о. начальника департамента Росгидромета по СФО Ирина Терехина рассказала, что среднемесячная температура воздуха в марте будет выше нормы на два градуса, а из-за большого количества осадков в Сибири запасы воды в снежном покрове по сравнению с прошлым годом выросли на 274 %. «Определены районы, которые подвержены большему затоплению. В Республике Алтай это Усть-Коксинский и Онгудайский районы, местами Майминский и Шебалинский районы. В Алтайском крае это Барнаул, Камень-на-Оби, села Усть-Чарышская Пристань и Мамонтово, отдельные участки реки Бия», — приводит издание слова г-жи Терехиной.