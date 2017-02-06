×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаульцев накормили блокадным хлебом

14 |
Есть мнение
Профессор Юрий Винокуров о весенней угрозе в Алтайском крае: «Нет гарантии, что гидротехнические сооружения помогут справиться с наводнением»
12
Известные барнаульцы о «сворачивании» городских гуляний: «Надо знать, за чей счет будет «банкет»
21
Разговор
Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

«Угроза лишиться поста сохраняется по сей день»

168
Рейтинги
ПОЛИТСИБ.ru
Алтайские единороссы оставили «в хвосте» медиарейтинга другие партии
1
Борис Трофимов стал лидером медиарейтинга алтайских депутатов в декабре
0
Барнаульских депутатов почти не упоминали в СМИ в декабре
3
Ушел в отрыв: сити-менеджер Барнаула в декабре в два раза увеличил медийность
1

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Бийску есть чем похвалиться, уверен директор «Демидовского фонда»
Алтайский край попал в группу регионов с умеренной инвестиционной привлекательностью
Светлана Лысенко и Александр Васильев: 10 лет TianDe

Резонанс
Темы недели
Очередной народный избранник из Алтайского ЗакСа улизнул к единороссам
33 |
Губернатор Алтайского края решил вернуть часть отнятых у «семипалатинцев» льгот
56
В блогах
Антон Понкрашев

06.02.2017

Антон Понкрашев

блогер

Блог-Медиалог

6
Андрей Ляпунов

31.01.2017

Андрей Ляпунов

руководитель департамента информационной политики администрации Алтайского края

После отчета губернатора края журналисты обращаются ко мне за комментариями...

109
Владислав Вакаев

30.01.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Одной рукой даем, другой забираем

13
Loading...
Главная Лента новостей «Держитесь, ребята»: предсказатель дед Тимофей «нашептал» Александру Бердникову про паводок на Алтае

«Держитесь, ребята»: предсказатель дед Тимофей «нашептал» Александру Бердникову про паводок на Алтае

10.02.2017 12:30

Глава Республики Алтай Александр Бердников получил новое подтверждение тому, что паводок в регионе будет разрушительным. По его словам, республика только восстановилась от наводнения 2014 года, а теперь известный предсказатель дед Тимофей вновь пугаетстрашными последствиями. Его слова приводит «Коммерсантъ».

Александр Бердников сообщил, что местные жители только оправились от волны минувшего паводка — восстановили дороги, дома, а сейчас уже готовятся к новому удару стихии. Из резервного фонда выделены деньги на покупку более десятка моторных лодок, резервных источников питания, спасательных жилетов. По словам главы региона, точный прогноз по паводковой ситуации появится у метеорологов в конце марта. Примерно в это время они ожидают первую волну паводка в республике.

Вторая волна обычно приходится на конец мая. Запасы воды в горах уже сейчас 150 % от нормы и будут расти, уверен Александр Бердников. «У нас есть дед Тимофей, ему 92 года, который живет под Белухой. Он всегда знает, когда будет паводок. В этом году он тоже нас пугает. Говорит, ребята, держитесь, вода будет большая», — сказал глава республики.

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло попросил руководителей регионов — в том числе и «двух Алтаев» — начать подготовку к паводку заранее, например, очистить от снега все дворы и улицы населенных пунктов. Также он заявил о необходимости сформировать единый перечень мероприятий по подготовке к паводку и скоординировать действия глав сибирских регионов. «Во время паводка реакция на возникающие проблемы должна быть незамедлительной», — резюмировал полпред.

И. о. начальника департамента Росгидромета по СФО Ирина Терехина рассказала, что среднемесячная температура воздуха в марте будет выше нормы на два градуса, а из-за большого количества осадков в Сибири запасы воды в снежном покрове по сравнению с прошлым годом выросли на 274 %. «Определены районы, которые подвержены большему затоплению. В Республике Алтай это Усть-Коксинский и Онгудайский районы, местами Майминский и Шебалинский районы. В Алтайском крае это Барнаул, Камень-на-Оби, села Усть-Чарышская Пристань и Мамонтово, отдельные участки реки Бия», — приводит издание слова г-жи Терехиной.


Другие новости по этой теме:

 Многоснежная зима сулит паводок сотне населенных пунктов Республики Алтай
 Прошелся насухо: глава МЧС России пообещал помочь Алтайскому краю в борьбе с паводком
 Кассовое подтопление: власти Алтайского края «заказали» у Москвы деньги на ликвидацию ущерба от паводка

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 7
Гость

10.02.2017 12:47

Вот так и закладывется бюджет. А я думал МЧС поогноз дает
гость

10.02.2017 13:18

А за наводнение 2014 года осталось в анналах истории его предсказание? А то и я тоже сейчас предсказываю наводнение, особенно после визита Пучкова! Правда живу я в Барнауле, но предсказываю не хуже...
Срезал (по В.М.Шукшину)

10.02.2017 13:30

Почему "спят" губернаторы Алтайского края и Республики Алтай?

НЕОБХОДИМО СРОЧНО ПРОВЕСТИ АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО СНЕГА!

НЕДОРОГО И САМОВЫВОЗОМ!
100 баксов

10.02.2017 13:35

Ну ,вы там ребята, держитесь....
Из Быстрого Истока

10.02.2017 15:37

Госпожа Терёхина почему то про нас ни слова. В 1957 году топило, в 1969 тож, в 2006 году 800 дворов накрыла стихия...ну а в 2014 полностью всплыли, некоторые по крышу. И как всегда о нас ни где, ни в убитых, ни в раненых ???
Алмыс

10.02.2017 15:52

В советские времена, помнится, тоже был один предсказатель погоды, к которому очень даже прислушивались, все сельхозкампании с ним сверяли, а не с официальными прогнозами, даже Москвы ослушивались, которая строго указывала: "Немедленно начинайте сев! Всю картину нам портите!" Но первые секретари крайкома всеми правдами и неправдами тянули резину. В то время ослушаться Москву было очень даже чревато, н говорят, Георгиев, Аксёнов брали на себя ответственность. И прогнозы народного синоптика были гораздо точнее официальных. Последним правителем Алтайского края, который смел своё суждение иметь, был Суриков
кум

10.02.2017 15:53

Пучкова - уволить. Назначить министром МЧС деда Тимофея. Молиться с утра до вечера чтоб пронесло.